Temps de pause. Une chronique d'Armand Lequeux.

Longtemps, j’ai rêvé que j’arrivais en retard pour présenter un examen, le plus souvent en pyjama ou vêtu de façon incongrue, avant de me réveiller en sueur et de me réjouir en constatant qu’il ne s’agissait que d’un songe. Lorsque je suis devenu enseignant, ce thème récurrent a persisté à hanter mes nuits, mais j’étais alors de l’autre côté du miroir et j’arrivais essoufflé, quasi nu, dans un auditoire inconnu sans avoir préparé les questions de l’examen d’un cours dont j’avais oublié l’intitulé. D’autres thèmes inquiétants nourrissent mon activité onirique : je rate régulièrement le train dans lequel j’ai oublié ma valise, je prends un ascenseur qui me conduit dans une ville inconnue où m’attend un cuisinier menaçant armé d’un couteau affûté par des amis goguenards. Rien de très original, en fait, et j’imagine que vos nuits sont également peuplées de situations pareillement invraisemblables et angoissantes.

Toutes les cultures humaines ont tenté de donner sens à nos rêves en leur attribuant le plus souvent la capacité de nous mettre en rapport avec ce qui nous échappe lors de notre vie consciente : la divinité, les esprits, l’âme des ancêtres, notre moi profond, nos désirs cachés ou l’esquisse de notre futur. Depuis que nous savons par les observations neurophysiologiques que les autres mammifères, comme les oiseaux et sans doute aussi les reptiles, connaissent également des activités mentales liées au sommeil, notre onirisme s’est vu attribuer des explications à caractères plus scientifiques. Nettoyage de notre carte mémoire, consolidation des apprentissages et régulation des émotions ont de solides arguments en leur faveur, mais voici que s’y ajoute un autre rôle potentiel qui explique le caractère angoissant de si nombreux rêves : nous préparer à nous confronter aux situations imprévues et stressantes qui nous attendent dans la vraie vie.

C’est ainsi que plusieurs études ont montré que les étudiants qui, en rêve, ratent régulièrement leurs examens sont plus nombreux à les réussir que leurs compagnons qui ne connaissent pas ce thème onirique. Il y a bien entendu d’autres arguments expérimentaux plus puissants que cette observation pour donner à croire que la sélection darwinienne aurait ainsi procuré un avantage aux organismes vivants capables de s’entraîner virtuellement aux aléas concrets de leur existence. Le plus souvent dans un contexte dont le caractère invraisemblable est lié à l’inhibition de notre esprit critique, notre cerveau imagine les scénarios du pire, active puissamment nos émotions et nous permet in fine de sortir vivants de l’expérience pour affronter le réel. Les rêves les plus terrifiants pourraient donc être les plus utiles et nous renvoyer à l’aphorisme contestable de Nietzsche selon lequel ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts !

Les optimistes béats et les contemplatifs sereins sont sans doute une exception dans le monde du vivant qui a plutôt sélectionné les réalistes qui se préparent au pire. Sans un certain niveau de vigilance anxieuse, notre espèce, comme les autres d’ailleurs, n’aurait eu aucune chance de survie. Cette insatisfaction fondamentale et cette anxiété sourde qui nous habitent tous peu ou prou font sans doute partie de notre héritage. À nous de décider comment assumer ce legs et de nous engager activement et collectivement à convertir notre fond commun d’angoisses existentielles en souci bienveillant les uns des autres. Nous ne sommes vraisemblablement pas nés pour être heureux, mais pour être vivants et chercher le bonheur en transmettant la vie, chacun à notre façon. Enfin, si rêver d’un échec est en quelque sorte un gage de réussite, je ne voudrais pas terminer cette chronique sans conseiller à nos Diables rouges de rater plus souvent leurs matchs pendant leur sommeil.