Une opinion de Luc Bontemps, directeur général de la Febiac, la Fédération belge de l'Automobile & du Cycle.





Le Salon de l’Auto en est à sa 97e édition, l'occasion pour le secteur de montrer que son rôle a évolué.





C’est assez inattendu de la part d’un CEO qui représente le secteur automobile et pourtant : depuis vingt ans, je pratique ce que l’on appelle la “combi-mobilité”. Je sais que ce mot ne fait pas encore partie du vocabulaire courant et que cela prendra encore du temps, et pourtant c'est très simple : cela signifie combiner différents moyens de transport pour se rendre d’un point A à un point B.

J’habite à Tervuren et je me rends très tôt le matin au travail en voiture à Woluwe-Saint-Lambert. Pour nos réunions au centre de Bruxelles, je me déplace toujours en métro et, puis, à pied ou à vélo pour rejoindre ma destination finale. Il m’arrive aussi d’emprunter un scooter électrique partagé. Sans aucun problème d’ailleurs, même si cela requiert une approche intelligente. Ainsi, je réserve aussi à ma voiture la place qui lui revient : une place importante mais pas systématique. Chaque semaine, j’élabore donc un petit plan de mobilité : comment je me rends à telle réunion ou à tel rendez-vous et en utilisant quel moyen de transport ? Un tel plan s’avère crucial pour que la combi-mobilité puisse fonctionner. Sinon, on baisse vite les bras. C’est un peu comme dans un couple, il faut décider au préalable qui va rechercher les enfants à l’école et quand. Agir de manière impulsive mène droit à l’échec.

Autopartage et applications

Le Salon de l’Auto en est à sa 97e édition, l'occasion pour le secteur de montrer que son rôle a évolué. L’époque où celui-ci était avant tout une salle d’exposition des tout nouveaux modèles de véhicules, tous plus chics les uns que les autres, est définitivement révolue. Le secteur doit offrir de la mobilité, mais il lui incombe également d’inciter les gens à mieux y réfléchir. Car ce sont eux, au bout du compte, qui resteront responsables de leurs propres actions. Il faut donc un changement des mentalités, comme pour une campagne BOB, à l'issue de laquelle les conducteurs, en particulier les jeunes, savent qu’entre boire et conduire, il faut choisir. C’est la même chose en matière de combi-mobilité ; vous devez d’abord réfléchir avant d’agir.

Depuis l’année dernière, le Salon fait également découvrir les plateformes d’autopartage ainsi que les applis multimodales intelligentes qui signalent clairement le temps de voyage restant ainsi que les alternatives possibles pour aller du point A au point B. À terme, avec une capacité accrue des transports publics, de meilleures connexions et davantage d’aires de stationnement en périphérie, la mobilité multimodale pourrait s'imposer durablement. Reste à convaincre les gens des avantages qu’ils peuvent tirer à réfléchir sur leur mobilité et l'usage de leur véhicule, après quoi nous assisterons à un réel changement des mentalités. Et les embouteillages diminueront inéluctablement.