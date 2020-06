Une opinion de Constantin Ullens et Bruno Terlinden, co-directeurs de l’Ecole du Bois Sauvage, à Bruxelles.

Parce qu’elle est un Etat démocratique, la Belgique garantit la liberté d’enseignement dans sa Constitution depuis sa création. Autrement dit, nul ne peut en revendiquer le monopole. L’Etat a par ailleurs le devoir d’assurer le droit à chacun d’être enseigné gratuitement et sans discrimination. Cette obligation se concrétise dans ce qu’on appelle communément le "système public". Celui-ci a grossi, absorbant son principal concurrent, l’énorme réseau catholique, mais il reste autour de lui de relativement modestes initiatives privées et les élèves enseignés à distance ou à domicile. Chaque année, ils sont en effet nombreux à opter pour une autre formation que celle offerte par le système public et peuvent obtenir un diplôme en présentant les examens des jurys.

Les candidats du jury sont discriminés

Or, aujourd’hui, les milliers de jeunes qui ont choisi cette alternative pour mener à bien leur scolarité, parce qu’ils n’ont pas trouvé au sein des écoles de l’Etat un enseignement adapté à leurs besoins, sont négligés et perdus. Jusqu’à ce jour, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aucune information ne leur avait été donnée concernant leur session d’examen interrompue en mars. Suite à la pression médiatique, quelques dates d’examens oraux ont été lâchées du bout des doigts. Ces jeunes dont l’avenir se joue sont donc en train d’attendre désespérément de la direction des jurys ou de la ministre de savoir s’ils pourront être examinés, délibérés, diplômés enfin, et entrer à l’université l’année prochaine. Les candidats du jury sont de toute évidence discriminés : en effet, leurs camarades qui suivent l’enseignement public seront diplômés sans examens par un conseil de classe auquel il est recommandé d’être hyper laxiste (la directive ministérielle recommandant explicitement de ne recourir qu’exceptionnellement au redoublement). Le temps avance, le temps presse, mais rien ne s’organise. Et le risque grandit de voir le cycle d’examens interrompu par le confinement postposé à la rentrée prochaine, pénalisant sérieusement les jeunes en attente de certification pour accéder à l’enseignement supérieur.

Pour que la concurrence garantie par la Constitution entre le système public et les autres reste possible, pour que la liberté d’enseignement ne soit pas un vain mot, il faut que les enfants à qui l’on enseigne puissent suivre leur scolarité dans le système public, dans un système privé, ou passer de l’un à l’autre à des moments charnières de leur formation. Les jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont l’outil dont s’est doté l’Etat pour garantir cette liberté fondamentale. Sans les jurys, il ne resterait aux parents que deux options : suivre l’enseignement offert par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour obtenir un diplôme officiel, ou se tourner vers un diplôme de droit privé via un système d’enseignement à l’anglo-saxonne, de qualité, certes, mais réservé à une élite financière.

Sous-financement des jurys : la qualité du service se dégrade

Pourtant, ces 20 dernières années, le jury a dû faire face à un nombre grandissant de candidats dans les différentes filières – générales, techniques ou professionnelles – sans que ses moyens ne soient augmentés. La qualité du service s’est inévitablement dégradée : les cycles d’examens sont organisés en dernière minute, les questions d’examens mal préparées, les salles mal surveillées, les examinateurs ne maitrisent pas toujours leur sujet, les corrections des copies présentent fréquemment des erreurs, certaines sont égarées, les résultats publiés des mois après l’examen... Le sous-financement des jurys est d’autant plus injuste que les candidats prennent eux-mêmes en charge leur formation.

Ajoutons que le rythme des sessions ne se calque pas du tout sur l’année scolaire ordinaire : les examens commencent en septembre et sont susceptibles de tomber pendant les vacances scolaires, ce qui complique la vie familiale et sociale et peut également être rédhibitoire.

Le jury n’avait aucune chance de pouvoir affronter la crise actuelle du coronavirus

Enfin, en 2017, pour juguler la demande croissante, un décret rendant plus contraignantes les conditions d’accès et alourdissant les procédures d’inscription a été publié au Moniteur. Il a mis en place une nouvelle équipe dynamique et volontaire qui a apporté quelques améliorations et s’efforce de moderniser les jurys, mais elle travaille avec peu d’effectifs et des moyens ridicules au regard de la mission qui lui est assignée. La situation ne s’est donc pas améliorée. Armé comme il l’était, le jury n’avait donc aucune chance de pouvoir affronter la crise actuelle du coronavirus. Rien, depuis le début du confinement mi-mars n’a été accompli pour que des examens soient organisés. Aujourd’hui, avec un peu de bonne volonté, l’ensemble des examens oraux pourraient être organisés, et des salles pourraient être équipées pour recevoir les candidats aux examens écrits en respectant les mesures sanitaires imposées. Il serait incompréhensible et inacceptable que les examens soient reportés au mois de septembre.

L’existence d’un organe solide et efficace qui délivre une certification officielle gratuite à qui la demande et peut prouver ses acquis via un système d’examens est essentielle à la garantie du droit fondamental à la liberté d’enseignement, nous venons de le démontrer. J’encourage la Fédération Wallonie-Bruxelles à doter le Jury des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de son objet. Parce que nous sommes en démocratie et qu’il faut assurer à chacun la liberté de choisir son école, ou sa manière d’apprendre.

Titre de la rédaction. Titre original : "Ne tuez pas les jurys !"