OpinionsVidéo Daniel Pennac : “Une des causes premières de l’échec scolaire, c’est la peur” Francis Van de Woestyne

Rencontre avec Daniel Pennac, cet auteur particulier, tendre, émouvant, ému, imaginatif et prolifique. Ancien professeur passionné et passionnant, il comprend très tôt ce qui paralyse les élèves les plus fragiles : la peur.