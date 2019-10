Comme avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne, j’ai été amené à conclure à deux reprises sur la légalité ou la validité au regard du droit international (et spécifiquement de ses dispositions sur les droits de l’homme) de deux accords signés par l’Union européenne et le Maroc. Cette légalité était contestée en raison de la possible application de ces accords au Sahara occidental, territoire que le Maroc estime être partie intégrante de son territoire, ce qui était contesté notamment par le Front Polisario qui invoquait le statut de territoire autonome et le droit à l’autodétermination reconnu au Sahara occidental par les Nations unies.

Comme citoyen belge, je reste interpellé par l’article 1 des statuts de la N-VA, plaçant au premier rang des objectifs de ce parti, l’indépendance de la Flandre. Comme citoyen européen, je ne peux que suivre avec attention le conflit qui oppose le gouvernement espagnol et les indépendantistes catalans. Existe-t-il un droit à l’autodétermination ? À la sécession ? À l’indépendance ?

Observations liminaires

Parlant de droit, je ne vais évidemment raisonner qu’en termes juridiques et non en termes de rapports de force, car il y a dans l’histoire de nombreux exemples de prises d’indépendance ou d’autodéterminations ou de sécessions qui ont réussi alors qu’elles étaient illégales.

1 En droit national

En droit national, l’autodétermination n’est un droit que s’il est expressément prévu comme tel dans la Constitution ou la législation nationale, soit au moment de la création de l’ordre juridique national en cause (du pays par exemple) ou à un moment quelconque de son évolution.

Il y a peu d’exemples car la plupart des actes fondateurs nationaux, les Constitutions, ne sont pas fondées sur un contrat entre plusieurs composantes, dont il serait prévu qu’à certaines conditions, elles pourraient y mettre fin. La Constitution belge n’est pas un contrat entre Flamands, Wallons, Bruxellois et germanophones ; elle donne certes beaucoup d’autonomie à ses Régions et Communautés mais ne leur reconnaît pas le droit de proclamer unilatéralement leur indépendance ni même de "s’autodéterminer" dans une matière que la Constitution ne leur a pas attribuée.

C’est sur cette base que M. De Wever a déclaré que l’indépendance de la Flandre ne pourrait intervenir qu’en respectant les règles du droit belge, c’est-à-dire une révision de notre Constitution. Le même raisonnement vaut pour l’indépendance éventuelle de l’Écosse, de la Catalogne, de la Corse, de la Padanie : ce n’est que dans les conditions prévues par la Constitution nationale que l’on peut passer d’un État national ou central à un État fédéral, voire à l’autonomie ou à l’indépendance d’une des composantes.

Il n’y a donc en droit national le droit à l’autodétermination ou à l’indépendance que si ce droit est expressément prévu ou créé, sous une forme ou sous une autre, par l’ordre juridique national.

2 En droit international

Sauf traité international, signé entre deux ou plusieurs États, qui peut prévoir un droit à l’autodétermination d’une ou plusieurs composantes des États signataires, la réponse est plus floue en droit international, car si le droit national n’est pas toujours clair, les choses se compliquent en droit international. Ce dernier proclame souvent de grands principes mais ceux-ci ne s’appliquent qu’avec un arrière-fond de politique et de rapports de force entre États, d’autant plus pesants qu’il n’y a pas en droit international de pouvoir judiciaire comparable à celui que connaissent les systèmes nationaux ou le droit de l’Union européenne (avec la Cour de Justice).

L’article 1 § 2 de la Charte des Nations unies mentionne certes parmi les buts des Nations unies celui de "développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes…" mais la Charte ne définit cependant pas ce qu’est un peuple ni ne fixe le contenu du droit à l’autodétermination.

Toutefois, la Cour internationale de justice (de l’Onu) a classé le droit à l’autodétermination parmi les principes généraux du droit international, que les États doivent respecter, en s’abstenant notamment d’en reconnaître les violations.

La question est encore de savoir dans quelles conditions ce droit à l’autodétermination peut être exercé.

Dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice (et les résolutions des Nations unies), ce droit n’a jamais été reconnu qu’aux peuples colonisés (ou installés par exemple sur des territoires déclarés non autonomes par les Nations unies, comme le Sahara occidental ou "aux peuples soumis à la subjugation, à la domination ou l’exploitation étrangère") (1). Dans ce même avis, la Cour n’a pas jugé nécessaire de trancher la question de savoir si "un droit de sécession - remède" existait dans le cas du Kosovo. Ceci dit, rappelons que l’intervention militaire occidentale en Serbie il y a vingt ans était notamment due au nettoyage ethnique opéré par les Serbes au Kosovo, justifiant d’ailleurs l’inculpation de dirigeants serbes devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. On peut donc conclure que ce droit à l’autodétermination n’existe juridiquement à l’heure actuelle en droit international que dans des circonstances bien déterminées, que l’on n’a retrouvées que dans des pays ou territoires colonisés ou soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangère et qu’on ne retrouve évidemment pas dans nos États démocratiques. Puis-je ajouter que du droit à la réalité, il peut y avoir du temps ? En effet, le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui n’a toujours pas pu être exercé après avoir été reconnu par la Cour internationale de justice… en 1975.

(1) : Avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo, § 82