En écoutant les diverses interpellations de ces derniers jours concernant la grève de lundi, je suis allée revoir mon vocabulaire. Rémunération : salaire perçu par un travailleur. Il est contractuel, constant (hors index), quel que soit le CA de l’entreprise. Prime : récompense octroyée aux travailleurs en fonction du bénéfice de l’entreprise et d’autres critères objectifs, dont la performance. Bonus : avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise. Dividende : versement à des actionnaires ou investisseurs, variable suivant les résultats de l’entreprise et taxé à 30 % (normal puisque l’argent travaille lui aussi). En résumé, seules les rémunérations ne sont PAS liées aux résultats. D’où ma question : "Pourquoi ne pas atteler bonus et dividende, tous deux taxés à 30 % et tous deux variables suivant les résultats ? Pourquoi ne pas lier capital financier et capital ouvrier ?" Il me semble urgent de ne plus accepter les carcans qui freinent les enthousiasmes et les esprits d’initiative… mais je ne suis pas économiste, juste une grand-mère qui doit gérer un budget.

Nicole Grégoire, Oupeye

Au-delà de la question de savoir si cette grève est opportune ou pas, je trouve l’argumentation des syndicats contestable quand elle consiste à vouloir que, dans les secteurs ayant bien résisté (voire "profité") de la crise sanitaire, les gains engrangés soient redistribués à leurs travailleurs, en récompense des efforts fournis. Ne conviendrait-il pas de certes lutter pour obtenir une contribution des secteurs protégés, mais plutôt que de l’accorder à ceux ayant eu la "chance" de ne pas perdre leur emploi, la réserver à un fonds spécial d’aide aux plus malchanceux. Ne serait-ce pas une meilleure façon d’afficher la nécessaire solidarité entre les travailleurs et la société dans son ensemble ?

Pierre Dubuisson, Courcelles

Le gouvernement de Vandenbroucke/De Croo a de nouveau "mangé sa parole". Le 5 mars, le Comité de concertation annonce que la bulle en extérieur est étendue à 10 personnes à partir du 8 mars. Le 16 mars, nos chers dirigeants et experts affirment que 40 % des contaminations se font sur les lieux de travail et 30 % via les écoles. Donc, en toute logique, le 24 mars, la bulle en extérieur est réduite de 10 à 4 personnes ! Avec entrée en vigueur le samedi 27 mars… comme par hasard, juste le premier week-end où il était possible d’organiser un parcours "nature" ou "patrimoine" en extérieur (le temps d’avoir l’idée et de prévenir les membres) pour une association. Cela fait un peu "déjà vu". Rappelez-vous : au Comité de concertation du 5 octobre 2020, le gouvernement déclarait : les contacts sociaux sont limités, dès ce 9 octobre et pour une durée d’un mois. Les contacts "rapprochés" seront limités à trois personnes, les événements "non organisés" ne pourront rassembler que quatre personnes, en plus de celles de votre ménage. À l’époque déjà, il demandait que les mesures soient respectées par l’ensemble de la population "même si ce n’était pas facile" et que "beaucoup d’entre nous en avaient assez". Après la pause de la Toussaint, de Noël, du Nouvel An, de Carnaval, voici celle de Pâques. Soi-disant pour pouvoir introduire de larges assouplissements le 1er mai (rouvrir l’Horeca). Qui croit encore cela ? Après la pause de Pâques viendra la pause de mai, celle de juin, et puis celle des grandes vacances ! Pauvre Belgique. Pauvres citoyens de ce beau pays !

Paul Soyeur, Lillois

Après le Comité de concertation de la semaine passée, de nombreux responsables comme ceux de l’UCM, le SNI et Coméos ont clamé en chœur que leurs membres n’étaient pas responsables des contaminations étant donné la mise en place des protocoles. Je pense que les hôpitaux devraient les inviter à passer une journée dans le quartier des soins intensifs pour qu’ils comprennent aussi la gravité de la situation en dehors de leurs secteurs respectifs. Peut-être qu’après ils auront aussi le courage de demander aux clients des magasins dits non essentiel comme des salons de coiffure que le but du confinement est d’éviter de se déplacer, car c’est le moteur qui nourrit le virus et ce message-là semble inaudible pour certains quand on voit le nombre de voitures circuler toute la journée. Quant à la population qui ne respecte plus les règles, quand va-t-elle comprendre qu’il faut attendre que suffisamment de Belges soient vaccinés pour retrouver plus de liberté ?

Christian Segers

École