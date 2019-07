L’Algérie a gagné la Coupe d’Afrique des Nations 2019, mais elle n’est pas la seule sortie vainqueur de la compétition. L’Afrique tout entière a gagné. Il est bon de réaliser ce double succès, tant manque ce genre d’évènement qui relie et soude les pays qui composent ce grand et beau continent. Hors du sport, il demeure hélas encore profondément divisé sur le plan identitaire. La CAN s’avère être un excellent instrument de réconciliation de deux Afriques qui s’ignorent. Celle saharienne, du Maghreb à l’Egypte, a tendance à se chercher un avenir du côté du Nord et de l’Europe, en reniant une partie de ses racines et en maltraitant, de plus en plus souvent, certains de ses frères noirs venus du Sud. Celle subsaharienne, pour qui le Maghreb représente plus un obstacle supplémentaire pour atteindre le Nord et l’Europe, qu’un partenaire voisin, culturel et naturel. En Egypte, lors de la finale entre l’Algérie, digne représentant du premier camp, et le Sénégal, fier représentant du second, il a régné au sein des équipes, sur le terrain, un sentiment enthousiasmant de rassemblement autour des racines africaines qui signale qu’une fierté continentale était au rendez-vous de la CAN 2019.