Depuis plusieurs mois, la Chambre se penche sur des réformes éthiques, telles que l’assouplissement des conditions d’euthanasie et le rallongement de la période d’avortement autorisé de 12 à 18 semaines. Certains opposants à ces textes législatifs dénoncent l’influence politique de la franc-maçonnerie en matière éthique. La Libre a voulu décrypter la philosophie et l’influence réelle des loges maçonniques en Belgique, ainsi que leurs origines et fonctionnement en ateliers. Au travers un podcast en 3 parties à découvrir sur notre site ou l’application LaLibre.be jusque dimanche,en tant que franc-maçon, ancien Ministre-président MR de la Communauté française et ancien recteur de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Un entretien sans tabou dont voici quelques extraits.

Élitiste

"En principe, la franc-maçonnerie est ouverte à tout le monde, ce n’est pas une question d’argent. La cotisation varie de 125 et 250 euros, c’est modeste. Mais les questions en loges exigent des débats très intellectuels et des conférences qui n’intéressent pas tout le monde, ce qui découragent parfois des frères initiés qui s’attendaient à autre chose. (…) Il peut arriver que certains maçons, vu que le nombre total n’est pas si important, ont le sentiment d’appartenir à une forme d’élite."