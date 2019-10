Après la publication du texte de Wesley Clark la semaine dernière, La Libre poursuit en partenariat avec le New York Times une série de réflexions sur le pouvoir, sa nature, ses formes et ses fonctions.

Le pouvoir, c’est condamner les demandeurs d’asile légaux à évoluer dans un système conçu pour des criminels, nous explique cette semaine Francisco Cantú. Cet auteur et traducteur, originaire du sud-ouest des États-Unis, est depuis toujours fasciné par la frontière américano-mexicaine. À tel point qu’il s’est enrôlé comme agent de patrouille en 2008, et a passé les quatre années suivantes à travailler dans les déserts de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas. Il était alors chargé de pister les routes de la drogue ainsi que les corridors de contrebande, et d’appréhender les migrants perdus dans le désert.

