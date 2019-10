Une opinion de Guillaume Grignard, politologue, chercheur en sciences politiques au CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles.

Samedi 12 octobre avait lieu à Bruxelles une action de désobéissance civile portée par la plateforme Extinction Rebellion. J’ai eu le plaisir d’y participer en début d’après-midi. J’ai échangé avec un groupe de citoyens sur les motivations qui nous poussaient à nous rendre à ce type d’actions. Le moment a été d’une grande convivialité. J’y ai appris les signes des mains qui sont usuels dans ce genre de manifestation : on lève la main avant de prendre la parole, on fait des ronds avec ses mains quand on est d’accord avec l’interlocuteur qui a la parole, etc. Il y a un nouveau code discursif, un échange avec des citoyens qu’on ne connaît pas, une très belle expérience de démocratie directe. C’est sur ce point que le mouvement est très fort, il régénère la démocratie et y apporte une touche d’optimisme et de créativité. La démocratie en ressort réenchantée et teintée de nouvelles couleurs.

Néanmoins, le mouvement construit sa légitimité autour du concept de désobéissance qui me paraît trompeur : il apparaît d’emblée comme un mouvement civique porteur de courage et de bravoure. Il cache en revanche son aspect conformiste et pas vraiment désobéissant lorsqu’on pousse plus loin l’analyse. C’est l’objet de cette opinion. Elle met en doute le fait qu’on ait fait beaucoup avancer l’environnement ce samedi 12 octobre 2019.

L’obsession de vouloir être arrêté par la police

Un vrai rebelle construit sa légitimité par le fait d’avoir été arrêté par les forces de l’ordre. Dans le formulaire pour s’inscrire à l’événement c’est un aspect qui est central. Êtes-vous prêt(e) à vous faire arrêter ? Le rapport à la norme se construit donc face à la Loi et la police dont la fonction est de la faire respecter.

Or, est-ce réellement cette norme qu’il faut affronter ? Cette stratégie pourrait être efficace si elle était massive. Le jour où tout citoyen souhaite s’installer sur l’espace public avec une chaise et un cahier pour débattre avec un autre citoyen de l’avenir de la planète, alors la norme serait brisée. La rue est à tout le monde et aucune force policière ne peut y résister.

Le 26 mai dernier, c’est un autre rapport de force qui s’est exprimé : celui des urnes. Les quelques 70 000 personnes qui se sont parfois rassemblées le dimanche pour exprimer leurs préoccupations relatives au changement climatique ont constaté qu’une autre société civile s’était déplacée dans les urnes et qu’elle avait exprimé un autre rapport de force : une percée pas aussi grande qu’attendue pour l’écologie politique à Bruxelles, un bon score mais loin des deux grands autres partis en Wallonie, et un autre choix en Flandre où c’est l’extrême-droite et le repli sur soi qui ont été primés. Dès lors, au lieu d’affronter la police, n’est-ce pas d’abord tous ceux qui n’adhèrent pas à ce projet qu’il faudrait considérer ? Oui, c’est un beau moment de démocratie quand deux écologistes bruxellois s’installent Place Royale, mais c’est un acte également conformiste dans le sens où cela revient à parler à quelqu’un qui pense pareil que nous et qui construit une grille de lecture largement identique.

Redécouvrir d’autres espaces où enfreindre les normes

Certes il y avait une belle mobilisation samedi dernier, mais quelques rues plus loin, ils étaient bien plus nombreux à consommer la rue Neuve comme des bons citoyens capitalistes qui déboisent l’Amazonie et vident la planète de ses ressources par leurs habitudes nauséabondes de consommer chaque samedi de nouveaux produits. N’était-ce pas dans la Rue Neuve qu’il fallait se trouver ? Ne faudrait-il pas parler de ce problème avec les 40 000 visiteurs par jour de City 2 ? Là ce serait une première norme à enfreindre : se trouver dans un espace où l’écologie politique sera contestée. Ce serait autrement plus subversif que de faire un pique-nique écolo entre amis, sous les yeux des forces de l’ordre.

Est-ce d’ailleurs à Bruxelles centre qu’il fallait se trouver ? Pourquoi ne pas investir des espaces plus paupérisés où l’écologie est une préoccupation bien accessoire ? La géographie électorale bruxelloise montre clairement que le vote Ecolo est divisé en deux par la Senne, avec une partie Ouest de la ville, qui tend à nettement moins voter pour les partis écologistes. Pourquoi ne pas organiser ces assemblées citoyennes sur la place communale de Molenbeek ?

Redéfinir les normes, réinvestir les espaces

Les mouvements écologistes sont aujourd’hui dans une impasse. Ils sont nombreux, médiatisés, mais comme mon groupe de parole le soulignait dans l’échange citoyen de samedi Place Royale, les manifestations conventionnelles ne semblent pas avoir beaucoup d’impact. En Belgique, la manifestation monstre un certain dimanche n’a pas empêché la Belgique de défendre une position nettement moins ambitieuse sur la scène européenne le lendemain. Par ailleurs, les élections du 26 mai dernier ont été une véritable gifle pour l’écologie politique. Non, des mois de grèves scolaires, abondamment médiatisées, ne se traduisent pas par un rapport de force politique dans les urnes. L’écologie politique est une force importante, mais pas centrale. En Wallonie, elle aurait pu être contournée pour la formation du gouvernement. en Flandre, elle ne séduit pas les jeunes. Il ne s’agit donc pas de se croire un écolo courageux parce qu’on affronte la police. Ce qu’il faut affronter c’est l’indifférence de certaines couches plus aisées qui ne se sentent toujours pas concernées par ce problème. La main qu’il faut tendre, c’est celle qui s’adresse aux moins favorisés d’entre nous et qui n’ont ni les moyens ni les ressources de considérer le combat écologiste comme essentiel.

Pour faire avancer l’écologie, il est grand temps d’arrêter de se parler à soi-même et c’est peut-être cela la plus grande des désobéissances. Quand l’ensemble de la Belgique partagera les idées de Extinction Rebellion, il sera alors temps de se rassembler Place Royale. Au lieu "d’oser" affronter la police, il faudrait "oser" reconnaître qu’aujourd’hui il n’y a pas un contrat social écologique qui unit tous les citoyens à nos représentants élus pour protéger l’environnement. C’est ce contrat qu’il faut construire. Il implique des nouvelles mobilisations et la construction de nouveaux espaces de dialogues.

Titre de la rédaction. Titre original : "Que signifie désobéir ? Enfreindre les normes pour défendre l’environnement"