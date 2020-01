Une opinion d'Etienne Dujardin, juriste et conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre.

Samedi dernier dans Le Soir, le Président de Défi affirmait qu’il était temps de sortir de la crise et proposait une coalition associant libéraux, socialistes, écologistes et les deux élus de Défi. Total : 77 sièges. Soyons clairs, cette coalition ne se fera jamais. Ce serait un suicide politique pour les partis flamands qui participeraient à une coalition sans les trois premiers partis du nord du pays et qui feraient dépendre une majorité fédérale d’une formation comme Défi, perçu comme l’épouvantail en Flandre.

Exit le PS et les Verts

L’idée de cette coalition à 77 est pourtant bonne, mais dans une autre combinaison et c’est La Libre Belgique du 15 janvier dernier qui évoquait en premier ce scénario, suivie ensuite par la presse flamande. Cette coalition rassemblerait N-VA, SP.A, CD&V, Open VLD, CDH et MR. Exit donc le PS et les verts. Cette majorité présente évidemment aussi des faiblesses. Il faudrait d’abord convaincre le CDH de s’y associer. Interrogés sur ce scénario précis, trois députés fédéraux ont dit ne rien pouvoir exclure. Maxime Prévot signalant, lui, que cette combinaison n’aurait pas de majorité dans les commissions. C’est vrai, mais tout règlement se modifie, donc rien d’insurmontable. Le CDH, dont les électeurs aiment en général le pays et souhaitent le voir subsister, devrait réfléchir à deux fois avant d’exclure une telle option. En effet, cette formule permettrait d’avancer et d’éloigner une nouvelle crise communautaire, l’écartement du PS, d’Ecolo et de Groen pouvant déjà servir de réforme de l’Etat pour la N-VA. Ensuite, le CDH va avoir du mal à survivre à une opposition partout jusqu’en 2024. S’il monte au fédéral, il pourrait décrocher plusieurs ministères et faire avancer ses thèmes de prédilection en termes de santé, de défense de l’équilibre vie de famille-travail, et y serait en plus indispensable. En cas de revote prochain, il pourrait, au contraire, encore plus baisser et voir le pays déstabilisé et déchiré soit l’inverse de ce qu’il recherche.

Le SP.A pourrait lui aussi freiner des quatre fers, mais des voix se sont élevées récemment en son sein pour écouter la N-VA et ne pas mépriser ce parti. On pense à Johan Vande Lanotte ou Freya Van den Bossche qui ont fait sentir que le SP.A n’était pas éternellement scotché au PS. On ne peut pas dire que, pour les socialistes flamands la cure d’opposition ait été bonne. Et peut-être comprennent-ils qu’au lieu de suivre la gauche la plus archaïque et clientéliste d’Europe, ils pourraient s’inspirer de la gauche scandinave à la fois sociale sur des sujets comme les pensions, les soins de santé, etc., mais ferme sur l’immigration ou le régalien. Une coalition à 77 pour le SP.A sans le PS pourrait peut-être justement relancer ce parti en Flandre et montrer qu’il est capable de faire évoluer sa doctrine pour mieux coller à l’électeur flamand. Le parti a aussi conclu une coalition avec Bart De Wever à Anvers, sans que cela pose de problèmes à sa base.

Le résultat du "non"

Soyons francs, une coalition à 77 n’est pas l’idéal, mais ce sont les socialistes francophones qui, d’interview en interview, refusent par leurs oukases toute coalition plus large. Une coalition à 77 sans le PS ne serait en réalité que le résultat du fait que les rouges disent non depuis le mois de mai à toute alliance avec la N-VA alors que l’inverse n’est pas vrai. Les rouges ont diabolisé à outrance la N-VA depuis 2014. Ils tombent aujourd’hui dans leur propre piège en ne voulant pas prendre leurs responsabilités de premier parti francophone. Dans tous les cas, ils seront perdants des exclusives qu’ils posent. Soit on revote et le camp nationaliste risque d’être encore plus fort, auquel cas les rouges devront encore plus céder la prochaine fois sur le volet communautaire, soit Paul Magnette arrive à écarter la N-VA, mais alors bonjour les dégâts et le sursaut flamand en 2024! On a vu la stratégie de génie de Madame Milquet en 2007 refusant l’orange-bleu pour, après 2010, devoir céder sur une des plus grosses réformes de l’Etat jamais obtenues par la Flandre. Il serait parfois bon que les francophones apprennent un rien de leurs erreurs.

Pas sans les trois premiers partis flamands

A l’inverse de François De Smet, je pense qu’une coalition à 77 sans les trois premiers partis flamands serait une erreur magistrale pour la stabilité du pays. En effet, le moteur principal du nationalisme flamand, c’est la gauche wallonne. Les sondages le montrent, les Flamands ne souhaitent pas majoritairement la fin du pays ou l’indépendance de la Flandre. S’ils votent massivement pour des partis nationalistes, c’est aussi et très fortement pour échapper aux recettes de la gauche wallonne et s’en détacher. Les réformes de l’Etat successives sont aussi un moyen pour la Flandre de ne plus devoir subir les politiques de la gauche wallonne. Le journaliste flamand Alain Mouton le résumait assez bien dans son article paru dans Trends : "Paul Magnette cherche des payeurs pour sa fête wallonne rouge". La Flandre ne veut plus financer à coup de milliards les mesures proposées par le président du PS. On pourrait au moins le comprendre du côté francophone. Un gouvernement minoritaire en Flandre aujourd’hui serait un grand danger pour l’avenir du pays en 2024. Plus l’électeur flamand se sentira méprisé, plus le réveil sera difficile.

Il est temps que chacun reprenne ses esprits. L’idéal serait que le PS et la N-VA prennent ensemble leurs responsabilités. Si le CD&V et l’Open VLD ne souhaitent pas écarter la N-VA, le PS doit écouter ce message. S'il ne le fait pas, les autres partis doivent penser à une autre formule, sans lui.