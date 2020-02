Une opinion de Marc Segers, psychiatre, psychanalyste, enseignant dans le cadre du certificat en cliniques psychothérapeutiques - orientation psychanalytique (ULB).







Pas un jour sans que ne se posent les questions récurrentes concernant le populisme, le nationalisme, le communautarisme, l’extrémisme, l’accueil des migrants, l’évolution de nos démocraties…

Quoi qu’en pensent certains pour qui, sans la connaître, la psychanalyse est une affaire du passé, la lecture - on aimerait dire la relecture - des œuvres de Freud et de Lacan est de nature à porter un éclairage puissant, déconcertant, vivifiant, audacieux, quoique dépourvu d’optimisme sur ces questions. C’est ce que démontre Camilo Ramirez, auteur d’un livre récent : Haine et pulsion de mort au XXIe siècle, ce que la psychanalyse en dit.

La force des thèses freudiennes à ce sujet repose sur la découverte des ressorts inconscients du psychisme individuel et sur le traitement qu’il en fait pour l’élargir aux collectivités humaines et à la civilisation.

La haine, dès l’enfance

Dans Pulsions et destin des pulsions, il soutient ce terrible constat : la haine est plus ancienne que l’amour et est constitutive de la subjectivité. Pour se constituer, l’enfant pratique une séparation drastique entre d’une part ce qui lui est agréable et qu’il peut incorporer dans son moi, et d’autre part ce qu’il perçoit comme mauvais et qu’il rejette à l’extérieur. Cette dernière part, désagréable, est refoulée, afin de préserver une cohésion de son moi et de son identité. La haine, rejet massif de ce qui provoque du déplaisir, apparaît donc comme constitutif du moi initial de l’enfant, et cela, à un stade très précoce de son développement. Le refoulement néanmoins fait qu’il en perd la conscience.

La culture, barrage à la haine

Dans Malaise dans la civilisation, Freud élargit ce mécanisme aux collectivités humaines : il donne à la haine et aux pulsions excluantes, si pas destructrices de l’Autre, une place primordiale dans les relations humaines. Tout groupe a tendance, pour s’assurer de sa cohésion, à se fermer à l’Autre et à le rejeter. Même si l’action de la civilisation vise à contenir et à faire barrage à ces pulsions haineuses, elle est totalement impuissante à les éliminer. Freud n’hésite pas, dit Camilo Ramirez, à désigner comme "hostilité primaire" cette menace constante à laquelle se confronte la civilisation.

Freud écrit ce livre en 1929, dans le climat que l’on sait. Pour lui, il est alors clair que l’optimisme n’est pas de mise. Il conclut cet ouvrage ainsi : "La question décisive pour le destin de l’espèce humaine me semble être de savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement. À cet égard l’époque présente (!) mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu’avec l’aide de ces dernières il leur est facile de s’exterminer les uns les autres jusqu’au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d’angoisse. Et maintenant il faut s’attendre que l’autre des deux ‘puissances célestes’, l’Éros éternel, fasse un effort pour s’affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel. Mais qui peut présager du succès et de l’issue ?"

Refoulée sur les réseaux sociaux

Près d’un siècle après ce constat lucide autant que terrible, le combat des deux puissances célestes continue et s’amplifie à nouveau. Comme à l’époque de Freud, Thanatos a le vent en poupe. Le retour des pulsions haineuses prend des proportions alarmantes. Le refoulement n’opère plus. Bien plus, la haine refoulée ressurgit au galop, et comme souvent, les discours ségrégatifs visent une conviction paranoïaque : c’est l’Autre qui devient la menace. Très explicitement des politiciens se vantent de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, autre façon de dire le retour du refoulé. La haine s’affiche sur les réseaux sociaux, là où ce refoulé peut s’exprimer sans vergogne.

Haine de la jouissance de l’Autre

Lacan a emboîté le pas à Freud. Il a fait de la haine, aux côtés de l’amour et de l’ignorance, une des trois passions de l’être. Thèse forte évidemment, qu’il a longuement développée : le bien n’est pas l’horizon de la destinée humaine. L’homme est guidé par la pulsion et par son expression dans ce qu’il appelle la jouissance. La haine est haine de la jouissance de l’Autre, de celui qui n’est pas comme nous. Elle peut se révéler, nous dit encore Camilo Ramirez, "première, véritable, radicale, tenace et souvent sans limites. Peu ou pas du tout dialectisable, elle peut se maintenir au-delà de la disparition de l’objet haï et traverser les générations. […] Là où nous croyons que la raison et le plaisir guident ce vers quoi s’avance le sujet, la jouissance comporte une issue toute autre dans la mesure où elle implique l’acceptation de la mort".

L’art, un cri pour combattre

Comment lutter contre cette "humaine pulsion" ?

Camilo Ramirez, à qui on demandait pourquoi il avait écrit ce livre, répondait : "La haine et les discours communautaristes se propagent comme les mégafeux en Australie. Il faut des pompiers."

Freud, dans sa correspondance avec Albert Einstein ne voyait comme solution que la canalisation des pulsions destructrices dans des domaines sublimatoires, parmi lesquels les productions civilisatrices : "Ce qui favorise le développement de la culture travaille aussi contre la guerre." Les artistes vont dans le même sens : "l’art est un cri pour combattre l’étouffement", disait Francis Bacon. Les mouvements conservateurs, et surtout extrémistes, le savent aussi lorsqu’ils visent à limiter l’apport de la création artistique actuelle ou à discréditer la psychanalyse.

Par ailleurs, dans la mesure où la haine est un réel inéliminable, point n’est nécessaire de tenter de la refouler. Plutôt vaut-il mieux suivre encore Freud qui conseillait de reconnaître en chacun de nous cette obscure présence, d’en tenir compte, de l’assumer, de lui laisser une place circonscrite.

Parlant de la méchanceté foncière qui habite en chacun de nous, Lacan invite à ne pas reculer devant ce constat : "Et qu’est-ce qui m’est plus prochain que ce cœur en moi-même qui est celui de ma jouissance, dont je n’ose m’approcher ? Car dès que j’en approche - c’est le sens du Malaise dans la civilisation - surgit cette insondable agressivité devant quoi je recule, que je retourne contre moi, et qui vient, à la place même de la Loi évanouie, donner son poids à ce qui m’empêche de franchir une certaine frontière à la limite de la Chose."