Une opinion de Giorgio De Hooghe, lecteur.

La situation politique qui sévit actuellement en Belgique est d’une nature tout à fait différente que celle des crises précédentes. Les campagnes électorales ont beau avoir été principalement axées sur l’écologie, l’immigration et le social, c’est aujourd’hui la question institutionnelle qui sous-tend les débats au fédéral. En effet, les sièges flamands sont presque pour moitié occupés par des séparatistes (et les sondages récents leur accordent même une future majorité absolue), tandis que la Wallonie connait un irrésistible basculement vers la gauche. La situation mène à un constat sans appel : le pays est clivé, et de ce fait noyé dans l’incertitude quant à son avenir.

Nous sommes devant d'immenses défis

Devant cette menace d’un pays bloqué, où l’obtention d’un gouvernement fédéral tiendra de plus en plus du miracle, il y a lieu d’être profondément inquiet : nous sommes en effet à l’aube d’une décennie décisive, capitale, déterminante pour l’humanité qui se voit confrontée à des défis immenses. Nous serons bientôt 10 milliards (!) d’êtres humains sur terre ; l’immigration ne peut plus être négligée ; la pollution et la question climatique sont des questions indispensables à traiter urgemment ; l’économie se digitalise à une vitesse incontrôlable ; la justice est scandaleusement à la traîne, à l’image de son vétuste palais de plus en plus déserté par les juridictions.

L’absence de conscience de former un pays est terriblement préjudiciable

Face à ces enjeux, il est exigé que des plans à long terme puissent être mis en place. Or le problème, fondamentalement, c’est qu’il a toujours manqué à ce pays un élément primordial : la conscience-même de former un pays. Combien de fois entend-on la menace d’une Belgique éclatée ? Qui peut dire si la Belgique existera encore, fière et réelle, dans une trentaine d’années ? Quel pays, bon sang, se demande s’il existera toujours dans un futur proche ? Et surtout, comment bâtir sur le long terme dans un pays incertain quant à sa propre survie, dans un monde qui justement réclame, à court de souffle, de tels projets ?

L’absence de conscience de former un pays est terriblement préjudiciable : la crise guette constamment, le clivage se renforce, et le pays est bloqué alors même qu’il doit relever des défis immenses. Et face à cet état de doute, si l’on veut bâtir le futur, penser des projets à long terme, il est d’abord essentiel de pouvoir déterminer comment allons nous vivre le long terme. Il y a lieu ainsi de nous mettre à table, nous tous citoyens belges (et pas politiciens !), flamands, francophones, bruxellois, germanophones, afin de nous prononcer sur la question suivante : comment veut-on relever les grands défis de l’humanité ? Tous ensembles, entre Belges, au sein d’une Belgique renforcée ? Ou séparément, dans une Belgique vidée de ses institutions, ce qui mènera inévitablement à la scission ?

Pour la mise en place d’une consultation populaire

Il est temps, pour nous Belges, de se former une conscience d’être un pays, de se réunir une fois tous ensemble afin de dire tout haut “Nous voulons faire perpétuer notre Belgique, renforcée, et relever, main dans la main, les grands défis de l’écologie, de l’immigration, de la digitalisation, de l’économie, tous ensemble, en confrontant nos opinions”.

Si le cas contraire se produisait, que nous Belges nous réunissions pour décider de bâtir séparément l’avenir (c’est-à-dire dans deux pays différents, et non pas deux régions différentes, car le confédéralisme n’est, de l’aveu-même de De Wever, qu’un cheval de Troie), la fin de la Belgique serait alors actée. Mais celle-ci aura le mérite d’être claire, et nous pourrons alors, également dans ce cas-là, bâtir l’avenir sereinement du point de vue institutionnel.

Poser cette question décisive aux citoyens implique la mise en place d’une consultation populaire, voire d’un référendum. Le cas de figure serait donc le suivant : nous, citoyens belges, serions appelés aux urnes non pas pour voter en faveur de tel ou tel parti, mais bien pour exprimer, de façon claire, sous quelle structure institutionnelle la Belgique devra relever les grands défis de ce siècle. Il s’agit, concrètement, de voter soit en faveur d’une refédéralisation (c’est-à-dire renforcer les compétences du gouvernement fédéral), soit en faveur d’une défédéralisation (c’est-à-dire aller vers une autonomie accrue des entités fédérées et, in fine, vers la scission).

L’issue du scrutin, quel que soit le résultat, nous mènera vers de l’harmonisation institutionnelle, un mandat clair ayant été donné aux partis, et obligera les politiciens de ce pays à mettre le communautaire – question désormais réglée – au frigo pour de longues années. Et ainsi la Belgique de pouvoir, enfin, concentrer son attention sur les grands défis de notre époque, et ce sans être continuellement bloquée par des querelles sans fin, dont la population se lasse chaque jour un peu plus…

Nous encourageons donc les politiciens de notre pays à oser poser cette question décisive à tous les Belges. Et que l’argument de l’inconstitutionnalité d’une consultation populaire nationale ne soit pas avancé par les plus peureux d’entre vous : l’histoire a suffisamment démontré que lorsque l’air du temps l’exige, le droit, essentiellement question de technique et d’interprétation, ne peut empêcher les citoyens de recourir à un tel mécanisme.

Titre de la rédaction. Titre original: Citoyens belges, le moment est crucial