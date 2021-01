En cette période si particulière de solitude virale globale, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Je suis trois fois grand-mère et pourtant… Cette personne est si importante pour moi, indispensable à mon bien-être, impensable de vivre sans elle. Sans elle, plus de sorties, plus de tête-à-tête, plus de mondanités. J’ai bien essayé de me débrouiller sans elle mais le résultat est lamentable. Je suis dévastée.

Sans elle pas de salut ! Je me souviens avec nostalgie de ces moments d’abandon total. Ses mains si habiles me touchaient avec douceur. Pas un geste déplacé : des mains caressantes et fermes à la fois, des mains manucurées, limées avec soin. J’y repense avec tendresse. Son sourire complice et généreux, j’y répondais avec enthousiasme car je pensais être l’élue. Je lui confiais, sans retenue, mes pensées les plus intimes.

Me voilà recluse chez moi, les mains moites d’inquiétude, emportée par des sentiments les plus tendres, dans le silence de cette journée, à rêver au temps passé. Il me faut aller vers vous et vous dire : "Quoi ?" "Comment ?" "Est-ce possible ?" Oserais-je le faire, ce premier pas vers lui ? Suis-je en état de le faire ou ne suis-je qu’en état de manque ? Suis-je donc incapable de me passer de vous ?

Je suis trois fois grand-mère et justement… Aucune relation illicite n’a autant occupé mon esprit. Je veux crier : "Prenez-moi quand vous voulez !" Nos racines ne sont pas identiques, mais nous nous sommes choisis. Ce n’est pas le moment, maintenant que mon teint change, de me tourner le dos. Peu importe s’il y en a eu d’autres, je ne suis plus possessive. Je suis prête à partager. J’ai tellement hâte de vous revoir et, même si d’autres ont vos faveurs, je ne vous en tiendrai pas rigueur.

Répondez-moi, laissez-moi un message, mais recevez-moi, fixez-moi un rendez-vous. Peu m’importe l’heure, de jour ou de nuit, j’accourrai vers vous et je franchirai la porte de votre salon avec gratitude pour à nouveau vous livrer ma tête en toute confiance car sans conteste vous êtes le meilleur figaro de la ville : vous, Jean-Jacques, mon coiffeur.

Patricia de Prelle

J’ai 80 ans et j’estime que donner la priorité aux maisons de repos pour la vaccination est un non sens. Par rapport au reste de la population, ma vie est derrière moi et non plus devant moi, pourtant je suis en très bonne forme et profite du temps présent qui me reste. [...] La priorité n°1 doit être le personnel soignant, les enseignants et certaines professions vitales dont l’industrie, la police, les pompiers, les facteurs, certains commerces...

Jacques Morelle