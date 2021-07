Football

Notre sélection nationale est une bonne équipe moyenne Certes, la population belge est déçue (voire très déçue) de la défaite des Diables face à l’Italie. C’est normal. Pour autant, au vu de la rencontre, elle est logique et méritée. Quelques explications sont nécessaires. Et elles sont limpides : 1) l’absence d’Eden Hazard ; 2) Kevin De Bruyne a joué très courageusement, mais il était encore blessé et n’a pu exprimer toute sa classe ; 3) la porosité de la défense, notamment, chez Vertonghen, Meunier ; 4) surtout, la classe, la qualité, la rapidité de l’Italie ont surclassé par moments les Belges sur le plan technique et sur le plan de l’organisation. Il n’y eut donc pas photo, notre équipe n’a pas justifié sa place de n°1 mondial qu’elle va perdre à juste titre. Conclusions : 1) cette génération dite "dorée" n’a pas ou plus les capacités techniques et d’organisation pour gagner une grande compétition ; 2) cette réputation de forte équipe est surévaluée et injustifiée. C’est devenu une bonne équipe moyenne, pas plus. Gérard Carlier, Wavre Défense

Soyons conscients des enjeux géopolitiques L’opinion publiée dans La Libre du vendredi 2 juillet et intitulée "Ne menons pas notre armée sur une voie conservatrice et dangereuse" semble un copier-coller du discours tenu ici dans les années 30. "L’Allemagne ne fait pas le poids face à la puissance militaire des démocraties. Même un dictateur peut être réceptif à un discours conciliant. Et ce qui se passe en Éthiopie avec Mussolini, en URSS avec Staline ou en Chine avec les Japonais ne justifie pas une intervention concrète. Les accords de Munich, qui assurent la paix à notre génération, sont le triomphe de la politique de la main tendue." Nous connaissons la suite. Aujourd’hui, le président Poutine honore la force. Il a mené l’Anschluss avec la Crimée et soutient puissamment les séparatistes ukrainiens. Peut-on reprocher à nos mandataires de ne pas refaire les erreurs de ceux qui les ont précédés ? Certes, ils en commettent aussi. Mais cela est une autre histoire. Eric Vanhoren Service public

À propos de la suppression de la publicité dans "Matin Première" Voici ma réaction à partir de l’article paru sur le site de La Libre le 30 juin, relatif à la disparition de la publicité de la matinale de La Première à partir de ce 1er juillet. Il ne faut hélas pas se réjouir, pour trois raisons. Premièrement, la seule diminution de la pub est là pour plaire aux politiques et aux personnes plutôt intellectuelles qui écoutent Matin Première. Rien n’est en effet prévu, en radio à la même heure, sur Vivacité, pour un auditoire sans doute beaucoup plus perméable aux messages publicitaires. Deuxièmement, lisez bien l’article ! Aucune autre diminution publicitaire n’est prévue avant bien longtemps. C’est catastrophique car l’objectif doit être non pas de diminuer, mais de supprimer toute la pub et le sponsoring, et de créer un autre modèle de service public utile. Enfin, ce qui est prévu va affaiblir économiquement le service public. Nous souhaitons l’inverse car nous sommes des amis du service public. C’est à croire qu’il n’y a que le MR dans ce gouvernement MR-PS-Écolo ! En effet, une suppression rapide et totale de la publicité permet de créer un autre modèle économique, avec dans les programmes moins de divertissements qui coûtent si cher (The Voice, par exemple), avec la possibilité de ne plus cofinancer le CIM… Ici, rien n’est changé fondamentalement, et on garde tout ce que la publicité force à faire à la RTBF et qui coûte des fortunes [...]. Bernard Hennebert Écologie