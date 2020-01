Une chronique de Gisèle Verdruye.

Joli mois de janvier ! Mois des résolutions définitives, des soldes attractives et des décisions constructives ! Quand janvier arrive, les examens de fin du premier trimestre ont rendu leur verdict sur les méthodes de travail, les acquis présents et ceux qui restent à maîtriser, les savoirs et les compétences solides ou à renforcer ! Bref, on fait un bilan et on projette des perspectives !

La réunion de parents qui clôture cette période cruciale du premier trimestre est celle de tous les dangers et de tous les espoirs. Face au professeur, les profils les plus différents se croisent et viennent confier des petits bouts de leur vie, leurs appréhensions, leurs ambitions, leurs envies, parfois aussi leurs propres souvenirs de leur vécu scolaire. Limité par le temps mais désireux de ne blesser personne, le professeur va écouter et surtout conseiller.

Vous avez le parent très enthousiaste qui va relever tous les éléments positifs jusque dans l’absence de réponses, même partielles, aux questions. Il lit dans les zones blanches de l’examen toute la marge de progression qui s’ouvre à son enfant d’ici la fin de l’année scolaire. Et, croyez-le ou non, mais il est loin d’avoir tort, ce parent-là ! Que l’on me comprenne bien. Je ne suis pas en train d’encourager la "flemmardise" au premier trimestre. Mais il est important de bien comprendre que les jeux ne sont pas faits quand on arrive à Noël. Le rythme de travail ne s’est pas encore installé correctement chez tous les élèves. Ils n’ont pas encore réalisé toutes les conséquences d’une prise de notes personnelles aléatoire. Ils ont voulu croire de bonne foi que la méthode dite "de la dernière minute" pouvait encore fonctionner dans l’année supérieure. Et c’est par l’expérience d’une session d’examens un peu bancale qu’ils vont comprendre comment s’y mettre et corriger le tir.

Vous avez aussi le parent très défaitiste qui va examiner la copie d’examen comme une suite de soustractions et ne verra pas immédiatement les bons éléments qui sont là quand même. Ce parent-là, il est prêt à vous demander comment il faut réorienter son enfant dans la perspective de l’échec de son année. Doit-il déjà prendre un rendez-vous dans une autre école pour être certain de trouver une place ? Faut-il recourir à des cours particuliers pour combler toutes les lacunes accumulées depuis la première primaire ? Et que pensez-vous des services d’un coach de vie pour retrouver la confiance en ses propres capacités ? Stop ! Il faut sans doute juste reprendre les choses dans l’ordre : l’organisation de la journée, celle de la semaine, aménager des temps de dépense physique et des moments d’écoute, virer le smartphone à la cuisine quand on rentre et mieux dormir. Le parent anxieux va vous prendre un peu plus de temps que celui qui avait été prévu dans votre horaire, mais c’est là que vous vous sentirez pleinement utile dans votre métier de professeur.

Et puis, il faut imaginer que dans la plupart des cas, le principal intéressé est aussi présent. Et c’est bien normal puisqu’il est le sujet de la conversation ! Par contre, ses réactions peuvent parfois donner une autre tournure à la réunion. Tout peut arriver : concerné, il écoute et opine régulièrement du chef, vous assurant de sa pleine et entière collaboration dans les semaines futures qui vont confirmer son grand décollage vers le mois de juin ! Indifférent, il va inconsciemment, ou pas, vous envoyer des signaux qui diront qu’il gère très bien les émotions parentales et qu’il sait comment redresser la barre ! Il va s’y mettre quand il le décidera ! Coupable pris sur le fait, il va soit reconnaître qu’il peut effectivement travailler autrement et mieux, soit tenter de se débattre dans des justifications farfelues mais qui l’amèneront inexorablement à admettre l’évidence. Apaisé, il va réaliser qu’il a encore du temps devant lui pour montrer les progrès qu’il peut faire et comprendre qu’on ne le clouera à aucun pilori !

Et quand janvier s’achève, il faut croire que les bonnes résolutions vont tenir bon !

