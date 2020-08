Nous sommes le 6 juillet. Il est 8 h 15. Le programme matinal de La Première (RTBF) s’étire. Après le journal, la météo annonce une journée plutôt maussade. Les oreilles ont tendance à se refermer, même si elles n’ont pas de paupières. Elles vont bientôt se tendre. Un jeune homme de 24 ans s’installe dans le studio, pose un casque sur la tête. Ses mains tremblent légèrement. Il est un peu pâle. Le journaliste le présente : "Voici le point de vue de Félix Radu".

Hésitant, il entame sa chronique "Cher amour, je m’appelle Félix, j’ai 24 ans et je suis ton père". Ce ton mal assuré (mais n’est-ce pas déjà le comédien qui joue ?), cette voix douce qui glisse… il y a quelque chose qui, d’emblée, intrigue, attire. Les mots percutent. "Plus tu apprendras à aimer tes maladresses, tu verras, plus elles feront ta force. Les gentils l’emportent rarement mais leurs histoires sont tellement, tellement plus jolies […] Sois grand, digne, tendre, surtout n’aie jamais peur d’être doux et fragile. […] Y’a pas de mal à trembler. Moi-même, je tremble en t’écrivant." Trois minutes cinquante-huit de tendresse, de délicatesse, de justesse.

Deux millions de vues…

Il s’est passé quelque chose. La séquence s’échange sur Facebook, sur Insta. En quelques jours, elle sera vue plus de deux millions de fois. On cherche ce nom sur le web. Les gens s’empressent de revoir la première chronique radio de Félix Radu, diffusée une semaine plus tôt. Elle était consacrée à l’amour. Il disait : "Ne plus être seul. Ou alors à deux. Tendre les regards. Ou les regards tendres. Ou les deux. Voler trop de baisers, comme pour les garder. […] Savoir se taire pour dire. Laisser parler les âmes et les yeux."

Le troisième lundi de juillet, il lira un singulier "J’accuse", écrit de sa plume : "J’accuse le temps de vitesse excessive. J’accuse l’habitude de violence conjugale. J’accuse la mort de faux et usage de faux. J’accuse l’Histoire de plagiat."

Il a 24 ans. À l’entendre, on a le sentiment qu’il connaît tout de la vie. Il a l’art de prendre l’auditeur par le cœur et l’entraîner dans un pays où les mots sont rois. D’où l’envie de le connaître. Il accepte d’emblée l’invitation. Et arrive un lundi matin, mi-amusé, mi-curieux. Rencontre avec un jeune à la fois brillant et torturé.

Sa jeunesse ? Il évoque ses parents avec une infinie tendresse. "J’ai grandi à Ciney, chez ma mère et à Namur chez mon père. Mon papa est technicien, ma maman, comptable. Mon père et ma mère sont des artistes un peu refoulés, leurs parents étaient très carrés, on les a fait entrer dans un moule qui ne leur correspondait pas spécialement. Mon papa, quand on le met face à une œuvre d’art, il peut dire des choses très poétiques. Mais il ne réalise pas qu’il a cette sensibilité. Maman, c’est pareil, on lui a tapé sur les doigts jusqu’à ce qu’elle soit comptable. Mais elle est très émotive et réceptive à l’art. Dans l’éducation qu’ils m’ont donnée, dans leur manière de parler du monde, il y avait quelque chose de charmant."

Pourtant, l’enfance a été compliquée. "J’étais très maladroit, nous avons mis beaucoup de temps, mes parents et moi, pour nous installer sur la même fréquence. Mais on ne s’est jamais vraiment disputé. Il y a eu des crises, j’ai fugué, j’ai été en internat. On savait qu’on s’aimait. Il n’y avait jamais de doute là-dessus."

