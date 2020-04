Cette semaine, vous avez été très nombreux à nous écrire sur la crise sanitaire du Covid-19. Voici quelques-uns de vos textes.

Un peu avant de partir, Hugo avait écrit qu’il aurait aimé découvrir le monde. Mais, aujourd’hui plus que jamais, c’est le monde qui aurait bien besoin de le découvrir. Avec ce petit paquet bien enrobé de code génétique qui court sans s’arrêter à travers la planète et qui nous ramène tous sans distinction à la case "vulnérable", l’histoire de Hugo et celles d’autres enfants malades est plus que jamais inspirante. La maladie de Hugo consistait en un dysfonctionnement de ses propres cellules du tronc cérébral : elles se répliquaient anarchiquement. La "statistique" de survie de sa maladie est de 0 %. Sans virgule. Le paradoxe d’une statistique parfaitement déterministe. Le Covid-19 provoque un dysfonctionnement de nos cellules en les piratant afin de se répliquer anarchiquement. La statistique de survie de ce virus est autour de 95 %, estime-t-on, mais lui, il est contagieux et se répand frénétiquement. Hugo faisait partie de ces personnes vulnérables qu’il faut protéger et que certains veulent sacrifier à l’immunité collective. Et pourtant, il n’y a guère que son corps qui était vulnérable : Hugo disait qu’il était peut-être malade mais qu’il n’était pas malheureux. Il a eu le courage de vivre malgré la maladie, et même de grandir, au-delà de ses parents. Je n’aurais pas pu imaginer que raconter son histoire devienne ainsi cruellement criant d’actualité. Que le drame de voir un parent ou un ami et - plus inimaginable, plus intolérable encore - un enfant emporté par la maladie toucherait douloureusement autant de familles. Si je témoigne, c’est parce que je pense que la voie de Hugo pourrait aider à apporter de la lumière si l’obscurité venait à poindre. Combattre un ennemi invisible et implacable tout simplement en continuant à grandir et à briller. C’est ça, le courage impressionnant de ces enfants malades comme Hugo, c’est le cadeau qu’ils nous offrent au quotidien. Leur façon de vivre la vulnérabilité est une force précieuse qui doit nous inspirer. Pour ceux qui se pensent invulnérables, il est commode d’opposer les "faibles" aux "forts", les morts aux survivants, dans une lecture pervertie de la sélection naturelle, une vision erronée aux conséquences terribles. Mais notre évolution d’humain se fait surtout par l’entraide, c’est par la faiblesse que nous grandissons. Cette fragilité, elle est d’abord dans notre regard. Parce que les enfants malades comme Hugo sont bien au-dessus de leurs dysfonctionnements cellulaires sur lesquels nous nous arrêtons. Ils vivent avec une telle intensité, que la faiblesse que nous croyons voir chez eux est surtout le reflet de la nôtre. Dramatiquement, il aura suffi d’un petit paquet bien enrobé de code génétique pour nous rappeler que la vie peut être plus courte que ce que nous exigeons dans notre civilisation du confort et de la performance. Que notre inconduite peut avoir des conséquences tragiques. Que le meilleur se révèle en temps de crise. Que le personnel soignant est un puits d’humanité. Que notre force nous provient surtout de notre capacité à protéger les plus faibles et pas de la facilité d’abandonner lâchement ceux qui ont contribué à nous faire grandir, quel que soit leur âge. Et voilà qu’aujourd’hui cette maladie nous rappelle douloureusement ce que toute la sophistication de nos outils, de nos lois et de notre bêtise nous ont fait oublier. Une vérité toute simple, que les immensités désertiques de l’Univers nous rappellent pourtant chaque jour. Vivre, ce n’est pas combattre. Mais combattre, c’est vivre.

André, papa de Hugo, un invincible cœur vaillant qui aura toujours 11 ans.

