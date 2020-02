Une opinion d'Anne Chevalier, citoyenne éveillée et conseillère communale Ecolo à Court Saint-Etienne (1).

Depuis deux semaines, à la Une de toutes les nouvelles : l’évolution du coronavirus dont l’Organisation Mondiale de Santé (OMS) prédit qu’il s’agira bientôt d’une épidémie mondiale. Et c’est à coup de confinement, de pelleteuses, de mise à l’arrêt de la vie sociale et économique que les Chinois tentent d’enrayer le fléau. Ailleurs, on maintient au port un bateau de croisière de 7000 personnes, les avions restent cloués au sol, on retient son souffle … On prie les chercheurs de trouver un vaccin en quelques jours. Et pourtant, certains scientifiques disent que le virus est, certes, très contagieux mais moins dangereux qu’une grippe (2) !

Pendant ce temps-là, on ne parle presque plus des feux en Australie et en Amazonie, des inondations en Espagne et encore moins d’un hiver étonnamment doux en Europe.

Et pourtant le réchauffement climatique a déjà bien fait plus que les 170 victimes du Coronavirus (3) et en fera des millions… Et ce n’est pas faute d’avoir été prévenu. Ça fait 40 ans qu’on en parle et plus de 25 COP …

La différence c’est sans doute que l’épidémie climatique est, elle, déjà mondiale et que le virus nous a tous contaminés. Comme il est impossible d’isoler les causes de la maladie, on la laisse courir faisant sur sa route des milliers de victimes. On n’espère plus trouver de vaccin et donc on attend que ça passe ! Et si l’OMS s’emparait du problème ?

Femmes et hommes aux responsabilités politiques et économiques, réveillez-vous ! Les effets du changement climatique sont bien plus graves que ceux du Coronavirus. Il est temps de s’attaquer aux nombreux virus qui en sont la cause et de les isoler de façon radicale : stoppez l’exploitation du charbon et du pétrole, limitez le transport aérien, relocalisez la production industrielle, soutenez l’agriculture bio, interdisez la publicité pour les voitures … dès aujourd’hui. Et comme en Chine, déclarez l’état d’urgence !

Et nous, citoyennes et citoyens, restons en éveil, résistons à tout ce qu’on essaie de nous faire croire, dénonçons ce qu’on ne nous dit pas et n’attendons pas qu’ils décident (ou pas) pour agir ici et maintenant.

Plantons des arbres et des haies, voyageons en train, roulons librement à vélo, mangeons des aliments produits sainement près de chez nous, fouinons dans les ressourceries, soutenons les coopératives et surtout prenons le temps de vivre joyeusement avec les gens de notre famille, de notre quartier et tous ceux qui croient qu’un autre monde est possible.

(2) : LLB du 28 janvier 2020

(3) : Au 30 janvier 2020