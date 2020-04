Une opinion de Hans Bevers, Chief Economist chez Degroof Petercam.

Ceci n'est pas la Grande Récession. Ce n'est pas non plus la Grande Dépression. C'est le Grand Confinement, comme l'a qualifié le FMI en publiant ses prévisions printanières cette semaine. Je suis d'accord. Si le scénario de base de cette institution me semble trop optimiste - il est par exemple peu probable que les chiffres de la croissance chinoise se maintiennent en territoire positif cette année -, je pense par ailleurs que l'on a tort de comparer les derniers mois aux deux plus grandes crises économiques du siècle dernier. Cette réaction est en partie compréhensible. En ces temps particulièrement incertains, tout le monde est en quête de repères. Et face au revers économique extraordinairement sévères que nous subissons, nombreux sont ceux qui se raccrochent à d'autres références universelles. Mais il est important de garder une perspective correcte et d'évaluer cette crise à l'aune de sa véritable nature, aussi incertaine son évolution soit-elle.

Les leçons du crash

Le crash boursier d'octobre 1929 a laminé la vision optimiste du monde qui régnait durant les années 1920, tétanisant les décideurs politiques. L'étalon-or a poussé la banque centrale américaine vers une politique monétaire stricte. En même temps, le président Hoover entendait bien maintenir l'équilibre budgétaire. Le protectionnisme a relevé la tête. Une spirale déflationniste s'est enclenchée. Au début des années 1930, le niveau général des prix a plongé de cinq à dix pour cent par an. Sur une période d'environ 4 ans, entre 1929 et 1933, l'économie américaine s'est contractée de près de trente pour cent tandis que le chômage passait de deux à vingt-cinq pour cent. Après l'investiture de Roosevelt, l'économie est sortie de l'ornière, du moins pendant quelques années. Car en 1937, alors qu'on croyait la Grande Dépression terminée et l'orientation monétaire et budgétaire a été à nouveau resserrée, l'économie a une nouvelle fois piqué du nez. Elle n'a vraiment redémarré que lorsque la machine de guerre s'est mise en branle. L'impulsion budgétaire était de taille : l'activité guerrière a balayé le chômage. Si, à l'été 1938, on comptait encore près de 20 % de sans-emploi aux États-Unis, ils n'étaient plus qu'à peine 1 % quatre ans plus tard.

"Flash forward" vers les années de la Grande Récession. Lorsque le marché immobilier américain s'est effondré, que les activités bancaires parallèles ont été révélées et que le climat de crise s'est généralisé après 2007, les décideurs politiques ont gardé la tête relativement froide. Grâce aux leçons de la Grande Dépression, nous avons évité en 2008-2009 le piège d'une politique monétaire et budgétaire stricte. Et les pouvoirs publics ont défendu bec et ongles la solvabilité et la liquidité du système financier, et aucun grand réflexe protectionniste ne s'est déclenché. Le défi suivant a consisté à initier un rétablissement économique durable. En effet, l'histoire économique avait démontré qu'une grave crise de la dette et bancaire laissait aussi un lourd héritage. Malheureusement, tout le monde n'en était pas conscient. Bien qu'à la mi-2009, le rétablissement ait été encore particulièrement fragile, il n'a pas fallu longtemps pour que l'agitation déclenchée par l'important endettement public et la souplesse de la politique monétaire se fasse de plus en plus bruyante. Au beau milieu de la trappe à liquidité, les propos délétères se sont multipliés. Je me souviens d'avertissements déplacés au sujet d'un emballement de l'inflation. Je me souviens de la doctrine de l'"austérité expansive" qui avait grisé jusqu'au président de la BCE de l'époque, Jean-Claude Trichet. Et bien d'autres avec lui. Pourtant, à l'époque, la zone euro était déjà dans un sérieux pétrin. Grevé par des économies mal programmées, une solidarité défaillante, une union monétaire encore en chantier et une BCE qui n’était pas très audacieuse, le rétablissement européen ne s'est vraiment enclenché qu'à partir de 2013.

Endogène et exogène

Tant la Grande Dépression que la Grande Récession ou la Crise de l'euro ont été des convulsions typiques du capitalisme, où l'on a vu des années d'exaltation céder subitement la place à la déprime, tels des esprits animaux venant s'écraser contre une lampe. Nous savons aujourd'hui que les crises financières et économiques ont un caractère fortement endogène. Autrement dit, les risques mûrissent progressivement au sein du système. La solidité financière fait peu à peu place à la fragilité. C'est, en très résumé, la "thèse d'instabilité financière" de Hyman Mynski. Aujourd'hui, certains pensent être à nouveau témoins d'un cas d'école d'échec du capitalisme, ou estiment qu'il serait bon de donner un sérieux tour d'écrou à la mondialisation. Je ne suis pas en reste quand il s'agit de critiquer le capitalisme, mais il est tout de même essentiel de souligner que cette fois, l'assaut auquel nous sommes confrontés est exogène. Il s'agit d'un choc venu d'ailleurs, d'un virus. La situation actuelle n'est en rien la conséquence d'une euphorie débridée.

De vastes trains de mesures d'aide (et non pas d'incitants) voient le jour pour guider le système économique du point A au point B. Il est vrai que nous n'avons jamais vu l'économie faire un tel plongeon, mais bien entendu, il est en partie intentionnel. Nous verrouillons volontairement certains pans de l'économie et de la société pour endiguer la propagation du virus. Certes, c'est très douloureux et intenable sur la durée. En attendant un vaccin, nous allons devoir chercher à tâtons des solutions pour redémarrer progressivement. Je crois que c'est possible, même en sachant que nous risquons d'affronter de nouvelles vagues de contagion. Quoi qu'il en soit, une longue et rude ascension nous attend. Ce que je crains par-dessus tout, c'est de voir bientôt une cohorte d'observateurs réclamer des économies expéditives et radicales, avant même que l'activité économique et le marché du travail n'aient retrouvé leur vitesse de croisière. Ce ne serait pas une bonne idée. Nous allons avoir besoin d'une politique budgétaire expansionniste soutenu. Nous allons aussi avoir besoin de plus de solidarité au sein de la zone euro. Il est certaines leçons que nous ferions mieux de retenir.

Titre original : "Crises économiques : connaissez vos classiques"