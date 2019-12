Vos réactions aux sujets qui ont fait l'actualité cette semaine ont été nombreuses. En voici quelques-unes.

Avez-vous remarqué la couleur des voitures qui sillonnent nos rues ? Elles sont presque toutes grises : gris foncé, gris clair, blanc sale. Ici ou là, seulement, une voiture légèrement colorée. Souvenez-vous des années soixante qu’ont connues nos aînés : on choisissait une voiture bleue ou verte, rouge et parfois jaune. La couleur semble avoir déserté notre monde. Pas partout, cependant : elle s’expose encore de façon criarde sur les panneaux publicitaires ou le papier glacé des magazines. Serions-nous contraints de nous réfugier dans le rêve pour colorier notre existence ? Le gris est la couleur du béton, dans les villes de plus en plus peuplées de gens qui ne savent plus ce qu’est un légume sorti de terre et qui rêvent de SUV grises alimentées au soja amazonien ou au maïs transgénique. C’est aussi la couleur des tas de déchets plastiques ou de la dépression. Le gris a même envahi notre monde politique. Les partis ont certes le goût des couleurs, on parle des bleus, des rouges, des verts… Mais un parti n’est pas un gouvernement : il faut choisir plusieurs couleurs pour faire une coalition. Essayez le mélange de couleurs et vous verrez que le jaune, le rouge et le bleu ensemble ne peuvent donner que des teintes de gris comme celles de nos voitures. Pas de quoi voir la vie en rose. Chaque parti tient à sa petite couleur, bien pure, et n’admet une autre nuance qu’à condition d’en mettre un peu de la sienne : une année de nucléaire contre une rallonge de retraite, quelques éoliennes en échange d’une prison, une petite coupe dans la justice ou la culture pour quelques sous aux infirmières… La palette ne change pas, les petits ajustements ne font que modifier légèrement les teintes de gris. Le gris est le symbole de la pensée unique, de la paralysie, de l’inimaginable. Heureusement, il nous reste les rêves, les fantasmes, les utopies pour faire éclore des propositions lumineuses et ingénieuses. C’est ce qui pousse de plus en plus de citoyens dans les rues. Combien de manifestations faudra-t-il encore pour faire sortir les politiques de leur grise tour d’ivoire ? Pour qu’ils comprennent qu’ils ont une occasion inespérée de colorer un peu nos existences. Le déclin très rapide de la biodiversité et l’évolution du climat leur donnent une occasion en or. Les circuits courts, l’économie circulaire, une agriculture plus proche et plus demanderesse de main-d’œuvre, le revenu universel citoyen ne sont que quelques exemples, des ébauches de réflexion malheureusement recouvertes par l’épaisse couverture grise des programmes de gouvernement. On reste stupéfait devant l’écart entre la matière grise de nos élus et les idées foisonnantes diffusées par nos élites universitaires ou les récits des expériences de transition écologique porteuses de couleurs rassurantes. Est-ce une question de mise en œuvre ? Nos représentants ne savent-ils comment faire éclore ces changements indispensables ? Pourquoi ne pas essayer les panels de citoyens, pour leur venir en aide, comme cela se déroule actuellement en France ? À vos couleurs ! Gerard Van Roye

Banques

Ces mêmes banquiers qui ricanaient lors de la levée de fonds trouvent maintenant que le business plan ne tient pas la route… Il est toujours intéressant de challenger les plans d’autrui mais est-ce que le business plan des grandes banques belges tenait la route en 2008 lors de la crise ? Combien de millions (venant des collectivités) ont permis de renflouer Belfius ? Est-ce que leur business plan a changé depuis lors ? Je me demande si le projet NewB est plus risqué que les politiques internes de ces mêmes banquiers ?François Mlakar