A. Füzfa, "À chaque battement de nos cœurs vaillants", aux éditions Weyrich

Visibilité

Le soin sorti de l’ombre

La crise sanitaire nous fait ressentir et voir bien des choses ! Imaginez un lever ou un coucher de soleil, qui découpe le temps entre le jour et la nuit, un avant et un après, et dont la lumière rasante déplace l’ombre des objets. À l’aube et au crépuscule, la lumière change et elle redistribue les choses à voir. Eh bien, la crise elle aussi nous fait voir le monde tout autrement. Ce qui était au centre des regards et qui semblait le plus important, est refoulé en périphérie. Et des choses habituellement dans l’ombre, tout à coup, apparaissent. La crise révèle. Elle renouvelle le regard. Elle fait voir l’invisible, et surtout elle fait apparaître les "invisibles", toutes ces personnes qui soutiennent la vie au quotidien en étant confinées dans des activités peu valorisées - peut-être même des "sales boulots". C’est vrai qu’on pourrait croire que la vie normale est ainsi : sur la scène sociale, il y a les acteurs en premier plan, les figurants et puis les autres dans le fond du décor et dans les coins. Le thème est théoriquement bien connu : pensez au film Les Invisibles où L.-J. Petit met en scène des femmes SDF, ou encore au livre de G. le Blanc, L’Invisibilité sociale. Nos sociétés grouillent de groupes de gens anonymes et inaperçus, censés séjourner dans cette ombre où l’on ne vit sans doute pas très heureux mais caché. Il me semble que la crise inédite que nous vivons nous apporte sa révélation bien à elle : elle nous fait voir d’autres invisibles encore, des femmes et des hommes pas du tout en rupture sociale, mais dont la fonction ne recevait pas l’attention qui lui est due. Je pense ici à l’ensemble des professionnels dans les métiers du soin. Entendons-nous bien ! Comme tout le monde actuellement, je pense évidemment au personnel "soignant" au sens habituel, au monde des soins de santé, c’est la moindre des choses ! Mais pas uniquement. Je pense aussi à celles et ceux qui pratiquent de "petits" métiers invisibles ou si peu remarqués, alors qu’ils rendent vivables nos vies. Nous sommes en confinement, nous disparaissons des espaces publics et voilà qu’apparaissent celles et ceux dont nous avons besoin : qui fabriquent, qui transportent et qui distribuent notre alimentation, nos médicaments, nos loisirs, notre information, nos déchets, et notre courrier, etc. Sans oublier les enseignants et les personnes qui gardent nos enfants. Tout cela est réellement du soin, social, sanitaire, psychique… La crise révèle un secret que nous gardions dans le cœur, mais dont il était convenu qu’on ne parle pas, et que chacun formulera à voix basse, comme il le veut : "que serais-je sans vous toutes et tous" ? "L’essentiel est invisible pour les yeux"… Cette vieille parole de poète aviateur aurait pu sembler désuète et d’un autre temps, mais elle résonne autrement aujourd’hui : les travailleurs essentiels, les oubliés qui font le soin quotidien sont remis en lumière. Ce qui importait il y a encore quelques semaines, bascule et devient très secondaire, disparaît des regards et des communiqués de presse. Ce qui ne comptait guère devient visible et saute aux yeux. Savons-nous ce que nous disons quand nous nous invitons à "prendre soin" - de nous, des nôtres, de tous, les uns des autres ? Le soin n’est-il pas l’unique nécessaire, qui se réalise concrètement en gestes, en mots et en pensées ? Le soin n’est-il pas le fond - les anciens Chinois disaient la racine -, la condition du vivre ? Ainsi, la crise nous ouvre les yeux sur un monde plus vrai, plus subtil, plus nuancé : les métiers les plus importants, les activités qui comptent, les gestes qui sauvent, ne sont pas ceux qu’on croyait. Aujourd’hui, nous saluons enfin les personnes qui assurent les soins de santé, et nous nous rendons compte que leur travail rejoint celui d’autres travailleurs, souvent peu qualifiés, dont le service est indispensable.

Les invisibles devenus visibles ne retourneront pas dans l’ombre. On doit y veiller, car la crise nous aura forcés à faire un pas de plus dans l’humanisation de nos sociétés. Notre fraternité passe par la reconnaissance de la dignité et de l’interdépendance de chacun-chacune.



