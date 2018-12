Dans ce beau quartier de Bruxelles, on dit j’habite au "soixante-dix". Les Français y ont élu domicile parce qu’il y a un côté parisien, haussmannien en réduction. Hôtels de maître, bars branchés, boulangeries appétissantes, nos voisins du Sud s’y sentent chez eux.

La maison qu’Eric-Emmanuel Schmitt a choisi d’habiter est plutôt simple, de l’extérieur. Aucune ostentation. À l’intérieur, on est frappé par la sérénité des lieux. Tous les murs sont doucement gris. Enfin ceux qui restent nus. Car la plupart sont garnis de livres. Des livres, des livres, des livres. Un décor rassurant, presque enivrant. Au premier étage, trône un piano quart-queue, une partition ouverte sur Chopin. Les vrais maîtres des lieux sont à quatre pattes : deux chiens vous inspectent puis vous libèrent, comme dans un aéroport. Il adore ses chiens, peut passer des heures à jouer avec eux, emportés dans d’invraisemblables cabrioles. Lorsqu’il part - très souvent - à l’étranger, son garde-chiens lui envoie chaque jour une vidéo de ses fidèles compagnons.

Pourquoi a-t-il choisi Bruxelles pour vivre ? Parce que Bruxelles cultive l’optimisme et Paris, le pessimisme. Dans un livre d’entretiens avec Catherine Lalane, il a confié : "En Belgique, on vit ensemble, pas les uns contre les autres."

E-ES est un homme comblé : auteur prolifique à succès, ses pièces sont en permanence jouées quelque part dans le monde. Sa joie est vitale ; il la cultive, elle émane de tout son être, il vous la propose, vous l’impose. Pourtant, des tourments, des gouffres, il en a. Il les évoque sans les nommer. On les devine, à son regard qui se brouille lorsqu’il évoque sa mère adorée. Ou les enfants qu’il n’a pas eus. Il évoque ses victoires, ses doutes, ses éblouissements. L’épisode le plus marquant, c’est sa seconde naissance, dans le Sahara : "J’y suis entré en athée, j’en suis ressorti croyan t." Sûr de lui, il a la simplicité de donner du temps. Ce bien qu’il ne peut maîtriser, lui, fou de la rapidité. Mais il a l’élégance de ne pas montrer qu’il est pressé et de s’intéresser aux autres. Je crois que son empathie est réelle. Croire et non savoir : n’est-ce pas là son credo ?