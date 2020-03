Une opinion de Christine Mahy pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, de Nicolas Dekuyssche pour le Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, de Caroline Van der Hoeven pour le Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, de Céline Nieuwenhuys pour la Fédération des Services Sociaux, de Georges de Kerchove pour ATD Quart Monde, d'Alexandre Seron pour Médecins du Monde et de Luc Lefèbvre pour Luttes Solidarités Travail (LST).

1) Prendre des mesures prioritaires face aux situations d’urgence grave

Nous demandons la levée (temporaire) des mesures aiguës ayant un impact négatif majeur sur les plus précarisés telles que les expulsions et les saisies. Nous devons éviter de placer les gens dans des situations encore plus difficiles, de les forcer à recourir à des solutions dangereuses et non hygiéniques les exposant à un risque de contamination supplémentaire. Nous demandons aux assistants sociaux et aux médiateurs de dette de s'assurer que les moyens de subsistance à disposition des plus pauvres soient suffisants pour subvenir à leurs besoins. Gardons à l'esprit qu'en cette période de crise, les gens ne peuvent pas se reposer sur des sources d’aide informelles ou des actions de solidarité et sont plus dépendants des allocations fournies par l’état. En clair, nous voulons le déploiement de ressources financières et de capacités supplémentaires pour continuer à offrir à ceux qui en ont besoin une aide d'urgence dans des conditions d'hygiène responsables. Cette aide prend différentes formes comme l'accueil des sans-abri, des restaurants sociaux adaptés aux mesures sanitaires, la distribution de nourriture, les soins des infirmiers de rue, etc. Lorsque ces dispositifs de soutien sont à l’arrêt, les répercutions sont graves pour le bien-être des personnes vulnérables mais aussi pour la propagation du Coronavirus qui s’accélère en conséquence.





2) Compenser le manque de rentrées financières et trouver des solutions économiquement supportables