Environnement

Le 31 octobre dernier, la respectée revue Nature a publié une étude très poussée portant sur le déclin des insectes en Allemagne. Le résultat est on ne peut plus alarmant : en 10 ans, 67 % de la biomasse des arthropodes (famille qui inclut notamment les insectes) a disparu. Hormis dans une poignée de médias français, cette information n’a eu aucun écho dans la presse francophone. Pourquoi le déclin des insectes est-il une très mauvaise nouvelle ? Parce que ces animaux sont tout simplement essentiels à notre écosystème, notamment pour leur fonction de pollinisateurs. Nul n’a la moindre idée de ce que serait un monde sans insectes, mais il ne fait pas de doute que ce monde serait très différent de celui d’aujourd’hui. Les coupables de ce déclin sont nommés par les signataires de l’étude en question : il s’agit principalement de l’agriculture intensive, suivie en second lieu des pesticides et du changement climatique. La question qui m’occupe ici est la suivante : pourquoi cette information capitale n’a-t-elle pas plus capté l’attention de la presse généraliste ? L’hebdomadaire Nature est une publication destinée aux spécialistes, en anglais, qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, et l’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que le citoyen lambda, tout motivé et éclairé qu’il soit, la parcoure chaque semaine. Je ne peux non plus jeter la pierre à la presse grand public, qui est souvent désemparée face à la grande technicité des débats scientifiques. Malheureusement, la plupart des problèmes environnementaux actuels font appel à des notions physiques, chimiques, biologiques ou statistiques souvent très complexes. Le risque, notion mathématique abstraite, est souvent mal compris. Les problèmes s’entremêlent et sont parfois confus dans les esprits, tel celui de l’impact du diesel impliqué dans de multiples pollutions dont celle, mortelle, des particules fines (principales responsables des 800 000 morts par an en Europe de la pollution atmosphérique, un chiffre incroyable - plus élevé que le nombre de décès liés au tabac !) et celle de l’émission de CO 2 , un gaz impliqué dans le changement climatique aux effets potentiellement catastrophiques. Alors, que faire ? La solution s’impose : l’explication des découvertes scientifiques qui sont susceptibles d’avoir un impact majeur sur l’environnement, l’espèce humaine ou les autres espèces du vivant doit être diffusée par les découvreurs eux-mêmes ! La plupart des scientifiques considèrent que leur charge d’enseignement suffit pour répandre leur savoir, mais il s’agit d’un huis clos, et leurs responsabilités doivent être étendues à la diffusion effective des découvertes importantes dans la société qui, par ailleurs, financent leurs recherches. Pour ce faire, outre leur expertise, ils bénéficient de plusieurs qualités aux yeux du grand public : ils sont en général respectés, voire admirés, et ils possèdent la crédibilité qui fait souvent défaut au monde politique et médiatique. L’activiste suédoise Greta Thunberg résume son message aux dirigeants de la planète à : "Listen to Science". Elle ne pourrait être plus dans le vrai. Malheureusement, et même en écoutant bien, cette science est souvent inaudible… En démocratie, il est capital que la classe politique autant que les électeurs prennent réellement conscience des grands enjeux environnementaux, au-delà des descriptions simplistes. Face à l’urgence, il devient nécessaire qu’une part significative du temps de travail des hommes de sciences soit consacrée à expliquer au grand public, à apparaître dans les médias, à rédiger des articles de vulgarisation, bref… éclairez-nous ! Axel De Maesschalck

La lecture chez les jeunes

Avec les contre-performances à répétition des petits francophones en compréhension de texte, et donc en lecture, on entend tout, et son contraire. On souligne que la Flandre régresse davantage, alors que nous stagnons. On se réjouit du recul des inégalités (comme s’il s’agissait de cela !) et même, sans dire où l’on est allé chercher cela, que les jeunes, tablettes aidant, liraient plus que leurs aînés ! On entend surtout promouvoir la méthode Coué : avec le Pacte, ce sera mieux ! Mais jamais on ne parle des méthodes d’apprentissage de la lecture, alors qu’elles sont aux premières loges du débat : pas de cadastre des méthodes aujourd’hui utilisées, aucune évaluation de celles-ci au terme de l’enseignement fondamental en suivant une même cohorte d’élèves, et nulle préconisation de l’une d’elles à partir d’éléments objectifs. Le débat n’est plus scientifique, mais idéologique. Jean-Luc Lefèvre