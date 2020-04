Une opinion de José Davin, prêtre jésuite.

Selon leurs responsabilités et possibilités, les chrétiens, comme tout un chacun, sont appelés à lutter contre la pandémie et à s'impliquer dans la solidarité nécessaire : soins, travail, volontariat, attention aux plus démunis. Sans penser à un quelconque démon, mais en vivant à l'écoute du bon Esprit.

"Est-ce la fin du monde ?", m'a demandé un adolescent placé par l'Aide à la Jeunesse, population au service de laquelle je me suis engagé depuis longtemps. Non, selon les biologistes, car ce virus n'aura pas raison de l'histoire humaine. Ni un dieu soi-disant fâché contre nous et encore moins la perversité d'un puisant démon imaginaire ! Dès lors, pour expliquer les souffrances humaines dont celles causées par la pandémie actuelle, que penser des réflexions centrées sur un dieu ou un diable ? Face à cette épreuve, quelle part attribuer au domaine de l'invisible ?

Et tout d'abord l'emprise d'un diable ?

Une tradition religieuse peu critique et une lecture trop immédiate de la Bible ont personnalisé ce terme consacré au monde du mal. Écoutons plutôt Jésus dialoguant avec son disciple Pierre qui contestait l'engagement du Maître jusqu'à une mort cruelle. "Retire-toi de moi, Satan", répondit le Seigneur à Pierre. (Mt 4,10), Celui-ci, au yeux de Jésus, n'était évidemment pas devenu un Satan, mais ses paroles traduisaient alors un esprit de division et de destruction contraire aux souhaits divins. Face aux déchaînements et aux déficiences naturelles, comme celle du Covid-19, qui nous dépassent, une réaction sacrée, une émotion perturbée conduit certains, à désigner un coupable. Le mal, non-sens, et non-être contraire à la vie, est dès lors perçu comme une force puissante et invisible, sous les traits d'une personne qu'il n'est pas. Or, le dénommé "diable" n'est pas un dieu rival du vrai Dieu, mais la figure personnifiée et non pas personnalisée, du mal. Une force qui ravage le monde, près de nous, en nous parfois, produite librement par les humains, la méchanceté et l'égoïsme, sous toutes ses formes : cruautés, abus, exploitations, dominations, injustices, guerres, ... Alors que dans sa beauté notre liberté engendre un amour varié qui donne vie et bonheur.

Situer l'action divine

À propos du vrai Dieu que les grandes religions peuvent approcher avec modestie, des déformations de compréhension sont inévitables tant la distance existentielle est grande entre cet Être infini et notre condition mortelle. Seule, une initiative de sa part pouvait diminuer l'écart qui nous sépare et révéler sa nature, ses pensées et même son action concrète dans notre quotidien banal ou bouleversé par une pandémie.

Les chrétiens vivent la sereine conviction que cette démarche envers l'humanité a été accomplie en Jésus de Nazareth, à la fois homme comme nous, mais aussi divin en témoigne sa résurrection. Par ailleurs, les "représentations mentales" de Dieu évoluent selon les époques et les sensibilités. "Le bon Dieu te punira si ti tu n'es pas sag!" est l'exemple d'une représentation, véhiculée dans un passé récent et qui n'a plus cours aujourd'hui. En réalité, depuis qu'en Jésus de Nazareth Dieu a dévoilé le visage de la compassion et son souci de soulager les malades et leurs familles, ses disciples ont créé de nombreux lieux d'accueil et d'entraide. Actuellement en Occident, les chrétiens ont surtout opté pour une collaboration avec les services dont l'État, après eux, a pris la relève. Au niveau individuel, dans les relations sociales, chaque fidèle est invité à se façonner un coeur chrétien, c'est-t-dire évangélique. Cette orientation s'incarne principalement dans une attitude de bonté, d'attention aux plus démunis et aux malades. Tout en étant prioritaire, elle demeure une longue marche sur un parcours illimité. C'est également le cas chez nos amis les non croyants et les fidèles des autres religions.

Par rapport au coronairus, Dieu peut paraître inactif, voire coupable ! Or, il est tout aussi présent et dévoué que lors de son invitation au Père Damien pour partir bien loin soigner les lépreux. Cette vocation est certes exceptionnelle. Aujourd'hui, dans un retrait apparent, le Créateur parle au coeur de beaucoup d'hommes, croyants ou non pour les mobiliser au chevet des malades et des souffrants. Sa discrétion habituelle peut étonner, mais elle signifie son respect total vis-à-vis de la création et de ses habitants.

"Dès lors, pourquoi le prier ?", Nous tourner vers lui dispose, entre autres, à le laisser parler à nos coeurs. S'il n' intervient pas directement sur les événements, il a choisi de nous offrir une aide intérieure précieuse, celle de son Esprit. Une présence heureuse qui nous introduit dans une relation d'amitié réciproque. Par ailleurs, concernant l'insertion dans le tissu communautaire, cet Esprit peut éclairer nos choix et nos discernements, les orientant sans cesse vers le bien personnel et collectif. Actif dans la conscience de chacun et chacune, quelle que soit sa spiritualité, il fut présenté par Jésus, à Nicodème comme un Souffle inattendu et agissant partout (Jn 3,8). Connu ou non, n'est-il pas présent dans le courage des divers soignants en première ligne comme dans les réconforts des solidarités relatés par les médias ? Un mouvement auquel chaque citoyen, même confiné, peut apporter sa contribution, entre autres en communiquant avec une personne isolée, apeurées, voire délaissée, également avec les familles éprouvées. Dieu admire et soutient ses "enfants", non croyants ou croyants, qui ont compris son message essentiel : "Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi". Une règle d'or adoptée par les principales spiritualités du monde et destinée à unir tous les humains, dans la liberté, l'égalité et la fraternité.

Face au mal, le silence divin actuel remémore celui de Jésus cloué injustement en croix et qui annonce pourtant à son voisin crucifié et repentant : "Ce soir, tu seras avec moi au paradis", Destination finale actualisée par tous les défunts dont les victimes du coronavirus. Sort promis par le Créateur à tout homme, moyennant une éventuelle purification de son coeur. Ce Dieu ne s'est pas rendu nécessaire pour accompagner notre destin, mais qu'il est bienfaisant de rencontrer son humble grandeur et sa proximité amicale..