Une opinion d'Anton Klevansky, interprète de conférence des langues russe, biélorusse, ukrainienne et polonaise, membre de l'AIIC.

La résolution dénonçant les crimes communistes, adoptée le 19 septembre dernier par les députés européens, est un acte de responsabilité collective qui nous redonne la confiance et l’espoir. Elle stipule que la deuxième guerre mondiale a eu pour déclencheur le Pacte germano-soviétique, que les régimes communiste et nazi doivent être également assimilés et condamnés et que les symboles “totalitaires” persistent en Europe, mais que plusieurs pays ont interdit les partis et les symboles communistes. C’est en libérant la pensée historique et en combattant le révisionnisme historique qui cherche à justifier les atrocités des régimes totalitaires que les peuples regagneront le contrôle de leurs destins.

Rien ne nuit à la recherche historique autant qu’une imposition d’un point de vue unique et officiel. L’historien ne reste jamais un chroniqueur indifférent ni un biographe impartial. Son œuvre est aussi le reflet de sa personnalité et de ses valeurs.

Et pourtant nous sommes unanimes à condamner certains personnages de notre histoire récente. Personne ne songerait par exemple à réhabiliter Hitler ou autres dirigeants nazis, l’idée même d’une telle démarche nous paraît exécrable, voire absurde. En effet, quand on a affaire à un "mal absolu", notre devoir moral est de le dénoncer avec des mots clairs et simples, expliquer la vérité en évitant toute ambiguïté.

Staline, un tyran redoutable

N’oublions pas qu’en même temps que le sol allemand tremblait sous les pas cadencés des militants nazis, les habitants de l’Union soviétique, à peine remis après la terreur des premières années de la révolution bolchévique, ont été impitoyablement jetés dans un nouveau bain de sang : des peuples entiers déportés vers les espaces sibériens, hommes, femmes, enfants fusillés en masse ou anéantis dans des camps de travail — peu de familles avaient été épargnées par cette purge fanatique des "ennemis du peuple", commanditée et dirigée par Staline même. Peu de tyrans dans l’histoire ont été aussi efficaces dans l’extermination de leurs propres peuples !

C’est avec ce dirigeant sanguin que les leaders français et britanniques ont été amenés à négocier les accords pour essayer de retenir Hitler. Mais était-ce possible ? Était-il vraiment intéressé par la paix en Europe, lui qui avait toujours rêvé d’une révolution mondiale ? Les documents historiques de plus en plus nombreux nous prouvent le contraire. En tête d’une armée qui à l’époque dépassait largement celle de l’Allemagne, Staline était impatient de voir les pays capitalistes se faire la bataille entre eux, afin de choisir le meilleur moment pour entrer dans ce conflit et élargir sa propre sphère d’influence.

Ainsi le pacte germano-soviétique, salué dans la presse communiste comme un "outil de la paix", a ouvert la voie à la marche des armées. Dans les quelques mois qui ont suivi sa signature, la Pologne a été déchirée en deux, Hitler en toute impunité a pu jeter le gros ses forces armées sur le front occidental tandis que les troupes de Staline occupaient les pays baltes et attaquaient la Finlande.

Il a fallu six ans pour que cette page noire de l’histoire européenne soit tournée. Le peuple soviétique, qui avait payé un prix fort pour la folie de ses dirigeants, par son sacrifice incomparable avait rapproché la victoire. Mais vainqueur du nazisme, il n’a jamais pu s’affranchir du joug communiste. Il a fallu attendre encore une quarantaine d’années pour que la nuit sur cette partie du notre continent commence à se dissiper.

Un geste de solidarité

C’est donc symbolique qu’aujourd’hui, 80 ans après la signature de cet accord entre deux régimes détestables, l’Europe se prononce fermement contre le révisionnisme de l’histoire. La directive adoptée par le parlement européen est un geste de solidarité avec les pays de l’ancien bloc de l’est, qui n’ont pas encore pu se débarrasser entièrement de leur héritage rouge. C’est une invitation à adopter une vision critique de notre histoire, un signe de soutien à tous ceux qui n’ont pas renoncé à la mémoire de leur passé.

Les criminels nazis ont été jugés et condamnés par le tribunal de Nuremberg. Par contre, les crimes communistes n’ont jamais fait l’objet d’une investigation internationale. Mais le sang de leurs victimes crie vengeance depuis la terre jusqu’à nous tous. Le Nuremberg des communistes, nous l’attendons toujours. Faudra-t-il attendre encore longtemps ?