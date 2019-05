A l’heure où la France et la Flandre virent à l’extrême droite, Bruxelles montre qu’une démocratie participative et à taille humaine est possible.





Par Xavier Damman, CEO d'Open Collective, fondateur de Storify





On parle beaucoup de la Flandre qui s’est mise au noir, la Wallonie qui reste résolument rouge. Mais dans ce paysage, Bruxelles est un animal à part.



Les partis traditionnels créés au 19e siècle y ont tous perdu beaucoup de sièges (-15 au total sur 89, soit -17%). Les verts, jeune parti de 1980, ont doublé leur score et totalisent 19 sièges (avec Groen), soit 21% du parlement bruxellois. L’extrême droite, elle, n’a qu’un seul siège.





Agora, nouveau venu







Et puis surtout, il y a ce nouveau venu, Agora, cette initiative citoyenne au-delà de toute couleur politique qui se présentait pour la première fois et qui a réussi son pari: avoir un élu pour créer la première assemblée citoyenne tirée au sort à Bruxelles. Une première!



Il y a un air de renouveau à Bruxelles, où les citoyens du monde entier (Bruxelles est en effet la deuxième ville la plus diverse au monde avec plus de 184 nationalités représentées, quelle richesse!) se mobilisent et montrent la voie d’une nouvelle démocratie.



Une démocratie participative et à taille humaine où chaque citoyen peut participer quand il le souhaite. Où chaque citoyen peut lancer des initiatives citoyennes pour faire bouger les lignes. On a ainsi vu #PicNicTheStreet qui a forcé la main des politiques pour créer le piétonnier. Ou plus récemment Filter Café Filtré qui bloque chaque vendredi une rue près d’une école pour protéger l’air que nos enfants respirent. Ou encore PlasticFreePlux qui a converti les bars de la place du Luxembourg aux gobelets réutilisables plutôt que d’utiliser des gobelets en plastique jetables.



Et puis il y a la Zinne, cette nouvelle monnaie locale pour favoriser l’économie à circuit court qui respecte l’environnement, les producteurs et nos communautés qui vient de se lancer ce printemps et qui est déjà acceptée par plus de 100 endroits dans la capitale.





Le politique devient un facilitateur





La ville change. Et ce sont les citoyens à l’initiative.



Le succès de Agora aux élections va dans cette continuité. Et enfin ce weekend, Agora qui met en place une assemblée citoyenne, la première assemblée citoyenne à Bruxelles.



Il y a ce vent de renouveau, le début d’un nouveau monde où le politique n’est plus celui qui dirige mais un facilitateur qui permet aux citoyens de s’exprimer, de créer et de façonner la ville à leur façon. Il y a ce vent de printemps citoyen dans l’air.



Qu’il fait bon vivre à Bruxelles! (Et cela ne fait que commencer!)