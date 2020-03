Une opinion de Matt Bioul, musicien, entrepreneur et citoyen belge.

En ces temps de grande incertitude et de remise en question profonde sur nos modèles de société et sur nos libertés que l’on croyait acquises pour toujours, en ces temps où les États nation semblent clairement avoir repris le dessus sur l’autorité et la solidarité européenne, je m’interroge et je m’inquiète : Que fait l’Europe ? Où est l’Europe ?

Je suis né en 1976. Je fais donc partie de cette génération qui a grandi avec l’Europe comme modèle, comme espoir, et comme source d’inspiration. J’ai connu avec excitation le passage de la CEE à l’UE, les premiers échanges Erasmus et le passage à l’Euro. L’Europe de ma jeunesse, c’était l’effervescence, c’était l’avenir.

J’ai connu l’Europe des 9, des 10, puis des 12. L’Europe des 12, c’était le paradis ! Ce fut une démonstration magistrale vis-à-vis du reste du monde que nous, le vieux continent, étions capables de solidarité face à des pays qui sortaient d’années de crises politiques, économiques et sociales, alors que partout ailleurs, on continuait de croire que la solution pour la Paix était de continuer à se battre contre des régimes totalitaires à coup de guerres et de mascarades politico-financières. Pour le reste du monde, nous étions les sages, et nous en étions fier car nous savions que ce que nous étions en train de bâtir était juste. Et le pire, c’est que ça a marché !

Et puis nous avons eu les yeux plus grands que le ventre. Il y eu donc l’Europe des 15. Là, ça allait encore, mais rapidement elle est devenue l’Europe des 25, puis 27 et enfin des 28. C’est là que ça a commencé à sérieusement déconner. Le politique a pris le dessus sur les idées, et nous nous sommes empêtrés dans une Europe bureaucratique, indigeste, ingouvernable, et surtout incompréhensible aux yeux d’un grand nombre de ses concitoyens. Nos "Hommes d’Etat" européens, ceux-là qui furent charismatiques et ayant grandi avec des vraies convictions européennes, avaient disparu avec l’Europe des idées, sans parler du libéralisme débridé qui prit petit à petit le dessus sur tout.

Car avec un tout petit peu d’honnêteté, même les plus libéraux d’entre nous l’admettrons : nous avons tous été engloutis par notre libéralisme mondialisé, bien plus puissant que n’importe quel drogue, n’importe quel état ou n’importes quelles de nos convictions.

Si nous voulons garder l’Europe, battons-nous pour elle !

Et nous en sommes là, depuis plus de 20 ans, à être tous d’accord sur la situation, tout en étant incapables de nous remettre en question et de changer de paradigme. Le Brexit n’en est qu’un triste exemple, et sans doute le premier d’une longue liste si nous restons indéfiniment attentistes.

Pourtant j’y ai cru à l’Europe. Tout au long de mes études, elle me fut présentée tant comme un modèle d’intégration économique que social. Oui j’y ai cru, et malgré la grande difficulté qu’a l’Europe à se réinventer et à se redéfinir depuis plus de 20 ans, j’y crois encore, contre vents et marées. Je fais encore partie de ceux qui pensent que ne plus y croire est suicidaire. Et si j’ai peur pour l’Europe, je crois encore moins au repli sur soi ou au "seul contre tous".

Car soyons lucides : dans un monde globalisé, si l’UE venait à disparaître, ce serait tous nos États nation qui seraient digérés par l’économie de marché mondialisée, du jour au lendemain, comme nous le faisons d’un Big Mac. Il ne faut être ni de gauche, ni de droite, ni du centre pour affirmer cela. Il faut juste être un peu réaliste. Oui, sans l’Europe, nous ne sommes plus rien.

Alors si nous voulons garder l’Europe, battons-nous pour elle !

Mais je suis aussi un grand cynique, et je pense malheureusement que l’Homme est un vrai cancer pour l’Homme. En clair, si je ne crois pas à la fin de notre planète par l’Homme (même si je nous crois évidemment responsable de sa destruction), je crois bien plus en notre capacité à nous autodétruire. Je fais partie de ceux qui pensent que l’Homme aura disparu de la planète bien avant sa destruction, et que quand nous aurons disparu, celle-ci reprendra bien vite le dessus. La Terre n’a pas besoin de nous. C’est nous qui avons besoin d’elle. Mais ça, nous sommes absolument incapables de nous en rendre compte.

Pourtant, il suffit de voir comment, en seulement 2 mois de diminution forcée de notre activité industrielle mondialisée (usines à l’arrêt, tourisme de masse stoppé net, avions cloués au sol, …), la nature a déjà été capable de reprendre le dessus : le ciel, par exemple, n’a plus été aussi pur à Wuhan, en Italie ou à Paris depuis des décennies. Même les dauphins sont de retour dans la baie de Venise.

Nous espérons tous que cette crise aura un impact sur nos comportements futurs, nous le crions haut et fort, mais nous savons aussi tous très bien au fond de nous que quand le virus aura disparu, tout repartira comme avant.

