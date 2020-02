OpinionsRipostes "En Europe, la situation est désormais très dangereuse pour nos démocraties" Bosco d'Otreppe

Jamais, sans doute, les ennemis intérieurs et extérieurs de nos démocraties ne se sont montrés si menaçants. Rarement, les potentiels tyrans n'ont eu à portée de mains des outils d'asservissement aussi puissants que ceux offerts par les nouvelles technologies. Le tout, à une époque minée aussi bien par l'individualisme que par des passions collectives. Économiste, historien, Nicolas Baverez publie un très bel ouvrage sur Alexis de Tocqueville et sa pensée, véritable source pour retrouver l'essence, les conditions et la nécessité de la liberté politique.