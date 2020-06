Un témoignage de Caroline Hupet, maman de deux enfants.

Je viens de parcourir 500 km à pied avec mes deux enfants, Ch., 7 ans et M., 10 ans, en 77 jours consécutifs de marche. Un temps de confinement vécu autrement, riche en enseignements.

D’abord: une généralité telle que "les enfants, oubliés, ont souffert du confinement" me laisse perplexe, voire agacée. J'ai choisi, comme d’autres parents, de faire de ce temps d’école suspendue un enrichissement. Des pédiatres ont crié au scandale. C’est bien dommage de ne pas avoir entendu, avant le naufrage, leur voix apporter des solutions simples pour prévenir cette dépression menaçante. Il existe pourtant un remède très efficace et à la portée de tous contre la neurasthénie: la marche. 500 km parcourus à pied en 77 jours consécutifs de confinement avec mes deux enfants, Ch., 7 ans et M., 10 ans, me l’ont largement confirmé.

Un premier challenge de 100 km vite atteint

Le vendredi 13 mars, à l’annonce de la suspension de l’école pour une durée indéterminée, j’ai songé que nos journées, si elles devaient rester structurées, gagneraient à comporter un temps consacré à une activité physique extérieure. J’ai alors proposé à mes deux enfants le challenge de marcher 100 km. L’idée, malgré qu’ils la trouvaient saugrenue, leur plaisait. La marche, si peu contraignante, sans matériel, ni aucune technique, libre, les tentait sans même qu’ils aient avancé un seul pied. Deux semaines plus tard, marcher nous avait tellement enchantés que la distance était bouclée. Un nouvel objectif s’imposait: 500 km.

Le plaisir de chaque jour de marche, la projection du parcours commençait dès le petit-déjeuner à l’évocation de la balade choisie: celle de l’arbre fourchette, des castors, de la grand-mère cachée. Les enfants avaient dénommé chacun de nos tracés (entre 6 et 8 km quotidiens, environ 12 boucles différentes). Marcher, c’est aussi créer, concevoir une autre façon de penser.

L’inventivité rend moins dépendant aux structures existantes, aux autres de façon plus générale. Elle ouvre à la perception toutes les alternatives possibles au chemin le plus emprunté, la norme. Ce n’est pas forcément un don, ni un déclic obtenu avec l’injonction de transformer un morceau de carton en maison. Voir les choses autrement, c’est un apprentissage qui nécessite de se détacher des habitudes, de la pensée réflexe, du quotidien.

En marchant, l’esprit est dessaisi de ses ruminations et porté à imaginer, rêver. Montaigne disait: "Mon esprit ne va, si mes jambes ne l’agitent". C’est exact, mettre un pied devant l’autre, est un formidable générateur d’idées. Jamais en balade, mes enfants n’ont ressassé leurs problèmes, développé des inquiétudes. Leurs paroles, nos échanges, traduisaient toujours des projets, leurs envies, les moyens d’y parvenir. Nos marches semblaient tout rendre possible. Sans doute étaient-elles aidées en cela par la force qui se dégage de la nature que nous admirions, si belle et si ingénieuse souvent. Les observations fournissaient nos sujets de réflexion. Et nos pensées en marchant semblaient faites à moitié de ciel car délestées d’une logique asservissante.

Le rythme apaisant de nos pas répétés, nous laissaient une sensation de présence à nous-mêmes et au monde, différente, intensifiée. Peu importe le paysage, même quelconque, marcher fait resurgir l’essentiel. Nous retrouvions les fondamentaux. La maison à peine quittée, nous ressentions la légèreté d’être débarrassés des soucis que nous y laissions. Les enfants percevaient cela aussi nettement que moi et chaque départ était joyeux. Loin de l’agitation permanente, nous partions marcher et cela opérait un allègement, un ralentissement bienfaisant de notre vie. Un délice.

Marcher pour l’éternité

Toujours associé au plaisir de la découverte, indissociable d’une marche dans la nature. Combien de cailloux extraordinaires ou de bouts de bois parfaits, ramenés dans le sac à dos, n’ont-ils prolongé le bonheur de nos marches. Il y a de la magie là-dedans mais aussi, dans l’observation de l’environnement à toutes échelles, l’acquisition de connaissances naturalistes qui remplit de fierté l’enfant découvreur.

Charlie a conclu nos 500 km en me disant devoir remercier ses pieds. J’ai acquiescé en souriant devant sa bienveillance pour ses petons mais je lui ai ensuite demandé si ce n’était pas sa tête qui les avait fait s’agiter. Impressionné par ce duo inséparable tête-pieds, il conclut alors, qu’il était prêt à continuer. Plongés dans ces moments si salutaires, nous avions le sentiment que nous pourrions continuer à marcher pour l’éternité. Et j’entendais une petite voix qui me disait: ‘Comme Ulysse, il te faut repartir puisque, dans le temps retrouvé, terme et seuil sont une même chose.’ (Jacques Lacarriere, Chemin faisant - 1977) Chemins en boucle et boucle de vie. Nul besoin pourtant de parcourir de grandes distances. A celui qui débuterait, la marche tiendrait rapidement ses promesses.

Plus entourée d’êtres vivants que dans un bus bondé d’anonymes



Il faut vivre dans un bureau pour croire que trois semaines de récré sauveront les élèves du mal-être qui pourrait les ronger.



Alors, rendons aux professeurs l’immense valeur de leurs apprentissages pédagogiques et allons marcher en forêt avec nos enfants. Nos pieds sont assurément d’excellents maîtres à penser. Pour aller où? Je ne sais pas mais allons-y.



Ainsi, mes enfants n’ont aucunement souffert d’un manque de socialisation durant ce confinement. Dans le silence de la forêt, parmi les arbres, je me sentais d’ailleurs moi-même plus entourée d’êtres vivants que dans un bus bondé d’anonymes. La marche, les lieux rencontrés, la rencontre du minuscule et la ligne d’horizon ont largement pallié notre isolement. Nous nous sommes parlés, avons échangé sur nos sensations et nos idées, ri ensemble, fait des pauses goûter réjouissantes. La solitude partagée à trois au sein d’une expérience riche, fait un excellent compagnon. Ce qui a manqué à mes enfants, ce sont les apprentissages scolaires, pouvoir élargir de nouveaux domaines du savoir. N’est-ce pas terriblement méprisant pour les instituteurs de justifier la nécessité d’un retour à l’école des enfants pour y retrouver des semblables? L’hyper socialisation tend à être la norme (qui passe ensuite pour un besoin indispensable), une voie tyrannique. Mais les chemins creux et les sentiers détournés que nous avons empruntés nous ont démontré le contraire: marcher à trois, dans peu de mots parfois, a comblé notre besoin de liens.