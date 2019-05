Un billet d'humeur d'un citoyen.





Citoyenne responsable, Camille, 26 ans, souhaite accomplir son devoir électoral malgré ses vacances bien méritées au pays du Matin calme.

Le 30 avril, elle se rend donc au service population de sa belle commune d’Anderlecht munie de ses billets d’avion et de tous les formulaires remplis avec son papa à qui elle souhaite donner procuration pour voter ce dimanche 26 mai 2019.

Elle dépose tous les documents et le fonctionnaire l’assure que tout est en ordre, la preuve d’absence valable et qu’il se charge de faire le nécessaire. Il confirmera par deux fois que tout est en ordre et qu’aucun autre document que la procuration signée par le mandat et le mandataire n’est nécessaire pour accéder au bureau de vote.

Quelle belle administration 2.0 ! Las, le jour venu, force est de constater que le beau cachet à l’encre indélébile manque sur la procuration et que papa se voit refuser le droit de voter pour Camille.

Petit détour par la Place du Conseil pour se voir confirmer par le service population que cette procuration n’existe pas dans les tiroirs (ni dans les poubelles) de l’administration. La procédure normale n’a pas du tout été suivie : l’ensemble des documents devaient être remis par l’administration et dûment légalisés par moult cachets et signatures.

Ce tout petit déni de démocratie ne changera pas les résultats du scrutin. Mais les droits civiques d’une citoyenne ont été violés par une administration communale incompétente. Moche.