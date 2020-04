Une opinion de Léopold Ghins, jeune professionnel en confinement.

Je sors dehors et inspire d’un grand coup l’air frais du matin. Il n’y a rien de plus grisant que cet oxygène du matin, que son froid tonique riche d’odeurs de plaines, de respirations de bosquets. Il possède cette clarté dans laquelle les parfums expriment leurs tons les plus jeunes. Cet air frais de l’aube qui est le plus bel appel à vivre.

Bruxelles est pourtant prise, encore et toujours, par le confinement. Depuis la mi-mars, une inhabituelle crispation flotte dans l’air. Un virus venu de la lointaine Chine déferle sur ces lieux que l’on croyait préservés des bouleversements du monde.

Je suis sorti pour courir, mes baskets défilent sur les dalles du trottoir. Après deux-trois rues, me voici au parc, écrin de nature relativement protégé. Je m’élance sur un chemin de terre qui monte au milieu des hêtres. Il n’y a personne, seulement le silence des bois et mon souffle régulier. Je lève les yeux vers la cime des branches dressées vers le ciel, légèrement ballottées par la brise.

La nature semble indifférente aux drames des hommes, qui ces temps-ci se nouent directement chez nous. Indifférente à l’angoisse qui, souvent, saisit le cœur de ceux qui apprennent qu’ils ont contracté la maladie. Indifférente à la tension et à l’épuisement qui règnent dans les hôpitaux, dans les maisons de repos. Indifférente à ces familles qui pleurent leurs proches décédés. Indifférente à la solitude, à la détresse des isolés qui s’approchent de la fin sans le secours d’une oreille confidente. Indifférente à la précarité grandissante, indifférente au sort de ceux qui n’ont pas les moyens de se protéger contre l’épidémie. Nature indifférente à la rage de l’homme qui se bat contre un mal invisible, que connais-tu de notre condition ?

Un écureuil passe devant moi par petits bonds sur le sol puis disparaît, se faufilant entre les troncs. Je débouche sur une étendue d’herbe. La rosée s’évapore en larges volutes, chauffée par les rayons du nouveau soleil qui s’élève derrière un bouquet d’arbres. Je poursuis ma course…Il me semble maintenant que la nature me fait signe. Elle attire mon attention sur son équilibre majestueux et vivant, sur son activité créatrice qui, en dépit de la course funeste du Covid-19, paraît imperturbable.

Le message

N’y a-t-il pas là comme un message ? La paix muette qui règne dans la nature est cette main amie qui nous pousse doucement vers l’avant et nous encourage. La nature nous murmure que, bien que le sens de cette passe difficile nous échappe encore, il nous sera dévoilé petit à petit, par touches. Elle nous dit que ce dévoilement progressif jettera la lumière en nous, qu’il amènera son lot de révélations sur nous-mêmes et, de ce fait, démultipliera paradoxalement la vie. Cette perspective résonne avec notre très ardent désir de vivre. Elle nous remet en marche.

Je continue à courir, monte sur une autre côte, sillonne des allées végétales. Quelques autres coureurs ça et là, des gens qui promènent leur chien. Derrière ces silhouettes anonymes, des âmes peut-être soucieuses, sinon éprouvées. Personne n’avait prévu cette épidémie. Nous courions à nos projets, occupés par les univers personnalisés que nous construisons à partir de blocs extirpés de la structure sans cesse mouvante de la société de 2020. L’épidémie vient perturber les mécaniques fragiles de nos mondes virtualisés où nous nous dispersons dans le confort d’un formol factice. Elle nous révèle des choses plus vraies, plus étonnantes sur nous-mêmes que la mélodie sans forme du développement globalisé, que ce fracas constant de voitures, de camions et d’avions dont le volume baisse enfin peu à peu. Elle nous révèle le courage des soignants, notre attachement à nos anciens, les inégalités qui virent à l’insoutenable, l’interdépendance étroite qui, à presque 8 milliards d’habitants sur cette terre, nous lie désormais tous irrémédiablement.

Le désir de l'avenir

Mon jogging s’achève, j’ai le souffle court. Toujours cette atmosphère chargée d’incertitudes que le soleil ne parvient pas tout à fait à dissiper. La paix silencieuse des bois me revient alors à l’esprit, elle qui me séduit, qui me fait comprendre que nous sommes peut-être dans un temps d’apprentissage et déjà en route vers de nouveaux espaces.

Continuer à marcher en dépit des obscurités que provoque l’épidémie exprime une immense dignité. Cette dignité que l’on observe chez toutes les personnes qui, aujourd’hui, combattent le Covid à leur mesure propre. Notre génération, comme celles qui nous ont précédées, rencontre maintenant l’obstacle et sortira inévitablement transformée de l’épreuve. Je veux croire qu’en ces jours de lutte, il demeure possible de trouver en nous quelque lumière, quelque futur prometteur sur lequel fixer sa longue-vue. L’écho de cette aube qui se lève sur nos rues et réveille en nous, hommes confinés, le désir de l’avenir !

Je pose la main sur la poignée, j’entre, j’enlève mes baskets. Voilà que commence ce jour.

Titre de la rédaction. Titre original : "Bruxelles confinée".