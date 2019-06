Une opinion de Serge Dupont, docteur en psychologie à l'UCLouvain.













Monsieur Zuckerberg aime à se présenter comme un bienfaiteur de l’humanité : "J’entends des voix apeurées qui nous appellent à construire des murs. Plutôt que des murs, nous voulons aider les gens à construire des ponts." À l’entendre, Facebook aurait ceci de particulier qu’il élève l’âme de ses utilisateurs vers les confins étoilés de la tolérance et du progrès social. La réalité est cependant moins rose : cette plateforme est le terrain de jeu favori des autocrates, terroristes, suprématistes blancs, génocidaires et autres charmants personnages. Récemment, on a pu y voir en "live" le massacre de Christchurch ou y lire des appels à tuer des Rohingyas (1). Les bonnes intentions de Monsieur Zuckerberg ne semblent pas suffire. On peut envisager deux hypothèses : soit le génial entrepreneur est dépassé par sa création, devenue incontrôlable, soit il enrobe Facebook de belles valeurs sans y croire.

Sous le vernis

Si l’on gratte l’image du jeune premier un peu naïf, on découvre un homme cupide intéressé uniquement par la croissance de son entreprise. Le modèle économique de Facebook repose pour 98 % sur les rentrées publicitaires. Par conséquent, le défi est de garder le plus longtemps possible les utilisateurs sur la plateforme. Et le meilleur moyen de répondre à cette nécessité est de la transformer en une "machine du plaisir" qui injecte chaque jour de nouvelles doses. Selon Sean Parker, le premier président de Facebook, l’entreprise a dès le début réfléchi à comment maintenir les utilisateurs dans un état de dépendance. C’est dans cet objectif qu’elle utilise un algorithme qui génère des contenus qui vont toujours dans le sens de ce qu’ils aiment (2).

Une telle logique n’est pas sans conséquence, notamment sur nos démocraties. Selon le philosophe Martha Nussbaum (3), une démocratie, si elle veut rester en bonne santé, a besoin de citoyens qui conversent et débattent avec des gens qui ne partagent pas leur point de vue - un voisin dans le métro, un parent… - et qui soient capables de se mettre dans la peau de personnes différentes (un immigré par exemple). Elle a en outre besoin de citoyens qui prennent des décisions appuyées sur des informations vraies, ce qui nécessite de se renseigner, de vérifier et de se concentrer longuement, bref de faire des efforts. Dans son livre Antisocial Media, Siva Vaidhyanathaniv montre que Facebook fait tout le contraire (4). L’entreprise encourage en effet les gens à se rassembler selon leurs préférences, ce qui crée des caisses de résonnance des opinions. Ainsi l’extrémiste, à force de recevoir des renforcements positifs - par exemple des like sur une photo où il est entouré de crânes rasés faisant un salut nazi - devient encore plus extrémiste, de même que l’intégriste devient plus intégriste, l’écolo plus écolo… Facebook a créé une sorte de forum géant du "tribalisme". Ensuite, l’entreprise incite les gens à se divertir, à montrer qu’ils se divertissent et à zapper d’un contenu à un autre, avec pour conséquence une fracturation de l’attention soutenue et un désengagement civique. Enfin, Facebook n’hésite pas à soutenir certains autocrates dans leur combat contre les opposants, en diffusant des fausses informations qui jettent le discrédit sur les médias indépendants. Les gangs de "trolls patriotes" qui y sévissent dans des pays comme le Cambodge, la Turquie, L’Arabie saoudite ou encore les Philippines terrorisent les opposants et manipulent l’opinion. Rappelons ici que le Vlaams Belang est le parti qui a le plus investi dans Facebook, avec le résultat qu’on connaît.

Un milliard et 300 millions de personnes laissent Monsieur Zuckerberg renifler le moindre recoin de leur vie privée, diriger leur conscience et les distraire de ce qui est réellement important. Loin d’être un accélérateur du progrès démocratique, comme certains l’ont naïvement pensé lors des "Printemps arabes", Facebook en est devenu l’une de ses principales menaces, qu’il faut combattre à tout prix.

(1) The Autocracy App par Jacob Weisberg dans The New York Review of Books, Volume LXV, Number 16.

(2) Idem.

(3) Dans son livre : Why democracies need humanities (2010).

(4) Antisocial Media, How Facebook disconnects us and undermines democracy (2018).