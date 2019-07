Une chronique d'Etienne de Callataÿ (1).

Une alliance autour de la N-VA et du PS apparaît aujourd’hui comme la future coalition fédérale la plus vraisemblable. Avec deux tels piliers éloignés, il pourrait être attendu que l’accord gouvernemental soit "a minima", chacun neutralisant les grandes idées de réforme, économique ou institutionnelle, de l’autre. Toutefois, le scénario opposé est plus vraisemblable, à savoir celui d’un accord cumulant des "trophées" chers pour certains à la N-VA et pour d’autres au PS. La pression électorale qu’exercent, respectivement, le Vlaams Belang et le PTB, joue dans ce sens. Certes, aucune élection n’est programmée pour les années qui viennent, mais cette pression est néanmoins vive car le scénario d’un retour aux urnes ne peut être écarté. L’expérience espagnole en 2016 le rappelle. Cela interdit la tiédeur. Incidemment, cette analyse rend plus improbable la présence des écologistes dans la coalition.

Un premier signal fort dans le sens d’un accord gouvernemental cumulant des demandes fortes des uns et des autres est venu de l’offre de la N-VA de ramener la TVA sur l’électricité de 21 % à 6 %. C’est une mesure qui fait renoncer à un demi-milliard d’euros de recettes pourtant précieuses, nuit à l’environnement et ne sert pas la cause du pouvoir d’achat puisque l’électricité est dans l’indice-santé mais le PS en a fait, bizarrement, un cheval de bataille.

Que pourrait demander la N-VA ? Il serait étrange qu’elle cherche à obtenir des "trophées" "de type VOKA", tels une nouvelle baisse des cotisations sociales ou un nouveau relèvement de l’âge de la retraite. Ce n’est pas avec cela qu’elle regagnera les voix parties au Belang. Deux pistes semblent sortir du lot pour elle. La première est une politique migratoire encore plus restrictive. Le succès récent des sociodémocrates danois avec une ligne migratoire très dure pourrait inciter le PS à accéder à cette demande. La seconde est une compression de la solidarité financière entre Flamands et francophones. Cette piste-ci conduit à envisager la régionalisation d’un nouveau pan de la sécurité sociale, après le précédent parfois oublié des allocations familiales. Le candidat le plus évident sur le plan politique est l’indemnisation du chômage.

Confier les allocations de chômage aux Régions ne ferait pas vraiment sens sur le plan macroéconomique, où la mutualisation des risques conjoncturels est bénéfique. Toutefois, elle est portée par différents arguments. D’abord, une telle régionalisation s’observe ailleurs, notamment aux États-Unis. Ensuite, le régime belge de chômage est vraiment atypique, même à l’aune de l’Europe rhénane. Ceci invite à le réformer, ce qu’une régionalisation peut, de facto, faciliter, comme elle l’a fait pour les allocations familiales. Enfin, l’électeur flamand a du mal avec le fait que des Français postulent à Courtrai mais que le taux de chômage reste élevé dans le Hainaut.

Régionaliser le chômage pèserait lourd, financièrement comme symboliquement. La suite de l’exercice fiction est de se demander ce que le PS pourrait obtenir en retour. Une idée serait de passer à une Belgique à 4 Régions, en laissant tomber les Communautés mais le premier candidat est le retour de la pension à 65 ans ou un ré-assouplissement de l’accès au départ anticipé à la retraite. Ceci a l’avantage de plaire à l’électorat et, sur le terrain, le plus souvent, aussi aux employeurs. Une heureuse surprise serait une exigence radicale sur le plan de la transition énergétique, avec responsabilisation et pénalisation des comportements polluants dans le chef des particuliers comme des entreprises.

Souvent, enrageons-nous face à l’immobilisme de l’action politique mais une somme de mesures "choc" ne fait pas pour autant une bonne politique !

(1) Université de Namur, etienne.decallatay@orcadia.eu