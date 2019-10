Une chronique de Cécile Verbeeren, professeure de français en 6e technique de qualification dans une école d'Anderlecht.











Mi-octobre, l’année scolaire est déjà bien entamée, chacun a trouvé ses repères et peut enfin se laisser porter par le rythme de croisière du travail journalier. Illusion. Chaque semaine arrive avec son nouveau poids de changements intrinsèques à l’établissement - horaires, attributions, locaux, sorties, formations, qualifications… - et chaque heure de cours est le théâtre d’action de vingt individus : présence aléatoire, timing aléatoire, humeur aléatoire, matériel aléatoire, tenue aléatoire, vocabulaire aléatoire, participation aléatoire… Ces incertitudes font naître une insécurité chez le professeur, qui n’a d’autre choix que de se faufiler entre toutes ces variantes pour trouver sa place, et tenter de fédérer la classe autour d’apprentissages.

Une classe, en moyenne vingt élèves, vingt personnalités, vingt destins. Diversité linguistique, diversité culturelle, diversité d’âge, diversité de projets, diversité d’opinions et, face à cette diversité, un professeur assermenté en neutralité. Qu’est-ce qui rassemble ces élèves si ce ne devrait être le projet de réussir leur année scolaire ? Utilisation du conditionnel oblige, car, au fil des échecs, ce projet a été submergé par un sentiment grandissant de rejet vis-à-vis du système scolaire qui, pour la plupart des élèves, ne leur permet pas de s’épanouir. Le rêve collectif d’une "école de la réussite" ou d’un "Pacte d’excellence" n’est pas partagé par ses principaux acteurs et bénéficiaires.

Pour contrer cela, il me semble impératif de définir un nouvel imaginaire commun. Historiquement, l’école avait pour rôle l’éducation, l’utilité et la socialisation. En d’autres termes, les trois objectifs scolaires étaient d’apprendre à chacun à penser par soi-même grâce aux connaissances, à se préparer à la vie professionnelle et à contribuer à créer un sentiment d’appartenance collective. Aspirations communes vite balayées et remplacées par l’évolution technologique de notre société et les changements de mentalité. Ambitions désuètes qui ne font plus naturellement partie des motivations scolaires, l’enseignement, et plus globalement l’éducation, ont perdu la confiance de leurs bénéficiaires, sans parler de celle des professeurs qui se sentent acculés et au centre de tous les reproches.

Dans une société où l’on exalte l’individualisme, il n’y a plus de place pour l’imaginaire collectif. Or, le sens du collectif est essentiel à l’école : prendre conscience qu’il n’y a pas que soi qui compte, agir pour un destin commun. L’exacerbation de l’individualisme sape la cohésion de la classe et l’unité des élèves. C’est chacun pour soi, chacun selon son envie, son point de vue, son humeur du moment, chacun selon ce qui lui passe par la tête; autant de réactions incontrôlées qui nous rappellent l’instantanéité des réseaux sociaux. Cela mène à l’échec, non seulement individuel mais aussi collectif. Au placard, les rêves de réussite et d’excellence.

Et pourtant, l’infrastructure actuelle de l’enseignement ne laisse pas le choix sur le collectif : les classes sont de plus en plus nombreuses, les établissements surpeuplés. Paradoxalement, les responsables de l’enseignement continuent d’asséner les professeurs de nouveautés se concentrant sur un accompagnement spécifique, telles que les plans individuels d’apprentissage, les aménagements raisonnables, etc. Le professeur doit jongler entre enseignement collectif et suivi individualisé.

Instigateur d’un destin collectif, casquette supplémentaire pour le professeur qui enseigne dans les écoles à indice socio-économique faible, celles qui accueillent les rebuts de l’enseignement dans toute leur diversité. Recréer un rêve commun et l’instaurer en classe, stratégie essentielle, selon moi, pour redonner confiance en l’école, celle qui accompagne vers la réussite et l’épanouissement. L’imaginaire est essentiel, qu’il soit individuel ou collectif, il est une voie vers le réel. C’est lui qui, selon moi, permettra, au début de chaque heure de cours, de rassembler les énergies existantes.