Une chronique de Myriam Tonus

En 1980, le cinéaste Alain Resnais réalise un film étonnant : Mon oncle d’Amérique. Si bien ficelé fût-il, sans doute ce film aurait-il fini dans l’oubli. Mais voilà : à plusieurs reprises, le réalisateur appuie sur la touche "pause" et apparaît alors à l’écran, comme un acteur demeuré en coulisses, le professeur Henri Laborit, éminent neurobiologiste, auteur, entre autres, du livre Éloge de la fuite. Il explique le fonctionnement du cerveau humain - et voici que, l’espace de quelques instants, l’intrigue du film devient comme le support d’un cours où nous est donné d’explorer nos comportements les plus archaïques.

Revoir ce film dans le contexte qu’impose la pandémie donne décidément à penser, car, si grands soient les changements qui se sont produits en 40 ans, nous demeurons, comme tous les mammifères, rivés à la recherche du plaisir et fuyons autant que faire se peut ce qui est douloureux, frustrant, anxiogène. Les rats de laboratoire que l’on peut voir dans Mon oncle d’Amérique en font la démonstration. Mais que se passe-t-il lorsque, comme un rat, nous nous trouvons coincés ? Trois comportements sont alors observés, explique Henri Laborit : la lutte (agressivité), l’évitement (fuite), l’inhibition (paralysie). Seule la partie la plus récente de notre cerveau (le néocortex) permettrait de prendre en compte la complexité de la situation, d’imaginer de nouvelles solutions, mais le plus souvent il se contente de justifier rationnellement les comportements "viscéraux".

Violences

Le coronavirus a déferlé comme une vague sur nos sociétés : menace, danger, contraintes et restrictions ! "Veux pas le savoir. Fake news. Complot", répètent les tenants de l’évitement. "Pas bouger. Se terrer. Attendre que ça passe", murmurent les angoissés lovés dans leur cabane protectrice. "Gagner la guerre. Anéantir le virus. Résister", clament les autorités politiques. Stratégie de lutte sans concession, agressive donc. En soi, face à un ennemi aussi vicieux et nocif, sans doute est-ce la meilleure des stratégies - au niveau collectif en tout cas. Mais au fil des mois, sur cette caisse de résonance sans filtre que sont les réseaux sociaux, sur le terrain aussi, se multiplient des comportements individuels eux aussi agressifs. Comme s’il fallait trouver un dérivatif à cette colère qui ne peut s’exercer directement contre le virus (que peut un individu isolé, sinon se protéger ?).

Oui, anxiété et inconfort engendrent des frustrations qui se manifestent de façon violente. Violence réelle, lorsqu’un vigile de magasin ou un chauffeur de bus se prennent un coup de poing pour avoir rappelé à l’ordre une personne qui refuse de porter le masque. Violence symbolique, plus fréquente, envers qui fait le moindre écart, involontaire parfois, par rapport à ce qu’il est désormais politiquement correct de penser ou, simplement, se pose des questions. Tout se passe alors comme si le visage, c’est-à-dire la réalité d’autrui, était lui aussi "masqué" jusque dans la pensée et la communication. Et vas-y que je te sermonne, te fais la morale, joue les pères indignés. En quelques dizaines de caractères, bien sûr - c’est la loi du genre et ça percute d’autant mieux. Beaux exemples de mansplaining, aussi ! Le mansplaining, concept féministe, désigne une situation où un homme se croit devoir expliquer à une femme ce qu’elle sait déjà, sur un ton le plus souvent condescendant…

Le virus s’est installé pour un bon bout de temps, paraît-il. Lors du premier confinement, beaucoup ont répété (et cru) que la crise créerait un électrochoc, que rien ne serait plus pareil après. On peut l’espérer, mais à l’heure actuelle, franchement, cela relève encore de la belle velléité. Et nous revoici plongés au cœur d’une vague encore plus mauvaise. Alors peut-être va-t-il falloir mobiliser nos ressources intimes, celles de notre être intérieur. Décider de réapprendre à vivre ensemble, avec bienveillance. Oui, la bienveillance, d’abord et toujours. Pour ne pas se tromper d’ennemi. Pour voir, avec le cœur, le visage qui toujours existe derrière le masque.