Une opinion de Marijs Geirnaert, directeur VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) et Mathijs Goossens, porte-parole de la Fondation contre le Cancer.



A partir du 1er février 2020, de nombreux Belges adhéreront à nouveau à Tournée Minérale, un mois sans alcool où les alternatives non alcoolisées savoureuses et saines prendront le dessus.



Et en ce moment, à la veille de cette initiative de promotion de la santé, AB Inbev lance une méga campagne de publicité avec Jupiler proposant d’acheter 2 bacs de bières de 33 cl pour le prix d’ 1. Réduire de moitié le prix et donc vendre rapidement un stock avant le début de Tournée Minérale? Plusieurs grandes chaînes sautent sur l’opportunité et mettent la promotion en avant.

Le VAD (centre d’expertise des drogues et de l’alcool en Flandre) et la Fondation contre le Cancer, initiateurs de Tournée Minérale, sont choqués. Le mois sans alcool s'est avéré être un succès immédiat dès la première édition en 2017, et le concept mobilise également à l'étranger. La Belgique peut être fière de Se trouver parmi les leaders en Europe en matière de sensibilisation. Et le soutien et la participation des Belges n'ont pas cessé d’augmenter depuis.

Tournée Minérale est rentrée dans les habitudes pour de nombreuses personnes et les risques liés à la consommation d'alcool sont de plus en plus connus. Pour beaucoup, c'est même devenu un défi à relever, de préférence avec des amis. Bref: c'est une campagne très positive ... L’Horeca et la vente au détail se mobilisent également. À chaque édition, ils utilisent de plus en plus février pour promouvoir des boissons spéciales non alcoolisées. L'industrie de la bière, en revanche, se révèle être plus frileuse sur le projet de Tournée Minérale, et lance actuellement cette méga promotion.

Les ventes de bière diminuent depuis des années en Belgique, mais il semblerait que l'industrie de la bière soit la dernière à comprendre le rapport avec le fait que de plus en plus de personnes appréhendent l'alcool de manière plus consciente et critique. Le succès de Tournée Minérale en est la meilleure preuve. Le secteur brassicole met désormais tout en œuvre pour "augmenter" son volume de ventes et contrecarrer les initiatives de prévention qui produisent des résultats. L'été dernier, on a constaté que de manière insidieuse, et contre la volonté de nombreux responsables Horeca, des verres plus grands (30 cl au lieu de 25 cl) ont été introduits.

Et aujourd'hui, c’est sans aucun scrupule qu’ils proposent une promotion où le client se voit offrir 7,92 litres de bière gratuitement (24 bouteilles de 33 cl). Difficile dès lors d’accorder de la crédibilité à leurs messages et slogans tels que "une bière brassée avec passion se boit avec modération" …

Ce type de promotion sera particulièrement alléchante pour les gros consommateurs. Or, une politique de prix mûrement réfléchie est l'une des meilleures garanties contre une consommation excessive d'alcool.

Mais nous restons toutefois confiants et croyons en la force de Tournée Minérale et de la motivation de dizaines de milliers de belges pour suivre à nouveau l’initiative durant tout le mois de février !