Et je ne me considère pas au dessus de la mêlée : j’ai été le premier sceptique face à la gravité de la crise : jusqu’au dernier moment, j’ai accusé les lanceurs d’alertes et les médias d’en faire trop, de vouloir faire le buzz et d’attiser nos peurs. Je rappelais à qui voulait l’entendre la chanson de Mickael Furnon : "Il est 20 heures, la France a peur".

En décidant seules, nos nations européennes nous ont démontré à nous tous, citoyens européens, leur incapacité à gouverner ensemble

Et puis la réalité de Wuhan s’est rapprochée de nous. Mais même quand le virus est arrivé en Italie, je n’avais pas encore pris conscience de la gravité de la situation, petit con d’européen privilégié que j’étais, qui n’avait jamais connu ni la peur, ni la détresse, ni la misère, ni la guerre.

Ce n’est donc vraiment que quand j’ai entendu M. Macron, suivi de 24h par notre Première Ministre Mme Wilmes (quelle femme !), et puis les allocutions de nos voisins, allemands et espagnols notamment, que j’ai commencé à réaliser l’ampleur du bazar.

Nous avons donc vu nos Etats nation décider de manière unilatérale du degré de leur confinement ou de la fermeture de leurs frontières. L’Union, elle, n’a fermé les siennes qu’après ces décisions nationales…

Le message était clair : les Etats nation, qu’ils aient été mû par la panique, le protectionnisme ou la bêtise, ont délibéré seuls, sachant pertinemment qu’à 28, cela prendrait trop de temps et qu’il serait dès lors sans doute trop tard.

Mais en décidant seules, nos nations européennes nous ont démontré à nous tous, citoyens européens, leur incapacité à gouverner ensemble, à faire bloc ensemble, et à être fort ensemble. En résumé, à se considérer comme une seule et même Europe. Elles ont dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas : l’Europe, oui, mais nous d’abord.

Et que dire de notre solidarité européenne de ces dernières semaines? J’ai eu honte de voir nos états refuser des masques à l’Italie par peur d’en manquer "pour nous". J’ai eu honte de voir nos états refuser des malades italiens par peur de ne pas avoir assez de lits "pour nous". J’ai eu honte de voir que la Chine fût la première à fournir des masques de protection à l’Italie, et pas nous !

J’ai eu honte et j’ai été abasourdi par notre bêtise collective. Car que se passera-t-il quand la pandémie aura disparu? Quelle image nos voisins et nos frères italiens auront-ils de l’Union Européenne quand le virus sera derrière nous ?

Ce que l’Europe est en train de (ne pas) faire est très grave. Car nous ne faisons qu’alimenter les discours démagos, anti-européens et populistes des Salvini, Orban, Le Pen et autres Van Grieken, qui pourtant, tout comme nous, ont profité de l’Europe jusqu’à la moelle.

Nous n’auront plus aucunes excuses, car nous n’aurons rien fait ensemble

Dès lors, comment, demain, défendre cette Europe, alors que nous aurons fermé les yeux et n’auront rien fait de manière collective pendant toute cette crise ? Quels discours crédibles seront nous encore capables d’inventer face aux eurosceptiques et leurs polémiques arrivistes ? La vérité est que nous n’auront plus aucunes excuses, car nous n’aurons rien fait ensemble, rien décidé ensemble, rien acté ensemble.

Nous avons tous été ébahis (et un peu jaloux) de voir la Chine démontrer au reste monde sa capacité à construire un hôpital en 10 jours seulement. Nous avons tous vu ces images des grues labourant les terrains vagues et l’hôpital sortir de terre en un battement de cil.

Mais si nous ne sommes sans doute pas capables de faire pareil au niveau national, comment se fait-il que l’Europe, en pleine pénurie de masques et de matériel médical, ne réussisse-t-elle pas à construire des usines en Estonie, en Pologne ou à Steenokkerzeel pour fournir tous les Etats-membres de l’Union en masques et en matériel médical dans le même genre de délais ? Ne fusse que par fierté ? Comment la question ne s’est-elle même pas posée ?

Et puis comment être crédible, demain, quand il faudra à nouveau parler de restrictions budgétaires, et que les premiers touchés seront les soins de santé, l’éducation et la culture, alors que l’on vient de nous démontrer une fois de plus que nous sommes capables de débloquer des dizaines, voire des centaines de milliards d’Euro en 24 heures pour sauver notre économie (et c’est tant mieux !).

J’hallucine et je suis tellement triste de voir notre Europe incapable de parler d’une seule et même voix dans ce genre de circonstances. Nous avons oublié que l’Union Européenne avait été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale justement pour être plus forte ensemble, et que son ambition première était de protéger ses membres avec comme leitmotiv : "L’Union fait la force", un dicton que nous avons trop oublié, à commencer par chez nous…

Triste sort, triste Europe, même si je continuerai, contre vents et marées à te soutenir et à voter pour toi.

Mais l’Europe, réveille-toi bordel !