Voici quelques-unes de vos réactions au sujet de l'Eglise.









Remercier ceux qui tiennent la barre

[La situation] de l’Église catholique de Belgique devrait nous amener à congratuler nos valeureux évêques, prêtres, consacrés et consacrées pour leur fidélité à tenir la barre par vents et marées. Qu’ils en soient remerciés. Gérard Verhest, Bruxelles

Interroger la perte du sacré

L’enquête et les commentaires sur la situation actuelle de l’Église catholique ne sont guère optimistes. La pratique religieuse est en chute libre. Il est facile d’accuser, non sans raison, la sécularisation de la société. Je préciserais en pointant le matérialisme de nos concitoyens […]. Mais le clergé n’a-t-il pas contribué à cette désaffection vis-à-vis de l’Église ? Nous avons vécu les évolutions du Concile Vatican II mais celui-ci a-t-il été bien interprété ? Je pense que certains clercs animés par un progressisme iconoclaste ont voulu introduire des réformes non imposées, ni mêmes recommandées par les Actes du Concile [qui ont] certainement heurté nombre de catholiques pratiquants. Les changements imposés trop rapidement, sans concertation, sans sondage d’opinion ne sont pas étrangers à la désaffection de la messe du dimanche à laquelle n’a plus été attaché le caractère obligatoire que lui confère la notion de jour du Seigneur. L’abandon brusque des prières et chants latins traditionnels pour des chants à la guimauve, comme les a qualifiés Le Figaro, ainsi que des traductions peu fidèles aux textes originaux ne sont pas de nature à rassurer les fidèles de l’exactitude de ce qu’ils croient. On a voulu démystifier les rites mais au lieu d’en expliquer le sens, on a évacué le sacré qui demeure un élément de base de la religion : on a voulu rationaliser l’irrationnel. Une réflexion commune des clercs et des laïcs sur tous les enseignements de l’expérience de ces soixante dernières années s’impose sans tabou. Georges Carle

Retrouver la relation

[Lors d’un repas en famille, les uns interrogent les autres.] Et l’un avance cette question : "Les plus jeunes, nos enfants, sont en recherche d’une spiritualité et l’Église n’est plus pour eux un répondant. Que s’est-il passé ? Pourquoi cette rupture entre générations ?" [En effet], la foi qui s’est transmise de génération en génération, est en panne de transmission. Pourquoi, avec quelles conséquences, quels risques ? Une lumière clignote : et nous, quand nous étions plus jeunes, étions-nous en quête de spiritualité, notre vie spirituelle a-t-elle trouvé du répondant dans la famille, dans l’Église ? Ne devions-nous pas nous plier à l’usage, à la pratique sociale ? Où pourrions-nous chercher maintenant la vie spirituelle ? Cherchons-nous ailleurs que dans la vie concrète, en famille, entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, dans la vie professionnelle la part d’intériorité qui donne son âme à la vie concrète ? Car une religion se transmet dans les rites, dans les pratiques, dans les institutions, dans le catéchisme, comme un savoir qui ne sait pas trop ce qu’il pense savoir. Mais la foi, cela ne se transmet pas, pas plus que la spiritualité. Cela s’échange dans la conversation, cela est contagieux, tient en éveil, rayonne comme une parole vivante d’homme à homme, comme une attitude, un style, une façon d’être avec les autres, avec soi-même. Le relationnel est le lieu de la relation avec Dieu, quand nous pouvons encore le nommer. Il faudra passer par ces lieux-là. […] Qu’est-ce que la vérité ? Et si la vérité était une personne qui vit en vérité, en fidélité à elle-même et aux autres. Cette vérité-là ne se transmet pas, ne s’enseigne pas dans un rapport de domination. Elle se témoigne, elle se dévoile, elle ne se construit pas de l’extérieur mais de l’intérieur, d’une vie spirituelle en chemin de Vie. Chanoine Armand Beauduin, ancien directeur général du Segec

Pour de grandes retrouvailles

L’Église est faite d’Hommes et on y trouve de tout, comme on trouvait déjà de tout parmi les apôtres : de la générosité, de la charité, de l’écoute autant que de la lâcheté, de l’orgueil et de la jalousie. Il ne faut donc jamais désespérer. Quoi qu’il arrive, l’avenir est devant nous, et même quand il est crucifié, notre Dieu est avec nous. Néanmoins, si certaines initiatives et de nombreuses personnalités et œuvres d’Église sont admirables et encourageantes, il faut reconnaître que l’Église institutionnelle belge manque d’entrain, de vigueur, de personnalité. En 2006, l’Église avait organisé un grand festival intitulé "Bruxelles-Toussaint". Pourquoi ne pas en refaire un ? Cela permettrait de réunir tous les catholiques au-delà de leurs sensibilités, de réchauffer leur espérance, de mettre en valeur la beauté de ce qu’ils font, et l’indispensable message de l’Église et des Évangiles. Astrid M., Namur