Michel Dupuis, philosophe, professeur à l’UCLouvain et à l’ULiège

Sacrifice

"Nous sommes en guerre", déclarait il y a peu Emmanuel Macron sur un ton martial et solennel. Outre la posture de communication politique discutable, cette rhétorique aura eu le mérite de mobiliser une population entière face à un ennemi commun, le Covid-19. Quel que soit le vocable utilisé en ces temps troublés, un dénominateur reste commun à toutes les gestions de crise, celui de la décision. Même si l’information disponible n’est jamais parfaite en temps de guerre, les décisions s’imposent. Pourvu qu’elles soient prises honnêtement avec la conviction qu’elles nous mènent aussi vite que possible à la victoire, ou à la sortie de crise ! Même s’il faut en payer un certain prix. Le critère de la proportionnalité ? La proportionnalité revient à dire que, pour être justes, ces décisions doivent sauver bien davantage de personnes qu’elles n’en sacrifient. Concrètement, c’est le principe du "moindre mal". N’oublions pas que les grandes guerres passées comptaient déjà sur la bravoure et le patriotisme des soldats "volontaires" qui perdaient leur vie à sauver celle des autres. Ils avaient pleine conscience - ce qui rend leur combat d’autant plus remarquable - de risquer leur propre existence afin de sauver une nation et lui permettre de maximiser ses chances de se redresser une fois la bataille terminée. Aujourd’hui, à l’opposé, c’est l’ensemble de la population qui est mobilisée contre le Covid-19. Il s’agit aujourd’hui d’une bataille d’un genre nouveau. Ce ne sont plus quelques personnes qui partent au front pour sauver la collectivité mais bien la collectivité dans son ensemble qui se confine chez elle pour protéger une minorité, appelée communément "population à risque", essentiellement les "aînés". Aujourd’hui, nous "les seniors", avons un rôle citoyen à jouer dans la gestion et le dénouement de cette crise sanitaire. Il est temps pour nous de nous porter volontaire afin de permettre à notre patrie et à ses enfants de sortir le plus rapidement possible de la paralysie qui les frappe de plein fouet. Car les crises en conséquence de celle-ci pourraient être encore pires si cette courageuse défense appelée confinement devait durer trop longtemps. Le confinement général en ce début de pandémie a certes été la bonne décision car elle a permis d’assurer à l’ensemble de la population des soins intensifs et d’urgence, rappelons ici qu’elle a profité aux plus âgés à hauteur de +/-80%. Une fois le danger de saturation dépassé, la priorité de sauver les aînés devrait devenir secondaire. La priorité absolue sera de redémarrer au plus vite le pays afin d’éviter d’autres crises dérivées. Crises qui affecteraient certainement la collectivité tout entière : budgets de "l’État providence" rabotés à long terme (santé, chômage, enseignements..), marasme économique, immigration incontrôlée, conflits sociaux allant jusqu’à la révolution, replis nationaliste - terreau fertile à toute dictature- entraînant avec lui les risques de guerre.

Afin de permettre aux gouvernants d’opter pour l’accélération de ce déconfinement général et une reprise plus rapide de l’activité nationale, nous les seniors devrions nous faire entendre pour :

1. Un soutien actif au gouvernement quant à sa décision du deconfinement en proposant et acceptant le rallongement "sélectif" du confinement obligatoire uniquement envers cette catégorie à risque.

2. Sur base de volontariat individuel, avoir la possibilité de choisir de ne pas être prioritaire pour une admission aux soins intensifs en cas de saturation (ou seconde vague) compensée par un droit aux soins palliatifs.

Avant de clore cette lettre, exprimons, au nom de tous les aînés, notre infinie gratitude à l’égard de tous ces volontaires de première ligne qui se battent quotidiennement pour prendre soin de nous, aux politiciens aux commandes qui n’ont pas eu peur de prendre des décisions courageuses et difficiles, et à tous les plus jeunes qui ont vécu et surtout accepté ce grand sacrifice qu’est la paralysie de notre pays, la fermeture de leur entreprise, la menace sur leur projet de vie, afin surtout de nous épargner, nous les seniors. À partir d’aujourd’hui c’est à vous que nous devons penser. Vous êtes l’avenir de notre pays, de notre planète. Redémarrez-la dès que possible et ce faisant vous continuerez également à aider efficacement vos aînés.

Thierry van Kan, retraité de 71 ans