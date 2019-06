Dans le jardin du Luxembourg, à Paris, c’est la pause de midi. Déjeuner sur l’herbe, papote entre copines, jeu d’échecs entre mordus de tous âges. C’est son quartier, celui qu’elle aime humer entre deux radios, deux télévisions, deux chroniques. Nous nous retrouvons au Café Madame. Cela lui va bien, elle, la grande dame qui révolutionna la télévision lorsqu’en 1980, elle fut la première femme à présenter le Journal de 20 heures. En quelques mois, elle deviendra "l a reine Christine", celle que le Tout-Paris admire, craint, encense ou voue aux gémonies. Car, à l’écran, mais aussi dans la salle de rédaction, elle impose son style direct, sans détour. De son passage aux États-Unis, elle a conservé cette franchise qui la pousse à dire ce qu’elle pense. Tous ses collègues ne s’y habituent pas. À l’écran, sa télégénie est parfaite et efficace. Ses entretiens sont préparés, ciselés : elle fait et défait, sacre et détrône, acclame ou détruit. Il n’y a plus qu’elle qui brille, à 20 heures, dans toute la France qui en fait sa nouvelle reine. Curieuse république qui envie toujours les monarchies. Qui l’a baptisée "la reine Christine" ? Mystère. Mais il faut reconnaître que la référence est parfaite : la vraie reine Christine qui régna sur la Suède au XVIIe siècle, fut une femme exceptionnelle. Un élément, cependant, les distingue : la reine Christine finit par abdiquer pour épouser l’homme qu’elle aimait. Contrairement à ses consœurs, Christine Ockrent a gardé un mari investi en politique - Bernard Kouchner - et un métier qui la passionne toujours. Pourquoi, d’ailleurs, les autres ont-elles lâché prise, pourquoi a-t-on dû se priver d’Anne Sinclair, de Béatrice Schönberg ? La réponse est dans l’ego des hommes.

Aujourd’hui encore, la plupart des Français qui l’ont admirée sont persuadés qu’elle est française : c’est bien connu, quand un Belge réussit en France, il perd automatiquement sa nationalité. Et à l’heure où tant de Français viennent s’établir chez nous, Christine Ockrent s’affiche toujours Belge en France, ce pays improbable dont elle admire le sens du compromis, un mot qui résonne comme une injure en France…