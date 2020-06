Une opinion de Jacques Giroul, consultant, info@jacques-giroul.be



On ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée

que celui qui a créé le problème (Albert Einstein)



Cette crise du Covid-19 n’est qu’un coup de semonce

Il y aura d’autres crises sanitaires ou catastrophes naturelles d’une autre ampleur et à répétition, selon Gael Giraud.

Si nous ne changeons rien, la crise économique qui s’annonce post-confinement sera accessoire lorsqu’une crise sanitaire ou environnementale d’une plus grande ampleur nous frappera. Nous devons donc modifier notre vision et la manière dont nous fonctionnons pour que le monde de demain soit apaisé. Comment peut-on être certain que l’on va continuer à vivre dans une économie de marché ?

Nous allons devoir rendre des comptes à nos enfants et petits-enfants.

Nous devons focaliser nos priorités vers les jeunes de moins de 40 ans, la génération européenne Erasmus. L’angoisse et l’"aquoibonnisme" les guettent et les discours ambiants ne font que les induire dans une sorte de sinistrose, avec l’effet pervers du "dépêchons-nous d’en profiter tant qu’on peut".

Mais c’est cette génération qui va inventer un nouveau monde.

Il faut lui donner cette chance et la soutenir. Il faut donc leur montrer qu’ils ont les clés car ils sont moins engoncés dans l’existant, ils voient mieux les limites de notre société actuelle… et l’enjeu, pour eux, est plus important que pour nous.

Le récent discours de Greta Thunberg à l’ONU est très interpellant et nous invite à changer fondamentalement.

Ne sommes-nous pas en train de sacrifier les générations futures sur l’autel des plus de 65 ans qui laissent à leurs descendants une planète en bien mauvais état après en avoir profité sans modération, dans des activités souvent futiles et pénalisantes pour le climat ?

La différence est qu’on ne voit pas encore les morts, victimes du dérèglement climatique, ou qu’on ne veut pas les voir tellement leur nombre est effrayant. Alors, il est vrai qu’on a besoin d’une économie "en bonne santé" pour assurer les besoins essentiels des populations (nourriture, logement, santé, éducation, culture, sport).Mais nous vivons dans un monde contraint par la physique et il faut absolument limiter notre empreinte environnementale pour ne pas faire payer aux suivants, sur leurs besoins essentiels, nos choix futiles immodérés, notamment les voitures puissantes et inutiles, les bains de soleil à longue distance, les croisières polluantes sur des paquebots extravagants, la malbouffe industrialisée, les championnats futiles de Formule 1, l’industrie du football aux profits éhontés, l’aviation hors taxe non indispensable, l’habitat gaspilleur en énergie, etc. Le rythme actuel n’est pas soutenable. Il faudra bien se restreindre. Alors choisissons bien les activités que nous voulons protéger ou développer et celles dont on peut se passer.

André Comte Sponville écrivait récemment dans le journal Le Temps : "Ce qui m’inquiète, ce n’est pas ma santé, c’est le sort des jeunes. Avec la récession économique qui découle du confinement, ce sont les jeunes qui vont payer le plus lourd tribut, que ce soit sous forme de chômage ou d’endettement. Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c’est une aberration. Cela me donne envie de pleurer. Augmenter les dépenses de santé? Très bien! Mais comment, si l’économie s’effondre? Croire que l’argent coulera à flots est une illusion. Ce sont nos enfants qui paieront la dette, pour une maladie dont il faut rappeler que l’âge moyen des décès qu’elle entraîne est de 81 ans. Traditionnellement, les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Nous sommes en train de faire l’inverse! Moralement, je ne trouve pas ça satisfaisant!"

Et le Pape François, lors de son audience du mercredi 15 avril dernier : "À cause de notre égoïsme, nous avons failli à notre responsabilité de gardien et d’intendant de la Terre. Les jeunes devront redescendre dans la rue pour sauver notre planète. Nous l’avons polluée et pillée, en mettant en danger notre propre vie, a-t-il déploré."

La crise actuelle restaure la capacité des pouvoirs publics à agir fort et à faire passer d’autres considérations avant la croissance immédiate du PIB ou des bénéfices.

Mais elle interpelle en même temps car ce qui est possible pour le Covid-19, et donc largement pour la santé des aînés, ne l’est pas, à ce jour, pour l’environnement et donc largement pour la santé des jeunes et des générations à venir.

