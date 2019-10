Une opinion de Bruno Dayez, avocat de Marc Dutroux.





Nul ne l’ignore sans doute plus, j’assiste depuis quarante mois le détenu le plus célèbre du pays, lequel fait figure de coupable absolu, voire de monstre. Il ne sera question, ici, de parler de lui ni de moi. Par contre, une fois n’étant pas coutume, je m’exprimerai à la première personne, car l’actualité m’amène à nouveau à devoir rendre compte des raisons qui m’ont amené à prendre en charge le cas de l’intéressé.

Le devoir de défendre

Comme chacun l’admettra, le droit d’être défendu concerne tout un chacun, peu importe ce qu’il aurait commis. Ce droit entraîne pour corollaire le devoir de défendre dans le chef de ceux qui y sont préposés. C’est le propre de leur mission, leur raison d’être même. Ayant été sollicité par M. Dutroux, je me suis donc vu dans l’obligation d’accepter, la tâche devant forcément échoir à quelqu’un.

Le devoir de défendre implique de mettre tout en œuvre pour que les droits du suspect, du prévenu, de l’accusé ou, en l’occurrence, du condamné définitif soient effectifs. À partir du moment où l’avocat détient le monopole de la défense (comme le parquet celui d’accuser et le tribunal la prérogative de décider), il est tenu, dans le respect du droit, de faire valoir tous arguments et d’actionner tous les recours censés améliorer la situation de celui qu’il assiste. Il y a donc, par définition même, un jusqu’au-boutisme de la défense qui se justifie par cela seul que d’autres (la partie civile, le ministère public) sont préposés à prendre son contre-pied.

De perpétuels contestataires

En matière pénale s’ajoute, me semble-t-il, une spécificité qui en fait tout le poids : il est impossible de défendre qui que ce soit avec la pugnacité et la virulence nécessaires pour être entendu sans se positionner en ennemi du système. Il faut bien m’entendre : aucun avocat au pénal ne saurait être un chaud partisan du droit de punir. Idéologiquement, il s’érige en adversaire d’un appareil répressif dont il se rend rapidement compte qu’il tourne à vide. N’importe lequel de mes confrères doté de quelque expérience confirmerait que la justice pénale s’exerce de facto de manière très inégalitaire et discriminatoire. La faute n’en incombe pas aux personnes, mais au fonctionnement global d’une institution qui tend machinalement à se perpétuer. Il y a donc à la base de notre engagement une dose de révolte qui, certes, doit s’exercer dans le respect du droit, mais fait des avocats de perpétuels contestataires. Nos protestations sont, hélas, plus vaines que vives, car la défense est presque toujours en mauvaise posture, étant dépourvue de pouvoir, d’une part, et s’exerçant forcément à contre-courant d’autre part.

Les prisons sont des mouroirs

Mes critiques les plus vives dans le cas de l’espèce ne sont cependant pas adressées au pouvoir judiciaire, mais bien aux deux autres.

Au législatif à cause du tournant sécuritaire qu’il a opéré depuis une quarantaine d’années. Il y a eu un durcissement très net de la répression prétendument justifié par le souci de protéger la société. Les peines prévues sont de plus en plus lourdes, les conditions de libération des condamnés de plus en plus exigeantes, les incriminations de plus en plus étendues. Bien que les résultats de cette politique soient désastreux, on continue d’assister à une fuite en avant pour tenter de complaire à l’opinion. On continue de la sorte à leurrer le public en lui laissant croire aux bienfaits d’un système qui fait de la prison sa pierre angulaire.

À l’exécutif ensuite, à cause de ce que représente dans les faits la peine privative de liberté. Je l’ai déjà dit sur maintes antennes : nos prisons sont des mouroirs. Or, n’en déplaise à certains, les détenus sont des personnes. Tant qu’ils ne seront pas traités comme tels, il n’y aura aucun bienfait à escompter de leur mise à l’écart, forcément momentanée. À partir du moment où l’État incarcère un individu, quel qu’il soit et quoi qu’il ait fait, il le prive de toute autonomie. Du fait même, il assume la responsabilité de ce qu’il deviendra. Qui niera qu’une personne détenue depuis plusieurs années, et a fortiori plusieurs décennies, est essentiellement ce que la prison aura fait d’elle ? Le temps passé en détention est toujours aujourd’hui, malgré les critiques récurrentes… depuis que la prison existe, un temps vide, un temps mort, amenant les détenus au désespoir (souvent), au suicide (quelquefois), à des réflexes de survie la plupart du temps. Aussi longtemps que l’on n’aura pas attribué à nos établissements pénitentiaires les moyens de leurs fins (dont la principale, d’évidence, est la réinsertion dans la société libre), il faudra continuer de répandre la mauvaise nouvelle : nos prisons sont toxiques. Elles engendrent beaucoup plus de maux qu’elles n’en résolvent. Loin d’assurer notre sécurité, elles la mettent bien plus sûrement en péril à moyen ou long terme. Enfin, tant que la prison est considérée en tant que pur châtiment, il faut ouvrir les yeux de tous sur le fait que la justice peut être sévère, mais ne peut être cruelle. La peine comporte, certes, son lot de souffrances (s’agissant d’une punition, on ne pourrait en faire l’économie), mais elle ne peut s’assimiler à un traitement inhumain et dégradant. Or, je le soutiens, tel est le cas aujourd’hui en Belgique, par absence de toute volonté politique qu’il en aille autrement. Faut-il dire que la cause de dix mille détenus face à l’opprobre général est peu porteuse électoralement ?

Une punition dépourvue de sens

On aura mieux compris, je l’espère, les raisons de mon engagement : au-delà d’un certain nombre d’années, la punition me paraît énorme et excessive à l’aune d’une vie humaine. Elle en devient dépourvue de sens, car elle doit toujours conserver un autre but qu’elle-même. A fortiori, la perpétuité devrait être bannie du code. Par ailleurs, la libération conditionnelle, en revêtant un caractère automatique après un certain temps, obligerait l’État à prendre "ses" détenus en charge plutôt que de les laisser pourrir sur pied. Enfin, les conditions de détention devraient faire de la prison un lieu de rédemption plutôt que de désespérance. Même si l’expression paraît paradoxale, une "répression humaniste" est à ce prix.

Ce jeudi 17 octobre se tiendra une audience à huis clos à la prison d’Ittre dans le cadre de la demande de libération de Marc Dutroux, dont Bruno Dayez est l’avocat.