Le romantisme, le bien parler

Adolescent timide, Félix Radu a le sentiment de rater quelque chose. Ses copains parlent surtout de foot, de voitures. Lui, il aime écrire des "trucs" dans un petit carnet. Un jour, sa mère l’emmène dans une bouquinerie. Il est attiré par la couverture d’un livre : Les Contemplations de Victor Hugo. "Ma mère me l’a acheté. J’ai été bouleversé par le romantisme de Victor Hugo. Je ne comprenais pas tous les poèmes, beaucoup de mots m’étaient étrangers. Mais je sentais que c’était joli. J’ai retenu des vers par cœur. De là, est née une sorte de passion pour l’amour, une attirance pour le romantisme, le bien parler."

À l’école secondaire, il choisit la section théâtre. Ses professeurs lui conseillent de lire Raymond Devos puis Musset, La Fontaine qu’il dévore. "De fil en aiguille, j’ai découvert Rilke, Camus, un peu Sartre. Quand je les ai lus, je me suis dit : c’est ouf… Cela m’a beaucoup apaisé. J’ai réussi à verser un peu d’écriture dans ma prise de parole et à verser un peu de ma maladresse dans mon écriture. Plus tard, j’ai écrit des poèmes." Il lit ses textes à ses copains pour les faire marrer, aux filles pour les impressionner. Un pote lui conseille de s’inscrire au festival Voo rire, à Liège, qu’il remporte. Des producteurs le repèrent et lui proposent de jouer en Belgique puis dans des petites salles en France. Parfois devant dix personnes. Parfois deux personnes.

Il s’inscrit à la classe libre du Cours Florent, à Bruxelles puis à Paris où il s’installe. Le théâtre La Petite Loge l’accueille : une salle de 12 places, une scène de deux mètres carrés. "J’ai joué là pendant six mois. Ensuite, j’ai présenté mon spectacle à Avignon où j’ai rencontré les gens de Robin Production qui m’ont transféré au Théâtre des Mathurins. J’y ai joué deux fois par semaine, pendant six mois." Bilan ? Complet chaque soir.

Arrive le mois de juillet 2020 et ses chroniques à la RTBF, fruit de ses rencontres passées avec Jérôme de Warzée, Christophe Bourdon et Alex Vizorek dont il a déjà fait la première partie.

Une tête bien pleine

Voilà pour son parcours. Mais qu’y a-t-il dans cette tête bien faite et bien pleine ? Et comment un jeune homme de 24 ans peut-il écrire des textes d’une telle maturité qui parlent d’amour, de folie, de beauté, de poésie, d’amitié, de mélancolie ? La question l’étonne, voire l’irrite. "J’ai des envies et des besoins de mon âge. Je joue aux jeux vidéo, j’adore parler des filles. C’est dommage de penser cela d’un jeune homme de 24 ans. C’est justement à vingt ans, qu’on doit être bouleversé, transpercé par des questions existentielles parce que, c’est cela qui anime un cœur, qui le fait brûler. Je pense au contraire que je ressemble terriblement à ma génération, j’ai la pensée de mon âge. Moi je veux m’adresser aux jeunes et leur dire : c’est maintenant qu’il faut bouffer le monde, se construire. Parce que c’est avec ces matières-là, les auteurs, les philosophes qu’on se bâtit, qu’on grandit, qu’on devient un homme. Ma salle s’est remplie de jeunes. C’est trop cool d’avoir un spectacle qui peut parler à toutes les générations."

On l’a très vite installé dans une case "humour". Mais à bien écouter ses chroniques, son âme est celle d’un poète. "Tout mon travail aujourd’hui est de faire entendre que je ne suis pas un comique. Dire humoriste, c’est me retirer un univers. J’aime être drôle mais aussi être triste. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’humours de ‘type’ : il y a des gens qui font rire, les femmes, les hommes de 40 ans, les Arabes. Moi, je veux juste parler aux êtres humains. Des choses qui tapent dans le cœur de tout le monde."

