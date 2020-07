Le confinement a eu de graves conséquences pour les personnes prostituées. Sans revenus, certaines ont dû prendre des risques. Il est temps de reconnaître officiellement la prostitution afin de garantir plus de sécurité pour celles et ceux qui la pratiquent. Une opinion d'un ensemble d'ASBL qui soutiennent les personnes prostituées. Retrouvez la liste complète des signataires au bas de l'article.

La crise engendrée par le Covid-19 a mis en lumière les failles de notre système de protection sociale et les personnes qui tombent entre les mailles de son filet. Celles qui exercent une activité prostitutionnelle en font partie, pour des raisons qui tiennent au vide juridique qui entoure cette activité économique et aux manquements de l’État belge dans sa lutte contre la pauvreté.

La précarité dans laquelle les personnes prostituées ont été précipitées à la suite des mesures de confinement et la confusion des discussions liées au déconfinement du secteur en sont les illustrations parfaites.

Un déconfinement à géométrie variable

Le plan de déconfinement nous informe que la prostitution a pu, en principe, reprendre depuis le 8 juin. Le secteur n’a jamais fait partie de ceux qui devaient fermer leurs portes. Aucune interdiction n’avait en effet été mentionnée sur le site "info-coronavirus" et un protocole pour sa réouverture avait été validé par le ministre Ducarme.

En pratique, la prostitution demeure interdite dans certains lieux tandis que, dans d’autres, sa pratique est autorisée ou conditionnée à celle d’autres secteurs. Ces différences s’expliquent par l’inexistence officielle de la prostitution au niveau fédéral (1) combinée à l’autonomie des communes dans leur gestion de la prostitution sur leur territoire.

Hormis pour les endroits explicitement dénommés "lieux de prostitution", les lieux d’activité prostitutionnelle peuvent être attribués à différents secteurs. Certains quartiers de vitrines tombent sous le secteur de l’Horeca comme débits de boissons, d’autres lieux, moins visibles, sont libellés "salons de massages".

La prostitution se pratique aussi dans des hôtels de passe, dans des clubs, ou encore en rue et dans d’autres lieux de fortune. Tout cela dépend notamment de la politique privilégiée par les autorités communales, qui peuvent appliquer une politique de tolérance ou une politique de l’autruche, voire de la répression. Les philosophies locales en matière de prostitution cachent d’ailleurs des enjeux de gestion de l’ordre public ou d’aménagement du territoire. Les personnes prostituées sont donc toujours potentiellement exposées à des sanctions. Soit parce que l’activité est interdite, soit parce qu’elle est exercée selon des modalités qui transgressent le cadre local défini. Elles subissent dès lors une insécurité juridique qui amplifie l’absence de sécurité physique.

La crise, révélatrice de précarité

La prostitution est pratiquée sous différents (pseudo) statuts. Les personnes qui la pratiquent peuvent être indépendantes, avoir un statut d’employée comme masseuse ou serveuse ou proposer leurs services de façon non déclarée. La plupart du temps, elles ne sont que très peu protégées en cas de suspension ou d’arrêt de leur activité. Les situations de non-recours au droit passerelle sont nombreuses, même si certaines en ont bénéficié durant la période de confinement. Les contrats de salarié sont quant à eux trop précaires pour que les travailleurs puissent bénéficier d’un chômage temporaire. De plus, il comporte le risque d’être invalidé par le tribunal du travail en cas de recours devant celui-ci.

Les personnes qui ont arrêté leur activité depuis le mois de mars ont subi une perte drastique ou totale de leurs revenus, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur le paiement des loyers, des factures d’énergie et des dépenses quotidiennes. Beaucoup de personnes prostituées ont eu recours à une aide alimentaire. Certaines n’ont pas eu d’autres choix que de poursuivre leur activité, en glissant vers une prostitution potentiellement plus clandestine qui engendre des risques accrus de violences physiques et sexuelles, d’exploitation ou de contamination.

Les mesures nécessaires

Des mesures de soutien financier leur sont aujourd’hui indispensables. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou craignent reprendre leur activité. Pour celles et ceux qui vont reprendre parce que leur situation ne va pas s’améliorer sans rien faire. Pour celles et ceux qui veulent envisager un travail dans un autre secteur.

Ce soutien doit en outre s’accompagner de la remise sur la table, avec tous les acteurs concernés, de deux questions cruciales. La première est celle d’une reconnaissance officielle et légale de la prostitution. On sait à quel point ce sujet suscite des débats stériles quand "le problème prostitutionnel" se lit soit comme une oppression soit comme un travail à part entière. Mais soutenir la nécessaire intégration de ces personnes au droit social, ce n’est certainement pas abandonner le combat pour l’égalité des sexes. Ce n’est pas non plus forcément souscrire au postulat de la libre disposition du corps. Il est temps de changer les termes du débat en mettant la focale sur "la manière dont le dispositif légal impacte le phénomène prostitutionnel dans les lieux où il s’implante" (André S. 2020, La Prostitution dans la cité. Enjeux juridiques et sociaux, Limal, Anthémis) et en actant qu’aucune réglementation ne sera adaptée à toutes les situations de prostitution.

La deuxième question a trait aux balises nécessaires à une telle reconnaissance afin d’éviter que "les améliorations que certains en retireront se [fassent] au détriment des autres" (Interview de Renaud Maes in Mormont M. (2019), "Les dessous du débat", Alter Echo, n°477, pp16-18). Il faut donc aussi élargir le regard sur le phénomène prostitutionnel et lier sa reconnaissance à une politique sérieuse de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. La prostitution reste en effet pour beaucoup un moyen pour survivre ou pour arrondir des fins de mois difficiles. Ces personnes ne feront peut-être pas appel à un statut reconnu. Elles devront être protégées de toute imposition et bénéficier d’un accès inconditionnel à une aide sociale, un hébergement et des soins de santé.

À l’heure où les scientifiques pointent le risque d’une seconde vague épidémique, n’oublions pas les conséquences délétères que l’inexistence légale de la prostitution et le non-accès au droit social ont eues et continueront à avoir sur la vie de celles et ceux qui se prostituent.

Liste complète des signataires : Laurent Van Hoorebeke pour Alias, Jasper Kerremans pour Boysproject, Martine Di Marino pour Entre 2 Wallonie, Cécile Cheront pour Espace P…, Lotte Damhuis pour la Fédération des Services Sociaux, Delphine Gratien pour Icar Wallonie, Maxime Maes pour Utsopi, Martine Claeyssens et Wendy Gabriels pour Violett

(1) : Bien que la prostitution soit tolérée sur le plan pénal, elle n’est pas reconnue comme une activité de travail dans le cadre du droit social et ne bénéficie donc d’aucun statut officiel.

Titre de la rédaction. Titre original : "Resituer la prostitution dans la lutte contre la précarité pour mieux protéger les personnes qui l’exercent"