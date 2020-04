Une opinion du rabbin David Meyer, Gregorian Pontifical University, Roma Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici Lecturer in Rabbinic Literature & Contemporary Jewish Thought.

Cette période est inédite. Analysons-la au regard de la définition rabbinique de ce qu'est l'essentiel auquel elle nous ramène, et réfléchissons sur notre conception de l'humain.

Il y a de nombreux siècles, Rabbi Yishmael, établissait en ces termes l’une des règles d’herméneutique de la pensée talmudique: "Tout ce qui tient de la règle générale et en a été extrait, ne l’a été que pour enseigner sur le cas général". Traduisant cette formulation obscure dans le langage de notre siècle, il s’agit d’une invitation à reconnaître qu’une formulation inédite découverte dans un texte n’aurait pas pour vocation d’éclairer l’incongruité du texte lui-même, mais plutôt d’apporter un éclairage sur ce que cet inédit dirait de la norme. Ne nous y trompons pas, l’herméneutique rabbinique ne se limite nullement à un savoir interprétatif qui ne serait que textuel. Sa vocation est plus profonde. Au-delà du texte biblique auquel elle se réfère, l’herméneutique s’applique à toutes les sphères de la vie, nous invitant à explorer, à la lumière de ses règles, le vécu de nos existences. Ainsi, le confinement exceptionnel dont nous faisons l’expérience, serait, selon Rabbi Yishmael, l’occasion de s’interroger sur ce que les caractéristiques de cette réalité inédite disent, non pas de la situation en elle-même, mais de notre normalité.

Pour le bien du plus grand nombre, afin d’éviter l’effondrement systémique des services de santé, le confinement s’est imposé, privant de liberté des millions de citoyens. Son épine dorsale: la définition de l’essentiel, tout le reste étant interdit. De fait, une liste a rapidement été établie pour définir ce qui était essentiel et autorisé et ce qui ne l’était pas : "magasins et marchés alimentaires, pharmacies, stations essence, banques, et bureaux de tabac et de presse". En quinze mots tout était donc dit.

Que nous enseigne cette formulation de l’essentiel ? Tout d’abord, que notre humanité peut se réduire à ce que quinze mots sont à même de décrire. Confinement draconien de l’essence humaine ! Ensuite, que l’essentiel n’est autre que ce qui permet le maintien des fonctions organiques vitales: nourritures pour le corps, médicaments pour la santé, tabac pour les addictions. Dans un monde où les déplacements sont interdits, les stations d’essence ne sont plus que les pourvoyeurs d’un bien indispensable aux déplacements sur le lieu de travail (lorsque le virtuel s’avère impossible), engendrant les revenus qui à leur tour, grâce à l’ouverture des banques, permettent de faire les achats des biens de premières nécessités, précédemment définis. La boucle est dès lors bouclée, dans une logique pérenne de la survie. Mais c’est justement face à cette logique que la règle d’herméneutique de Rabbi Yishmael déploie son audace. Ainsi, les règles du confinement, loin d’éclairer sur la seule réalité de l’inédit de la crise sanitaire, seraient des témoins fiables de l’idée que l’on se fait de l’humanité elle-même. Une humanité réduite à son plus simple appareil: celui de ses fonctions organiques.

L'inédit de la définition rabbinique de l'essentiel

Mon essentiel, est-il pourtant le même que celui défini implicitement par les lois du confinement ? La question n’est ni théorique ni idéologique. Elle émane au contraire d’une pensée rabbinique capable, elle aussi, de faire face aux situations les plus extrêmes. Face au risque d’une faillite systémique de l’économie menacée par les dettes, et pour le bien du plus grand nombre, la tradition juive s’attache à déterminer ce qu’elle conçoit comme l’essentiel inviolable de l’essence humaine: "[…] Le tribunal rabbinique, afin de contraindre un individu à rembourser ses dettes, peut le déposséder de tout ce qu’il possède […] Cependant, le tribunal se doit de lui fournir de la nourriture pour trente jours […], des vêtements pour douze mois et selon ses besoins […]. Il faut aussi lui fournir une chaise, une table et un lit pour dormir avec couvertures et coussins […] On lui donne également des chaussures, et des Tefilin pour la prière (phylactères) […]. Cependant, on ne le dépossède pas de ce qui créerait une situation d’embrasement extrême. […] Finalement, on lui donne deux lots du matériel nécessaire à son travail" (Arukh Hashulkhan Hoshen Mishpat 97, 26-27).

Face à la menace de cette faillite systémique, que dit de notre humanité, l’inédit de la définition rabbinique de l’essentiel ? Tout d’abord, que le minimum humain ne s’affranchit jamais de ses fonctions organiques vitales. Nourriture, vêtements et accès aux ressources du travail, restent des priorités incontournables. Au-delà de ce cadre minimaliste, certains autres détails attirent l’attention du lecteur. “Chaise“, “table“, “lit avec couvertures et coussins“ et “chaussures et Tefilin“, ne sont pas tant des biens de premières nécessités que les objets symboliques d’une certaine perception de la dignité humaine. Mais plus encore, c’est dans la tonalité résolument subjective de ce texte que se révèle le cœur de la pensée rabbinique. L’attention portée à l’individu, dont témoignent non seulement l’expression “selon ses besoins“ mais aussi la dérogation portée à “ce qui créerait une situation d’embrasement extrême“, sont des indicateurs fiables d’une pensée de l’humain enracinée dans l’irrévocable unicité de l’Être. A l’écoute de ce que chacun de nous représente d’exceptionnel et d’unique, la pensée rabbinique s’interdit d’enfermer l’humain dans des catégories objectives, réduisant notre essentiel à un homogène qui ne serait déterminé que par nos seules fonctions organiques. Unicité de l’humain qui résiste à la menace de l’inédit, à la peur de la catastrophe et qui surtout triomphe de la panique.

Que dit alors de notre normalité, l’inédit du confinement dont nous faisons l’expérience ? Peut-être que malgré le profusion des discours vantant une diversité dont nous sommes fiers, lorsque la réalité se gâte, rien de cette sensibilité aux différences ne demeure. Il ne faut y voir ni le résultat de la panique, ni de l’hystérie, mais se demander plutôt si la diversité auto-proclamée de nos sociétés modernes ne serait finalement qu’un leurre, un discours sans fondement ?

Titre original : "Ce que dit l’inédit"