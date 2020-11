Une chronique de Pierre Waaub, enseignant, économiste et militant CGé

Nous sommes des professionnels de l’enseignement et comme professionnels, nous évaluons nos pratiques. Certes pas encore suffisamment, mais le travail collaboratif, en particulier lors de l’élaboration des plans de pilotage [prévus par le Pacte d’excellence NdlR], ouvre des perspectives dont nous comptons bien nous emparer.

Ce que l’évaluation rend possible, c’est de se pencher sur une situation insatisfaisante, d’essayer d’en comprendre les causes pour décider ensuite de pistes d’actions pour tenter d’améliorer la situation. Cela peut se faire collectivement, avec l’ensemble de l’équipe éducative, ou individuellement, avec le responsable de l’institution.

Quand l’évaluation se fait au niveau collectif, même entre pairs, la difficulté est d’apprendre à se faire suffisamment confiance pour pouvoir dévoiler une part de ses difficultés, en parler franchement et rester dans la recherche de pistes pour en sortir. Parler de sa pratique, c’est se mettre en danger. Créer et maintenir la confiance au sein de l’équipe éducative sont des conditions d’existence d’un travail de réflexion critique sur les pratiques professionnelles capables de les faire progresser, de les améliorer. L’intérêt principal de ce type d’évaluation, c’est qu’elle construit peu à peu une culture professionnelle commune qui renforce chacun dans sa profession. À la fois moins seul et plus libre d’agir seul.

Quand l’évaluation se fait au niveau individuel, la difficulté est d’apprendre à sortir du caractère unilatéral de la situation. S’il s’agit bien d’évaluation, la direction et l’enseignant cherchent ensemble et chacun pour ce qui le concerne, ce qu’il pourrait améliorer. L’enseignant n’est pas seul en cause, il travaille dans un contexte scolaire et dans une institution, dont la direction porte une part de responsabilité. L’intérêt principal de ce type d’évaluation, c’est qu’il est formatif : l’institution apprend à créer des contextes de travail plus favorables et l’enseignant apprend à faire évoluer ses pratiques. Plus la confiance est garantie entre la direction et l’enseignant, plus le travail d’évaluation sera réciproque et pourra se faire en profondeur.

Ne pas laisser seul un collègue en difficulté et lui donner les moyens d’en sortir est un progrès indispensable. Trop d’enseignants sont laissés seuls face aux difficultés qu’ils rencontrent. On n’est pas un bon enseignant à l’engagement, on le devient en se confrontant aux difficultés du métier et grâce au soutien de ses collègues, de la direction, de formateurs… Et on apprend tout le temps, tout au long de sa carrière.

Le contrôle ne crée pas la confiance

Mais arrêtons de rêver ! Ce n’est ni le contexte dans lequel nous évoluons ni la volonté qui anime les promoteurs de "l’évaluation" des enseignants.

Avant, on évaluait quand on constatait un problème et on essayait de le résoudre. Dans la civilisation de l’évaluation, on évalue tout le monde et tout le temps pour comparer les résultats, repérer celui qui performe moins bien et, au besoin, s’il ne s’adapte pas rapidement, s’en débarrasser. Dans ce cas, il faudrait parler de contrôle plutôt que d’évaluation.

Aujourd’hui, l’obsession de l’évaluation individuelle systématique tend malheureusement à s’imposer. Par crainte que l’école n’atteigne pas les résultats inscrits dans les contrats d’objectifs, les enseignants pourraient alors être soumis à l’évaluation permanente de leurs résultats et soumis à des objectifs personnels à atteindre sous peine de sanctions. Certaines directions pourraient dès lors se croire investies d’un devoir de détecter les maillons faibles et de faire en sorte qu’ils s’adaptent ou dégagent.

Comment voulez-vous que se crée la confiance réciproque nécessaire à l’évaluation si à tout moment le simple fait de faire part de ses difficultés peut entraîner un risque de contrôle et de sanctions pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail ? Ce serait dès lors la fin de l’évaluation… et de la participation des enseignants aux plans de pilotage.