Le projet d’enfant pour une famille est devenu une barrière à l’emploi

Nous devons saisir cette opportunité unique de la crise actuelle pour investir dans ce qui sera fondamental pour cette génération Erasmus : le désir d’enfant et la création d’une famille.

Mais il faut reconnaître que ce projet de vie n’est réalisable que s’il est conciliable avec l’activité professionnelle du couple, difficile à mener en l’absence de milieux d’accueil.

Le manque criant de crèches en Wallonie et à Bruxelles est préoccupant et résulte d’une vision stratégique timide des gouvernants des dix dernières années : plus de 80 000 ménages en Région wallonne et en Région bruxelloise ne peuvent actuellement faire appel à l’accueil en crèches ou chez des accueillantes, ce qui correspond à deux tiers de la population concernée.

L’occasion se présente maintenant de changer d’altitude (comme dit Bertrand Picard dans Solar Impulse) et de jeter les bases d’un équipement commun ambitieux à l’horizon 2025, conduisant à doubler le taux d’accueil subventionné et de réduire drastiquement le taux de non accueil, ce qui devra conduire à enrayer la tendance décroissante (2 %/an) de la population des moins de 2,5 ans qui a débuté en 2012 et se poursuit inexorablement, pour espérer se stabiliser à 130.000 bébés en 2025.

Il faut créer l’équivalent de 840 crèches subventionnées de 56 places chacune d’ici à 2025

Le taux de couverture en 2018 de 36 % était en légère hausse de 3 % sur trois ans,

Il devra passer à 72 % en 2025. Pour ce faire, il faut créer l’équivalent de 840 crèches subventionnées de 56 places chacune d’ici à 2025, ce qui aura pour effet de doubler la capacité d’accueil: 93.000 places par rapport à 46.000 places actuelles.

Les données économiques de ce plan sont les suivantes :

Création à l’horizon 2025 de 12.200 ETP directs en crèches (0,26 ETP /place) non délocalisables et 46.000 emplois potentiels induits chez les parents (surtout les mères) grâce à la création de 46.378 nouvelles places en crèches.

Investissement : 1.400 mio € pour 840 crèches supplémentaires de 56 places d’ici à 2025, soit 1.660 k€/crèche ou 1.700 €/m2

Redevance immobilière : 140 k€/an/crèche , 8,4 %/an

Le financement de ce plan est à solliciter auprès de la BEI et le projet européen Green Deal avec les sociétés de développement régional (SRIW, Citidev) et/ou les invests et selon une formule de Partenariat Public Privé pouvant faire l’appel à l’épargne privée, notamment via crowdlending : www.beebonds.com

Les municipalités et leurs zones d’activité économique (zonings) sont partenaires grâce à la mise à disposition de fonciers faisant partie de leur patrimoine, sous forme de bail emphytéotique à long terme. Elles sont en charge de la gestion opérationnelle des milieux d’accueil. La localisation proche des gares serait idéale sur le plan de la mobilité.

Développement immobilier

La Wallonie dispose d’un know how remarquable de construction industrielle standardisée et répliquable, à haute performance énergétique et à zéro carbone, faisant appel à la production photovoltaïque, au chauffage et au rafraîchissement par géothermie verticale et pompe à chaleur. L’équipement photovoltaïque permet la réalisation du concept de "communauté d’énergie" au bénéfice des usagers de la crèche et des voisins.

Cette capacité constructive wallonne sera utilisée dans un tel projet ambitieux qui bénéficiera d’un facteur d’échelle considérable et contribuera à la transition énergétique pour une très longue période, avec la garantie zéro carbone.

A titre d’exemple, la crèche de 60 places récemment construite en trois mois à Maurage.

Pourquoi investir maintenant et pourquoi dans l’accueil de la petite enfance ?

Nous vivons une situation tout à fait inédite qui nous permet de lever des fonds à long terme, sans ne plus subir la contrainte budgétaire rigoureuse de la Commission européenne, dans un secteur d’utilité publique, générateur d’emploi et en contribuant de manière concrète à la transition énergétique. Les bénéficiaires en sont les générations qui vont réellement opérer la transformation de la société.

Il faut les soutenir concrètement.





