Une opinion de David Bertrand, psychologue, éthologue de formation et professeur de psychologie à la Haute Ecole Vinci.

Une vidéo spectaculaire circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Elle a été présentée comme une "traque", une "chasse" ou une "attaque" d’un puma envers être humain. Prise avec un smartphone, la vidéo montre un puma (appelé aussi cougar) qui suit un homme pendant de longues minutes et qui le charge par moments. Il est tentant dès lors d’interpréter ce comportement comme un acte de prédation. Pourtant, il semble que ce ne soit pas le cas.

Il faut savoir tout d’abord que, contrairement aux croyances populaires, et comme la plupart des prédateurs, les pumas fuient les humains. Il y a eu un peu plus d’une centaine d’attaques de puma ces 100 dernières années en Amérique du nord, dont un peu plus d’une vingtaine ont été fatales. Cela fait en moyenne une attaque mortelle tous les quatre ans. Les attaques de pumas sur des humains sont donc rares et nous ne sommes a priori pas des proies pour eux.

Que ce soit le tigre, le léopard, le puma ou même votre chat, les félins ont des stratégies de chasse complexes. Ils chassent à l’affût et en utilisant l’embuscade. Pour atteindre leur proie, ils se rendent invisibles, s’approchent furtivement et en silence et peuvent rester immobiles autant que nécessaire avant de lancer une attaque éclair sur leur proie afin de maximiser leurs chances de l’attraper. Un de leur atout principal est le camouflage, d’où la couleur de leur pelage qui se fond dans le décor. Or, dans ce cas-ci, les images montrent bien que le puma ne cherche pas à se cacher, il cherche au contraire à être bien visible en restant au milieu du chemin.

La protection des petits

On peut apercevoir au début de la vidéo que l’homme semble s’approcher d’abord de deux petits pumas. Un des petits prend peur et se cache dans les hautes herbes. La mère surgit alors au loin, probablement alertée par le comportement de son petit, et se dirige vers l’homme en courant avant de freiner lorsqu’elle se trouve à quelques mètres. Les femelles félins protègent leurs petits parfois au péril de leur vie, notamment en combattant des mâles qui s’attaquent à eux, et même à d’autres prédateurs comme les ours. On peut voir par la suite que la femelle, alors qu’elle avance vers l’homme, se retourne plusieurs fois, comme si elle voulait s’assurer que ses petits sont éloignés et ne la suivent pas. Ceux-ci ont généralement le réflexe de se cacher lorsque la mère est absente, mais ils peuvent parfois continuer à la suivre et ne pas avoir conscience du danger potentiel. Lorsqu’on croise des petits félins sauvages, la première attitude à avoir est donc de s’en aller car la mère n’est jamais loin. En tous cas ne surtout pas s’approcher pour prendre des photos ou filmer.

Même si on voit clairement qu’elle charge à certains moments et que c’est cette image qui est retenue, son comportement semble davantage de l’ordre de la menace que de la réelle attaque. La femelle garde toujours sa distance et marche lentement la plupart du temps en fixant l’homme du regard d’un air menaçant. L’interprétation la plus raisonnable est donc qu’elle cherche à l’éloigner de ses petits. N’oublions pas non plus qu’en Amérique du Nord, l’être humain a toujours chassé le puma. Nous sommes donc des prédateurs pour eux. Peut-être aussi que cette femelle n’avait jamais vu d’humain avant.

Les animaux, y compris les prédateurs, évitent le combat quand ils le peuvent

La personne qui a filmé cette vidéo a eu trois bons réflexes : ne pas se mettre de dos pour s’enfuir, rester face au puma en marchant à reculons et crier pour tenter de l’impressionner. Pour intimider un prédateur, on conseille aussi de se faire plus grand et plus gros qu’on ne l’est, en ouvrant sa veste ou en mettant son sac à dos sur sa tête par exemple. Pour un prédateur, la fuite déclenche souvent l’attaque, car leurs proies tentent de leur échapper en courant. Lorsqu’on reste face à lui et qu’on ne cherche pas à fuir, on agit à l’inverse de ce que ferait une proie et le prédateur interprète ce comportement comme un signe qu’on est prêt à se défendre. Cela a tendance à le freiner voire le dissuader. Cela augmente en tous cas clairement les chances de ne pas être attaqué, comme on peut le constater dans la vidéo. De manière générale, les animaux, y compris les prédateurs, évitent le combat quand ils le peuvent car un combat implique un risque trop important de blessures, voire un risque mortel.

Ranger son téléphone

Par contre, le fait que l’homme garde son téléphone n’est définitivement pas une bonne stratégie vu le danger auquel il fait face. Il est clair qu’un puma peut sans problèmes tuer un homme étant donné qu’il est capable de chasser des proies plus grosses que lui, comme un cerf par exemple. Dans ce cas, il vaut donc mieux ranger son téléphone et se concentrer sur sa survie plutôt que de penser à filmer une scène qui peut potentiellement faire le buzz sur les réseaux sociaux...

Deux leçons à tirer

Nous pouvons tirer deux enseignements de cet événement. Le premier est qu’il ne faut pas isoler les passages les plus impressionnants d’une vidéo de leur contexte plus large. Le deuxième est qu’il est important de ne pas interpréter trop rapidement le comportement d’animaux dont on ne connaît quasi rien et envers qui on a parfois une vision réductrice, voire même des préjugés dans certains cas. Les félins sont des prédateurs, nous les voyons donc d’abord comme des chasseurs et de potentiels tueurs, et ce depuis des millénaires. Ils réveillent en nous des peurs ancestrales, parfois irrationnelles. Ces peurs nous amènent à exagérer leur dangerosité et nous ont poussé dans de nombreux cas à les exterminer, comme ce fut le cas chez nous avec le loup et l’ours par exemple, et comme ce fut le cas pour le puma avant qu’il soit protégé et que leur chasse soit régulée.

Même si cette vidéo est impressionnante et que personne n’aurait aimé être à la place de cet homme, il semble que cette scène reflète avant tout une femelle qui cherche à protéger ses petits, pas un prédateur qui cherche à tuer. On peut s’étonner qu’elle ait suivi cet homme pendant plus de 6 minutes, mais à la fin de la vidéo on peut clairement apercevoir que la femelle se retourne d’un coup et s’enfuit, très probablement pour rejoindre ses petits laissés sans surveillance. Tout finit bien donc pour l’homme, le puma et les petits, et c’est finalement le plus important dans cette histoire.