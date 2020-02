Cette semaine encore, vous avez été très nombreux à réagir aux sujets qui ont fait l'actualité. Voici quelques-uns de vos courriers. Pour proposer le vôtre, contactez-nous à l'adresse : llb.debats@lalibre.be

Hommage

Le peu d’écho signalant le décès du chanteur Graeme Allwright ce 16 février fait peu de place à l’importance que ce chanteur avait pris dans le cœur de toute une génération de jeunes à l’approche des années 80. Devant les feux de camp et dans les chansonniers des mouvements de jeunesse, Graeme Allwright avait progressivement supplanté Guy Béart ou Hugues Aufray qui ne rendaient pas au scoutisme l’amour que les scouts leur donnaient. Graeme Allwright avait en plus cette touche militante d’un écorché pour la paix et la justice sociale mais aussi, déjà, pour l’écologie. Son mode de vie sain et d’honnête homme, comme en témoigne Maxime Leforestier, sa simplicité sur scène (dans un auditoire de l’ULB par exemple), son accent néo-zélandais donnaient une touche de sincérité aux valeurs humanistes qu’il prônait. Il fit aussi connaître aux francophones la musique country américaine en traduisant avec talent Bob Dylan (Davy Moore), Pete Seeger (Jusqu’à la ceinture), Peter Paul and Mary (Le Jour de clarté), et last but not least : Leonard Cohen (Suzanne). Mais il a aussi fait connaître des chansons comme "Petites boîtes", "La Mouche bleue", "Les Diamants dans la mine" ou "Sacrée bouteille". Lui-même ne se lassait pas (nous non plus d’ailleurs) de sa chanson des retrouvailles ou d’une de ses premières chansons : Le Trimardeur. Quelquefois, on l’entend encore lors d’une cérémonie de funérailles avec l’une ou l’autre très belle chanson d’adieu, comme Je m’envolerai. Mais son chef-d’œuvre est peut-être d’avoir essayé de faire réfléchir les Français sur le sens que cela a de chanter les paroles d’un hymne national qui sont désuètes et porteuses de valeurs guerrières et de haine de l’ennemi, valeurs dans lesquelles on ne peut plus se reconnaître aujourd’hui. Mais son intelligence - même s’il n’a pas (encore ?) été suivi par le politique - a été de proposer des paroles humanistes alternatives que l’on pourrait justement être fier de chanter lorsque, par exemple, on représente son pays dans une compétition sportive. Je vous les livre ci-dessous : elles pourraient être analysées dans les cours de sciences humaines dans nos écoles. Les enfants du chanteur racontent qu’il avait l’habitude de commencer ses concerts par cette Marseillaise revisitée. Au revoir Graeme Allwright. "La Marseillaise", par Graeme Allwright… Pour tous les enfants de la terre Chantons amour et liberté. Contre toutes les haines et les guerres L’étendard d’espoir est levé L’étendard de justice et de paix Rassemblons nos forces, notre courage Pour vaincre la misère et la peur Qui règnent au fond de nos cœurs L’amitié, la joie et le partage La flamme qui nous éclaire Traverse les frontières Partons, partons, amis, solidaires Marchons vers la lumière. Paul Bienbon

Politique belge

Comme sa Maman devait s’occuper du repas, je pris Victor dans mes bras. Je berçai ce petit bout de six mois, heureux, souriant. Mais des questions lancinantes me trottaient en tête, générant beaucoup d’angoisses au fond de mon cœur. Quel serait son avenir ? Quel monde allons-nous lui offrir ? Et je pensais à tous ces hommes et femmes politiques, incapables de s’écouter les uns les autres, sourds à quelque compréhension mutuelle que ce soit, arc-boutés sur leurs ukases, leurs anathèmes, enfermés dans leurs peurs de perdre leurs misérables prés carrés de pouvoir, situation tellement bien illustrée par la Belgique, du nord au sud, mais aussi en Europe et ailleurs. Ne lisent-ils pas, ces politiques, ne comprennent-ils pas, ne fût-ce qu’un tout petit peu, les exhortations, discours, critiques, appels, inquiétudes… les incitant à un peu de courage, un minimum d’audace dans l’action ? Sont-ils encore capables de reconnaître qu’il existe un bien commun, un art du vivre ensemble au-delà de leurs obsessions ? Ouvertement ou implicitement, au lieu de solutions, ils offrent des problèmes, au lieu de l’accueil, le rejet, de la force d’une destinée commune, la faiblesse des replis identitaires, de projets courageux, mobilisateurs, des ambitions étriquées. Ne réalisent-ils pas que la seule guerre qui vaille la peine d’être menée, s’ils veulent que Victor et ses frères et sœurs en enfance et innocence aient un autre avenir qu’un Armageddon de désespérance, est celle contre le dérèglement climatique et qu’il faut la gagner ? N’ont-ils pas conscience que cette bataille porte en elle un immense espoir, renforcé de réalisations concrètes, que ce soit en matière d’emploi, de santé, d’éducation, d’indépendance, de reprise en main de notre destinée, de frein à la cupidité de la finance, à la montée des inégalités et des populismes ? Serait-il impossible que, face à un tel défi et à de telles opportunités, nos hommes et femmes politiques se rappellent que ce n’est qu’ensemble - tezamen - que nous gagnerons ce combat et offrirons à nos enfants les chemins de l’espoir ? Alain Tihon

Mesdames et Messieurs les politiciens, il y a une crise, celle du manque de courage ! Mon père a volontairement et à 55 ans risqué sa vie dans l’armée en 1940. Il en est mort. Mon unique frère s’est engagé dans la Résistance comme tant d’autres. Il en est mort au camp de concentration de Neuengamme en Allemagne. Jusqu’à quand allez-vous laisser la Belgique dans cette ingérence dramatique ? Ce n’est pas facile… Non, mais il est urgent d’oublier votre ego. Faites ce pour quoi on vous a élu, et non pas pour vous faire réélire. Merci ! Colette de Hemptinne

Religion