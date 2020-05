Une opinion de Pierre Defraigne, directeur exécutif du Centre Madariaga-Collège d’Europe et directeur Général honoraire à la Commission européenne.

Lorsque les troupes russes et américaines font leur jonction sur l’Elbe le 25 avril 1945, elles libèrent l’Europe du joug nazi. Mais en même temps, elles signent l’éviction des États européens de la maîtrise de leur destin. Une hégémonie européenne de deux siècles sur le reste du monde prend fin. Le continent, divisé par un rideau de fer, perd sa capacité géopolitique propre. L’Europe cesse d’être sujet de son Histoire.

L’effondrement de l’URSS en 1990 n’a pas changé la donne, car l’Amérique, jouant de la peur de la Russie, a aussitôt étendu son emprise stratégique à l’Est et consolidé son hégémonie à l’Ouest. Avec deux conséquences : d’un côté, la difficulté persiste pour les Européens de progresser dans la perception d’une communauté de destin en raison de leur dépendance stratégique et politique vis-à-vis de Washington, tandis que de l’autre, l’atlantisme continuera à fournir l’assise de l’unité européenne au point de peser très lourd dans l’évolution de nos économies et de nos sociétés. Ce sera vrai aussi longtemps que l’UE-27 se refusera à poser les choix stratégiques qui lui assureraient une maîtrise effective de son marché et de sa monnaie et une parité politique au sein de l’Otan. En attendant, l’Europe comme telle ne pèse plus que marginalement dans les affaires du monde, là où se joue son avenir.

Pour une Europe autonome et solidaire

C’est pourtant l’autonomie stratégique seule qui pourrait assurer le fondement d’une véritable solidarité européenne face aux trois grands défis du monde : l’environnement - y compris le climat et les pandémies - une récession aggravatrice des inégalités, et le risque géopolitique d’une confrontation sino-américaine. Invoquer la solidarité entre États dans la lutte contre le Covid-19 ou dans la mutualisation des dettes publiques des États de l’eurozone au nom d’un vague idéal européen, est peine perdue. Les bons sentiments ne sont pas de mise dans la realpolitik, car les États sont, par construction, des monstres froids qui ne connaissent que leurs intérêts. Seul un cadre multilatéral contraignant peut les ramener dans la coopération et dans l’entraide. Ne compte vraiment que la solidarité organique inscrite dans des institutions européennes robustes : une défense commune, une monnaie forte et un modèle technologique, environnemental et social véritablement commun.

L’économie face au Covid-19

Le Covid-19, révélateur des failles de nos sociétés et catalyseur possible du changement, renvoie d’abord à la question lancinante de l’inertie de l’UE-27 devant sa refondation. La Commission von der Leyen qui a eu l’intuition juste de faire de la géopolitique et du Green Deal les deux axes de sa mandature pourrait en faire les frais. Injustement critiquée pour sa carence dans la crise sanitaire alors qu’elle n’a pas de compétences dans ce domaine, elle risque de rater la transition de la récession en cours vers le pacte climatique.

Le Conseil européen envisage en effet de la placer devant un pacte faustien : un soutien - encore à confirmer - à une mutualisation restrictive des dettes entraînées par le Covid-19 contre un report de la nouvelle politique climatique, au motif de la priorité absolue à donner à la relance.

La mutualisation envisagée est modeste. Elle n’est pas assurée par des dons, mais par des prêts communautaires. Ceux-ci, alimentés par des eurobonds, c’est-à-dire des emprunts contractés par la Commission, mais garantis par les États membres, offrent l’avantage de mettre les États lourdement endettés à l’abri de la pression des marchés financiers. Ces derniers seraient en effet prompts à faire exploser les écarts de taux d’intérêts - le spread - entre l’Allemagne et les pays du Sud comme l’Italie et l’Espagne. Du coup, les États bénéficiaires finaux emprunteront à meilleur marché, ce qui n’est pas négligeable compte tenu des énormes volumes financiers en jeu. Mais il leur reviendra d’assurer le service de la dette, intérêts et remboursements, à moins que des formules de dette perpétuelle ne soient envisagées. Resteront alors les charges d’intérêts, incontournables ! Le Covid-19 vient ainsi aggraver une évolution dangereuse de l’eurozone.

Car celle-ci souffre, depuis la crise financière de 2008, d’une divergence persistante des performances de croissance des PIB par tête entre le noyau germano-nordique, et la périphérie méditerranéenne, avec la possibilité, aux termes mêmes de l’interview d’Emmanuel Macron au Financial Times du 16 avril, de briser son unité. Cette divergence a deux causes principales : d’un côté, une polarisation technologique et industrielle avantageuse pour le Nord, et désavantageuse pour le Sud, face à la mondialisation ; de l’autre la pression déflationniste, budgétaire et salariale, imposée aux pays surendettés par des taux d’intérêt réels plus élevés sur la dette publique et privée, et par des taux de change nominaux surévalués. La France est dans une situation inconfortable d’entre-deux.

Un pouvoir autonome

Pour sortir de la récession et amorcer effectivement le Green Deal, la Commission von der Leyen ne peut échapper à corriger et à renforcer l’eurozone. Elle doit s’efforcer d’obtenir du Conseil européen un véritable budget contracyclique et de transferts, financé par un impôt européen. Pas d’eurobonds crédibles sans un pouvoir fiscal autonome européen ! Elle n’y parviendra pas en faisant simplement appel à la solidarité, mais en organisant celle-ci à travers une défense commune. La clé de la solidarité qui justifierait des sacrifices importants de la part du noyau germano-nordique pour renforcer l’euro, est en effet à rechercher du côté de la géopolitique, dans la sécurité, assurée par l’Europe, de l’Allemagne et de l’Europe centrale et de l’Est.

L’identité européenne, en cohérence avec sa civilisation humaniste, sera fournie par le rôle pionnier du continent dans le développement durable et juste au niveau du monde. C’est en effet en prenant la tête du Green Deal à l’échelle de la planète que l’Europe remplira sa vocation : devenir comme telle un sujet de son Histoire. C’est dans la nuit des crises que se font les préparatifs d’une aube réussie.

Titre, chapô et intertitres sont de la rédaction. Titre original : "Ramener l’Europe dans l’Histoire".