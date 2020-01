Opinions Eric Dupond-Moretti : "Il y a une perte de liberté. C’est inquiétant” Francis Van de Woestyne

Élève turbulent mais brillant. Étudiant sorteur mais travailleur. Le voici avocat, pardon pénaliste, son rêve. Il parcourt la France à la recherche d’un cabinet à la hauteur de son ambition. Pas simple. Il croise à Toulouse celui qui sera son maître, d’abord, son ami, ensuite, Alain Furbury. Un ténor, qui lui apprend l’éloquence et les silences. Il revient dans le Nord. L’affaire d’Outreau assoit sa réputation. Viennent ensuite les Colonna, Kerviel, Cahuzac, Tapie. Cela lui remplit les poches. Mais ce n’est que la partie de l’iceberg car il y a des centaines d’affaires dont on ne parle pas. Et qui le font encore vomir, la veille de chaque plaidoirie. Avocat, il est aussi comédien. Il a ses fans et ses détracteurs. Qu’importe, il avait des choses à dire. Sur la magistrature, les experts. Et cette mode qui vise à tout interdire, le tabac, la chasse et tout le reste. Il ne supporte ni l’hygiénisme, ni l’hyper transparence. Rencontre.