Une opinion de Nathalie Brack, Ramona Coman et Amandine Crespy, professeures de science politique, Cevipol et Institut d’Etudes européennes, Université libre de Bruxelles.

L’épidémie de coronavirus a ceci d’intéressant qu’elle fournit une expérience grandeur nature et en temps réel de la capacité de coordination des États européens, à l’heure du règne de l'intergouvernementalisme.

Si l’Union européenne dispose de quelques instruments en matière de gestion des épidémies transfrontalières, ces outils restent rudimentaires et la Commission européenne ne peut adopter des mesures uniformes qui s’appliqueraient de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, loin s’en faut. La gestion des systèmes de soins de santé comme celle des conséquences économiques et sociales de l’épidémie restent entièrement du ressort des États. La Commission a tenté de prendre les devants en créant une "corona response team" et un fonds d’investissement pour pallier les effets économiques de l’épidémie. Son action a été peu médiatisée et n’a pas convaincu ceux qui s’interrogent : "que fait l’Europe ?".

Des mesures nationales, sans concertation avec les Etats voisins

Force est donc de constater que, face à l’épidémie, les États sont souverainement désordonnés. Dans un réflexe pavlovien, et faute de procédures supranationales, les gouvernements se replient sur une stratégie nationale et prennent des mesures sans concertation avec leurs voisins, dans l’espoir de contenir la propagation de l’épidémie. Ainsi, certains ont fermé leurs frontières assez tôt, d’autres ont simplement déconseillé les déplacements à l’étranger. Quand certains ont fermé écoles, crèches, restaurants, cafés, d’autres encore sont en (quasi) "lockdown".

De Bucarest à Bruxelles, l’opinion publique a suivi le souffle coupé les discours et déclarations des dirigeants européens – en particulier E. Macron et A. Merkel – assistant encore une fois au spectacle de la puissance des États, agissant seuls devant une crise sans précédent. Sans surprise, dix ans de récession et de coupes dans les services publics ont laissé des systèmes de santé parfois exsangues et souffrant de déficiences graves face à une épidémie d’une telle ampleur. Le cruel manque de moyens à disposition des personnels la santé, appelés en première ligne, aura sans doute des conséquences graves.

L’absence de coordination et de solidarité entre les États européens mènent à des situations allant du ridicule au dramatique. Ainsi, la Belgique demande aux Pays-Bas de réagir lorsque des Belges traversent la frontière pour fréquenter restaurants et cafés encore ouverts chez leurs voisins néerlandais. L’Italie, quant à elle, est livrée à elle-même, après un appel à l’aide qui n’a été entendu, semble-t-il, que par la Chine. Le chacun pour soi est de mise et la seule mesure sur laquelle les Etats ont pu s’entendre est la suspension de la libre circulation, l’un des acquis les plus emblématiques de la construction européenne. Visiblement, on sait détricoter, mais on ne sait pas coordonner ou s’entraider.

Politiques et experts ont longtemps argué que la valeur ajoutée de l’Union européenne, et sa légitimité, reposent sur sa capacité à trouver des solutions communes, rapides et efficaces pour résoudre des problèmes auxquels les États, seuls, ne pourraient faire face. Mais l’intergouvernementalisme à 27 est manifestement incapable de générer la "solidarité de fait" évoquée par Schuman.

Aveu d'impuissance

A l’heure où de plus en plus d’électeurs se détournent des partis traditionnels, qui ont construit l’Union européenne, et se laissent séduire par des discours simplistes et réactionnaires, les dirigeants européens n’ont visiblement pas tiré les leçons des crises de la décennie passée. Pour le meilleur ou pour le pire, Commission et Banque centrale européenne font, en matière de santé, aveu d’impuissance face à des États qui préfèrent jouer la carte de la souveraineté nationale plutôt que celle de la coopération européenne.

Ces choix et leurs conséquences témoignent de la vacuité des discours de ceux qui, dénonçant une Europe fédérale, supranationale, castratrice des souverainetés, invoquent une Europe des États à la souveraineté retrouvée, qui coopèrent sur "des projets qui marchent, comme Airbus…". Faute de procédures efficaces, faute de moyens financiers communs, faute de dirigeants aux sens des responsabilités collectives, l’Europe intergouvernementale, c’est l’Europe qui dysfonctionne.

Cette approche du "chacun pour soi" aura des conséquences désastreuses comme en matière de gestion des flux migratoires. C’est une occasion cruellement manquée de faire preuve de solidarité intra-européenne et de redorer le blason de l’Union européenne en mettant tous les moyens en place pour sauver la vie de ceux et celles qui sont en danger dans les pays affectés par le Covid-19 ou aux frontières, fuyant la guerre, le froid et la misère.