Mais ce n’est pas toujours facile de trouver "des choses qui tapent dans le cœur de tout le monde". D’où vient l’inspiration ? "I l y a des jours où je n’ai pas envie d’écrire. Alors je n’écris pas. Parfois l’idée n’est pas prête. Quand elle ne vient pas, je me promène, je discute avec mes copains, je me pose. J’écoute de la musique en regardant le plafond. Écrire doit être un besoin. Comme pisser."

On le sent aussi en questionnement sur l’âge, le temps qui passe. "Cela me va si je garde mes vingt ans toute ma vie. Je n’ai pas peur de m’assagir, j’ai peur que mon corps me lâche, un jour. Déjà aujourd’hui, alors que je suis en pleine fleur de l’âge, il me limite parfois. J’ai envie de réfléchir plus vite, de courir plus vite que ce que je ne peux, j’ai envie d’être plus éloquent. J’ai peur de perdre le rythme, aujourd’hui je cours avec le temps. S’il me largue un jour, j’ai peur de ne plus suivre. J’ai peur du véritable visage de la mort qu’est l’oubli. J’espère avoir crié assez fort pour ne pas être oublié trop vite."

Ah… Les femmes !

Autre sujet important, voire dominant dans ses chroniques, l’amour et les femmes : "Ah les femmes ! Je suis longtemps resté seul parce que j’étais terrifié par les femmes, elles m’impressionnaient beaucoup. Leur beauté, leur charme surtout. J’étais très réceptif. Quand je tombais amoureux, c’était très fort. Alors, j’écrivais, je dessinais beaucoup, je voulais admirer sans être vu. En grandissant, j’ai pris confiance en moi, j’ai commencé à en côtoyer, à en aimer, à avoir des histoires, j’ai réalisé qu’elles étaient loin d’être parfaites. Comme nous. Je suis arrivé à Paris, j’ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. J’ai compris que les imperfections étaient encore plus charmantes. C’est même cela qui me faisait tomber amoureux. Avant, je les aimais mal. Je trouve terriblement charmant les gens qui essayent, qui ne comprennent pas, qui ratent, qui se cherchent. Cette fille m’a appris à aimer les maladresses."

Vivre et exister…

Finalement, est-ce facile de vivre dans la peau, dans l’esprit de Félix Radu ? Il cite Oscar Wilde : "Beaucoup de gens se contentent de vivre. Très peu d’exister." Exister, dit-il, c’est quelque chose de terrifiant. C’est aller se confronter au mur de l’univers et frapper de colère et d’insatisfaction, c’est éprouvant, fatiguant. "Pour l’instant, ça va, je suis apaisé dans ces non-apaisements. Quand j’étais jeune, j’étais poli à l’égard de mon désespoir, aujourd’hui, je l’appréhende de manière différente."

Il parle, il parle, il parle. Depuis plus d’une heure. "Oui, concède-t-il, c’est vrai, j’aime avoir le dernier mot." Laissons-lui donc ce dernier message d’un bel optimisme : "Je veux raconter aux gens des trucs qu’ils ne connaissent pas. Allez au théâtre, cela doit être la possibilité d’être amené à réfléchir à des choses qu’on ne connaît pas, qu’on n’a pas exploré. Je n’ai pas envie de commencer mon stand up en disant ‘je ne sais pas si vous avez remarqué’ mais plutôt en disant : ‘eh, regardez ce que vous ne connaissez pas encore’… J’ai terriblement envie d’ouvrir le cœur des gens, qu’ils sortent de la salle de spectacle en ayant envie de bouffer le monde, des livres, d’aimer mieux…"

Si vous voulez découvrir son talent, sa nouvelle pièce s’appellera Rose et Massimo. "Je ne peux rien écrire de mieux pour l’instant, c’est le projet qui me ressemble le plus." Il cherche encore un producteur. Et en attendant, si ce satané virus le permet, il reprendra, à l’automne, son spectacle Les mots s’improsent au Théâtre des Mathurins, à Paris.