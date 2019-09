Un édito de Stéphane Tassin.

Comment vivre sans se soucier de plus de 50 % de l’humanité ? Cette question, les présidents de partis en Wallonie viennent seulement de se la poser avec la volonté d’y répondre. Entre 2014 et 2017 (gouvernement PS-CDH), une seule femme était ministre au sud du pays pour sept hommes. Entre 2017 et 2019 (gouvernement MR-CDH), elles étaient deux pour cinq hommes. C’était légèrement mieux mais ça restait très léger. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’exécutif sortant (PS-CDH), en fin de législature, comptait quatre hommes et deux femmes. Désormais, pour les deux exécutifs réunis on compte six femmes et sept hommes. Il était temps. Il faut dire que depuis 2014, la loi est passée par là. Elle exige au moins un tiers de femmes dans l’exécutif wallon. Le PS, le MR et Écolo sont allés plus loin. Et c’est tant mieux.

(...)