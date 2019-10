"Quelque 32,7 millions d’euros. Ce que le Tour de France a rapporté à Bruxelles". Avec ce titre, La Libre a récemment (8 octobre 2019) fait écho à une étude de Visit.brussels qui évalue à ce montant les dépenses additionnelles en lien avec le départ de la Grande Boucle dans la capitale, et cela pour une dépense de 4,5 millions d’euros dans le chef des autorités bruxelloises. La conclusion est claire : les Bruxellois ont fait une bonne affaire, merci à leurs dirigeants bien inspirés, et vivement que l’on fasse encore rouler la pierre philosophale, qui transforme le plomb en médaille d’or ! Malheureusement, l’économie va encore faire déchanter.

L’enjeu peut sembler léger, mais les privilèges accordés au sport professionnel sont loin d’être anecdotiques. Il y a ce genre de subvention pour le Tour de France ou, franchement anachronique, la Formule 1 à Francorchamps, mais ce n’est pas tout. Il faut aussi compter avec les allégements d’impôts et de cotisations sociales pour les sportifs pro, la complaisance avec les domiciliations à Monaco, et, côté dépenses, avec, payés par la collectivité, la mise à disposition d’infrastructures, l’aménagement de voiries ou le salaire des services de sécurité. Les professionnels du sport sont choyés !

Ensuite, politiquement, l’interaction entre politique et sport doit susciter la circonspection. Sachons nous souvenir du "panem et circenses" de la Rome antique ! Bien sûr, il est bon que les pouvoirs publics encouragent la pratique sportive. Toutefois, le lien entre celle-ci et le sport-spectacle est loin d’être établi, même si le succès des Red Lions et des Red Panthers fait gonfler les rangs des équipes amateurs de hockey. Et petite illustration que la pratique du sport n’est pas la considération dominante, le budget en 2017 pour la promotion du vélo au quotidien à Bruxelles s’est élevé à un révélateur 100 000 euros.

Pour Victor Matheson (2006) (2), l’impact net des grands événements sportifs est "négligeable". Oui, le chiffre d’affaire de certains secteurs, principalement l’Horeca et le commerce de détail, peut gonfler mais cela ne dit pas tout. Pour commencer, on devrait, côté recette, regarder le surcroît non de chiffre d’affaire mais de valeur ajoutée et sa distribution. Il faut aussi tenir compte de l’effet d’éviction, quand, par exemple, les touristes du sport font fuir les touristes de la culture ou de la nature. Il y a encore l’effet de substitution : l’argent que l’amateur de vélo a dépensé à Bruxelles les 6 et 7 juillet aurait plus que vraisemblablement été dépensé un autre jour ou autrement. Matheson évoque également l’effet de fuite : certes, un grand événement fait venir des touristes étrangers mais, en même temps, en permettant à la chaîne d’hôtels de louer la chambre au prix fort, génère un profit qui pour partie ne tombe pas dans l’escarcelle de l’économie locale. Et n’oublions jamais le coût d’opportunité. Dépensée autrement, la manne publique aurait aussi soutenu l’activité économique, avec peut-être des effets plus marqués et plus pérennes sur l’économie !

Pierre Rondeau (2017) (3), professeur d’économie du sport, est catégorique : "les grandes compétitions sportives internationales, quelles qu’elles soient, n’ont pratiquement jamais rapporté d’argent, […] et n’ont jamais soutenu l’emploi durable." Et de citer Loïc Ravenel, responsable du Centre international d’économie du sport, pour qui "cette histoire de retombées économiques, c’est de l’enfumage". Le Tour de France n’est pas un tour de magie !

(1) Université de Namur, etienne.decallatay@orcadia.eu

(2) Victor A. Matheson, Mega-Events : The effect of the world’s biggest sporting events on local, regional, and national economies, octobre 2006

(3) Pierre Rondeau, Jeux olympiques : la légende des retombées économiques, The Conversation France, septembre 2017